Alkotmányos válság Amerikában, még ennél is pusztítóbb infláció, megoldás az öregedés problémájára – Tényleg ilyen lesz 2022?

Megjelentek a Saxo Bank szokásos Meghökkentő Előrejelzései (Outrageous Predicitions), melyben minden évben kevéssé valószínű, de reális eseményeket vesznek sorra a dán bank közgazdászai. A 2022-es kiadvány kulcsmotívuma a forradalom. A bank szakemberei szerint egyre hangsúlyosabb téma az energia jövője a jelenlegi egyenlőtlen világban, így ma már nem az a kérdés, lesz-e forradalom a világban, sokkal inkább az, mikor és hogyan megy az végbe.

A kulturális háború ma már világszerte zajlik, az egyenlőtlenség nem csak a gazdagok és a szegények között jelenik meg, hanem például a fiatalok és az idősek között is – írják a kiadvány bevezetőjében a Saxo Bank szakemberei.

A 2022-es év sokkal kevésbé szól majd arról, amiben a piacok reménykednek és sokkal inkább a volatilitásról és a forradalomról

- írta a bevezetőben Steen Jakobsen, a Saxo Bank befektetési igazgatója.

A bank közgazdásza a francia forradalom jelszavát idézve úgy véli, hogy jelenleg nagyobb szabadságra van szükségünk a kormányoktól néhány területen, mint amilyen például a monetáris politika egyre nagyobb uralma vagy a piaci moral hazard. Más területeken viszont épphogy nagyobb szabályozásra van szükség, például annak érdekében, hogy elkerüljük a hiperinflációt a gazdaságban, megregulázzuk a túl erős monopóliumokat és csökkentsük az egyenlőtlenséget.

A legsürgetőbb azonban Jakobsen szerint az, hogy a fiatal generáció számára pozitívabb jövőképet vázoljunk fel, az országok pedig az erősebb együttműködésre törekedjenek az elmúlt években látott deglobalizáció helyett. Ezzel kapcsolatban a szakember kiemeli, hogy 2020-ban és 2021-ben a koronavírus elleni vakcinák fejlesztésekor és elosztásakor már elindult egy globális együttműködés. Ezt kellene most folytatni egy „új Manhattan-projekttel”, ami a termelékenység energiaköltségeit csökkentené. Ez a világtörténelem legnagyobb termelékenységi ciklusát indíthatná el a világon, többek között képesek lehetnénk kivonni a sót a tengervízből, így a mezőgazdaság szinte mindenhol fejlődhetne, emellett megvalósulhatnának a kvantumszámítógépek elterjedése, illetve új felfedezések válnának lehetővé a biológiában és a fizikában is.

A bevezető végén Steen Jakobsen kiemeli, hogy a Meghökkentő Előrejelzések természetesen idén sem a Saxo Bank alapforgatókönyvei, ezekkel

a cél sokkal inkább az, hogy provokálják az embereket, gondolkodásra ösztönözzenek.

És akkor lássuk a 2022-es prognózisokat:

1. Ismét a fosszilis üzemanyagok felé fordul a világ

A világ döntéshozói félreteszik a klímacélokat és ismét a fosszilis energiahordozók felé fordulnak az infláció elleni küzdelem jegyében és a társadalmi elégedetlenségtől való félelem miatt. Ez egyben azt is jelentené, hogy a vezetők átgondolnák a jövőbeli karbonkibocsátási terveket. A Saxo Bank szakemberei szerint első lépésben felfüggeszthetik öt évre az olajjal és tíz évre a földgázzal kapcsolatos beruházások tilalmát belátva, hogy túl ambiciózus klímacélokat tűztek ki eddig. Az intézkedést úgy lehetne „eladni”, mint amivel át lehet hidalni a jelenlegi nagy energiafogyasztásunk és a jövőbeli klímasemlegesebb világ közti szakadékot. Ha ez megvalósulna, akkor elsősorban az energiarészvényekre lenne jó hatással, a Saxo Bank szerint az iShares EU Stoxx 600 Oil & Gas ETF akár 50 százalékos szárnyalást is bemutathatna.

2. A fiatalok hátat fordítanak a Facebooknak

Elképzelhető, hogy a fiatalabb generációk elfordulnak a Facebooktól az elleni tiltakozásul, hogy a közösségi oldal személyes adataikat használja fel profitszerzésre. A folyamat mér elindult, hiszen 2012-ben a tinédzserek 94 százalékának volt Facebook-profilja, ma ez az arány már csak 27 százalék. Vagyis a közösségi oldal a fiatalok menő felülete helyett ma egyre inkább a boomerek közössége. A tinédzserek ma már sokkal inkább a TikTokot használják az Instagrammal szemben, a kommunikáció elsődleges csatornája pedig egyre inkább a Snapchat a körükben. 2022-ben a piac is beárazhatja, hogy a Facebook anyavállalata, a Meta egyre inkább elveszíti a fiatalokat, ami rontja a vállalat nyereségességét. Ezt persze a Facebook sem nézné tétlenül, valószínűleg megpróbálná felvásárolni a TikTokot vagy a Snapchatet, illetve dollármilliárdokat költene arra, hogy visszacsalogassa a legértékesebb generációt. A Saxo Bank szerint ha ez a forgatókönyv megvalósul, akkor a Meta részvényei 30 százalékkal alulteljesíthetik a piacot jövőre.

3. Alkotmányos válságba taszítják Amerikát a félidei választások

Az Egyesült Államokban az elnöki ciklus felénél jönnek a hagyományos választások, amikor a Kongresszus és a Szenátus nagy részét választják meg. A bank szakemberei szerint a szoros eredmény miatt elképzelhető olyan forgatókönyv, mely szerint 2023 elején nem tud összeülni az új törvényhozás alkotmányos felhatalmazás hiányában. Ennek előjeleit már láthattuk a 2020-as elnökválasztás után, amikor Donald Trump sokáig nem volt hajlandó elfogadni a vereséget, majd idén januárban a hívei megostromolták a Kapitóliumot. Ha jövőre egy vagy több helyen hasonlóan szoros lesz a voksolás eredménye, akkor elképzelhető, hogy valamelyik párt nem akarja majd hitelesíteni az eredményt, akkor pedig a Kongresszus sem alakulhat meg. Ha valóban komoly alkotmányos válságba torkollnak az események, akkor a Saxo Bank szerint extrém volatilitás jöhet az amerikai eszközökben, a kötvényhozamok emelkedéssel, a dollár pedig gyengüléssel reagálhat az elhúzódó politikai bizonytalanságra.

4. Az amerikai infláció 15% fölé emelkedik az ár-bér spirál következtében

Első ránézésre ez sem tűnik valószínű forgatókönyvnek, mert bár már 6% felett van az infláció a tengerentúlon, a szakértők többsége innen inkább stabilizálódásra, lassú csökkenésre számít. Ugyanakkor az elemzők szerint megvan annak a kockázata, hogy az amerikai cégek intenzív béremelésbe kezdenek, hogy az egyre erősebb munkaerőhiány mellett is megtalálják a képzett dolgozókat, ez pedig a hetvenes években látott ár-bér spirálhoz vezethet. Ehhez persze kellene a Fed hibája is: Jerome Powell jegybankelnök jelenleg abban bízik, hogy az amerikaiak egy része visszatér a munkaerőpiacra, így betölthetik a több mint 10 millió nyitott álláshely egy részét. A Saxo Bank szerint azonban ez korántsem biztos, hogy így lesz, sokan elmehettek idő előtt nyugdíjba, így végleg kikerülnek a munkaerőpiacról, míg mások a járvány alatti jelentős állami támogatás után nem vállalnak majd el alacsonyan fizetett munkákat, inkább kivárnak. Emiatt pedig akár kétszámjegyű béremelések is jöhetnek jövőre, ami 2022 végére 15% fölé emelné az amerikai inflációt a második világháború óta először. Erre a Fed túl késői szigorítással reagálna, azonban az elveszett hitelesség visszaszerzése időbe telne. Ez szintén jelentős volatilitást hozna a piacon az amerikai eszközökben, a Saxo Bank szerint a JNK high-yield ETF 20%-ot eshetne, míg a VIXM mid-curve volatility ETF 70%-os szárnyalást produkálhatna.

5. Az EU új alapot hoz létre a klímaváltozás, az energiapolitika és a védelmi kiadások fedezésére, amit nyugdíjmegtakarításokból finanszíroznak

Az Európai Unió a populizmus elleni harc, a klímacélok és a határok megvédése érdekében 3000 milliárd dolláros úgynevezett Szuperalapot hozhat létre. A kezdeményezést részben a jelenlegi energiaválság hívhatja életre, ugyanakkor az elöregedő társadalom miatt nincs sok esély adóemelésekből finanszírozni az alapot. Éppen ezért a nyugdíjmegtakarításokból finanszíroznák az új alapot, minden 40 év feletti európai állampolgárnak nyugdíjjáruléka egy részéből kötvényt jegyeznének le az alapban. Az újabb közös kötvénykibocsátással az európai kötvényhozamok közelítenének egymáshoz, vagyis a német állampapírok alulteljesítők lennének.

6. Támad a női Reddit Army

Már 2021-ben fontos befektetési sztorit jelentettek az úgynevezett mémrészvények, melyeket elsősorban a Redditen kereskedő kisbefektetők hajtottak néha az égig, máskor pedig küldték őket a pokolba. A Saxo Bank szerint 2022-ben jöhet a „női Reddit Army”, mely azokra a cégekre szállhat rá, melyek nem tesznek eleget a nemi egyenlőségért. Kiemelik, hogy a koronavírus-járvány csak növelte a nemek közti szakadékot, ezt pedig a női befektetők nem nézhetik tovább tétlenül. Ha valóban indul egy ilyen összehangolt támadás, akkor a megcélzott cégek árfolyamában komoly kilengések lehetnek, kellően nagy tömegben akár jelentős esést is elő tudnának idézni a befektetők.

7. India csatlakozik az Öböl-menti Szövetséghez nem szavazó tagként

A már említett deglobalizáció és elszálló energiaárak következtében átalakulóban vannak a globális geopolitikai szövetségek. A jelentős energiaimportra szoruló országoknak gyorsan kell lépniük, hogy biztosítsák a hosszútávú ellátásukat. Ez terelheti az elsősorban a technológiai szektorra építő Indiát az Öböl-menti Együttműködési Tanácshoz (Gulf Cooperation Council), melynek nem szavazó tagja lehet, illetve részben a szabadkereskedelmi övezetbe is beléphet. Ezzel az ország biztosíthatja energiaellátását, cserébe az egyre vonzóbb indiai tőkepiac megnyílhat a jelentős megtakarításokat felhalmozó arab országok előtt. Ha ez megvalósul, akkor az indiai rúpia a feltörekvő piaci versenytársainál jobban teljesíthet, az ország részvénypiaca pedig az év eleji korrekció után talpra állhat.

8. Egy új blokklánc-alapú technológia temeti el a Spotify-t

A zenészek részéről egyre erősebb az igény a gyökeres változásra, mivel jelenleg a streaming platformok a bevételek 75-95%-át maguknak tartják meg. 2022-ben pedig a Saxo Bank forgatókönyve szerint egy blokklánc-alapú technológia segíthet nekik visszaszerezni a hatalmat saját zenéjük felett. Ehhez az NFT-technológiát használhatják, mely segíthet igazságosabban megosztani a jogdíjakat a szereplők között, ráadásul ehhez közreműködő platformra sem feltétlenül lenne szükség. Első lépésben néhány világsztár dönthet az új technológia mellett, majd egyre többen követhetik őket. Ez pedig a Saxo Bank szerint 33%-os zuhanást hozna a Spotify részvényeinek árfolyamában.

9. Új hiperszonikus fegyverkezési verseny indul

Idén nyáron Kína tesztelt egy hiperszonikus járművet, ami sokkolta az amerikai hadsereg vezetését. Mark Milley vezérkari főnök szerint az esemény felért egy új „Szputnyik-pillanattal” utalva a szovjetek 1957-es tesztjére, ami ébresztőt fújt az amerikai űrkutatásnak is. A Saxo Bank szerint 2022-ben egyre inkább az űr lehet az amerikai-kínai versengés terepe, illetve próbálhatnak ehhez a versenyhez csatlakozni mások is, például Oroszország, Izrael, India vagy az EU. Az elemzők szerint a hiperszonikus technológiáról szólhat a következő évek fegyverkezése, ez pedig jelentős befektetést hozhat az olyan vállalatoknak, mint például a Raytheon, a hagyományos hadiipari vállalatok viszont alulteljesíthetnek.

10. Egy orvosi áttörés 25 évvel növeli a várható élettartamot

Az emberiség régi vágya örökké fiatalnak maradni, vagy legalábbis a legtovább élvezni az aktív kort. A bank szakértői szerint elképzelhető, hogy 2022 hozza majd meg azt az áttörést a biotechnológiában, ami 25 évvel kitolja a várható élettartamot. Ez persze felvetne egy sor egyéb etikai és finanszírozási kérdést is. A tudósok régóta foglalkoznak az emberi szervezet öregedésével, az erre vonatkozó vizsgálatok érhetnek fontos mérföldkőhöz, aminek következében

a 80 lehet az új 50

- fogalmaznak a bank közgazdászai.

Ez persze rögtön felvetné az etikai kérdést, hogyan válik majd az új technológia mindenki számára elérhetővé, hogyan akadályozzuk meg, hogy csak a gazdagok kiváltsága legyen a hosszabb élet. Finanszírozási oldalról pedig a világ nyugdíjrendszereinek működése vethet fel komoly dilemmákat, hiszen a lényegesen magasabb életkor mellett elkerülhetetlen lenne a nyugdíjkorhatár emelése.

Címlapkép: Getty Images