Fontos jelzést kaptak a kínai Sinopharm vakcinával oltottak

Az elölt vakcinával oltottaknak, illetve az immunhiányosoknak szintén javasolja a vakcina harmadik dózisát az Egészségügyi Világszervezet.

Több országban adnak be emlékeztető adagot az idősek és alapbetegséggel rendelkezők számára, de az omikron miatti aggodalmak hatására már a szélesebb lakosság részére is elérhetővé tették a vakcinát egyes helyeken - számol be az Infostart.

Mivel az omikron kerüli a vakcina védelmét is, egyre szélesebb körben terjed az a nézet, hogy szükség van a harmadik oltásra minden régebben oltott esetében is.

Mivel a fejlődő világ nagy részén aggasztóan alacsony az átoltottsági arány, a WHO az elmúlt hónapokban azt az álláspontot képviselte, hogy az első adagok beadását, nem pedig az emlékeztetők beadását kell prioritásként kezelni. Az új ajánlásra azt követően került sor, hogy az immunizációval foglalkozó stratégiai szakértői tanácsadó csoport kedden ülést tartott az emlékeztető adagokról.

Most azonban változtattak ezen:

az elölt vakcinával oltottak és az immunhiányos állapotúak kaphatnak harmadik adagot ajánlásuk szerint.

Kate O'Brien, a WHO immunizációs osztályának igazgatója szerint a koronavírus elleni vakcina az utolsó adag beadását követő hat hónapig nagyon jó védelmet nyújt, melynek szintje szerény mértékben csökken.

Elölt vírusos vakcinát

az egyaránt kínai Sinovac Biotech,

a Sinopharm és

és az indiai Bharat Biotech gyárt.

Magyarországon ezek közül csak a Sinopharmmal oltottak.

Emlékezetes, Magyarország az elsők között hagyta jóvá a harmadik oltás felvételét, általánosan mindenki élhet azóta is ezzel a lehetőséggel, aki több mint 4 hónapja vette fel a 2. oltását. Viszont már akkor is általános szakértői vélemény volt, hogy a legfontosabb a kínai vakcinával oltott idősek újraoltása.

Címlapkép: A kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinái a kaposvári Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 2021. december 8-án. A november 22-én kezdődött oltási akcióban regisztráció és előzetes időpontfoglalás nélkül várják az oltakozni szándékozókat naponta 7 és 19 óra között az ország 101 kórházában, valamint a szakrendelőkben is. Forrás: MTI/Varga György