Felfedte nagy terveit Macron, amelyek komoly vitákat hozhatnak a magyar kormánnyal is

MTI | Portfolio 2021. december 09. 21:02

A tagállamok szuverenitásának megtartása mellett az európai szuverenitást is erősíteni kell, hogy az EU önállóan is képes legyen fellépni a világban és közben meg kell reformálni a menekültügyi kihívások miatt a schengeni övezetre vonatkozó szabályokat – többek között ezt a két nagy tervet vázolta fel ma Emmanuel Macron francia elnök a 2022 első félévi francia uniós soros elnöki időszakra készülve. Mindkét téma komoly vitákat hozhat többek között a magyar kormánnyal, amely a tudósításhoz képest más álláspontot képvisel. Ezek egyeztetésére is lesz lehetőség a jövő hétfői budapesti V4-csúcson, amelyen Macron is ellátogat.