Rusvai Miklós: Már jövőre győzelmet arathatunk a koronavírus felett – és ehhez az omikron is hozzájárulhat

Nagyjából 90%-os immunizáltság kellene ahhoz, hogy a koronavírus-járvány többé ne okozzon járványhullámokat, és ezt a szintet akár már a következő év második felében is elérhetjük - mondta Rusvai Miklós víruskutató a Portfolionak. A szakember szerint nem kizárólag az átoltottság növeli a társadalmi immunizáltság szintjét, hanem az átfertőződés is, így tudjuk majd elérni a kellő szintet, az oltást ugyanis sokan nem fogják felvenni. Ha bebizonyosodik, hogy az omikron gyorsabban terjed, és enyhébb megbetegedést okoz, mint a delta variáns, akkor még segítségünkre is lehet a szükséges immunizáltsági szint hamarabbi elérésében. Rusvai Miklóst arról is kérdeztük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha az omikron a deltánál mégsem bizonyul enyhébbnek a megbetegedést illetően, és hogy virológiai szempontból mennyire lenne indokolt az általánosan kötelező koronavírus elleni oltás bevezetése.

Jelentősen csökkenne a koronavírus-hullámok során látott halálozás, ha a teljes lakosság körében nagyon magas, 100% körüli lenne az immunizáltság szintje – mondta Rusvai Miklós víruskutató Portfolio-nak adott nyilatkozatában. A szakember immunizáltságot, és nem átoltottságot mondott, szerinte ugyanis a jelenleg nagyon nehéz elérni a teljes átoltottságot, mivel országonként sokan vannak, akik elutasítják a vakcinát. Az oltások mellett az immunizáltságot így növeli az is, ha valaki átesik a koronavírus-fertőzésen – mondta Rusvai.

A vuhani vadvírus esetén még 65-70%-os átimmunizáltság kellett volna, a delta esetén ez már 90%

- mondta lapunknak. Ha sikerülne ezt az immunizáltsági szintet elérni, akkor a koronavírus-járvány többé nem magas esetszámokkal járó hullámokban jelentkezne, sokkal alacsonyabb szinten lenne jelen a társadalomban. Rusvai Miklós szerint egyébként a 90%-os immunizáltság nincs is olyan messze: a társadalom nagyobb része oltással, az oltatlanok pedig átfertőződéssel szereznek immunitást,

és a szakember szerint a jövő év második felében kialakulhat a társadalmi immunitás a koronavírussal szemben.

A virológus bizakodó az omikron variánssal kapcsolatban, amely szerinte hozzájárulhat ahhoz, hogy a társadalomban gyorsabban kialakuljon a védettség szintje. Ehhez az kell, hogy beigazolódjon: az omikron nemcsak gyorsabban terjed, mint a delta (szerinte ez már biztosra vehető), de enyhébb megbetegedést is okoz. Rusvai szerint okkal reménykedhetünk ebben, egyes vírusokra ugyanis jellemző, hogy az idő folyamán egyre enyhébb lefolyást okoznak majd, mígnem szezonális vírusokká szelídülnek.

A járvány eleje óta úgy várunk egy ilyen variánsra, mint a messiásra. És ha az omikron lesz ez a várva várt variáns, akkor kicsit korábban is jött, mint amire számítottam

- nyilatkozta.

Nem lesz mindig ilyen rossz a helyzet

Rusvai Miklós egyébként a középtávú kilátásokkal kapcsolatban is optimista. Amikor arról kérdeztük, hogyan képzeli a koronavírus-helyzetet mához öt évre, a szakember elmondta: szerinte a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a koronavírus szezonális betegséggé szelídül. „A magas immunizáltsággal a betegséget ki lehet irtani, de a vírust nem, az mindig jelen lesz” – mondta Rusvai, aki szerint ez a legtöbb korábbi betegség során is így alakult, csak nagyon kevés esetben sikerült a vírust magát kiirtani a védőoltásokkal. Példaként a kanyarót említette, amely a széles körű átoltottság miatt ma már nem okoz megbetegedéseket. Ennek ellenére velünk él, és csak a megfelelő pillanatra vár – ahol pedig alacsonyabb az átoltottság, ott néha fel is üti a fejét betegség formájában.

Szerinte jó okunk van azt hinni, hogy a koronavírus a jövőben enyhébb megbetegedéseket okoz majd. Ez a fajta evolúció ugyanis a korábbi koronavírusokra is jellemző volt, amelyek kezdetben súlyosabb megbetegedéseket okoztak, ma pedig csak szezonálisan jelennek meg, akkor is általában enyhe a megbetegedés lefolyása – a szervezetünk ugyanis több évtizede ismeri ezeket a vírusokat.

Jön az ötödik hullám

Megkérdeztük Rusvai Miklóst, hogy milyen járványügyi lépésekre és lefolyásra számítsunk abban az esetben, ha az omikron végül ellenállóbbnak bizonyul az oltásokkal szemben, és nem is okoz enyhébb lefolyást, mint a delta. A szakember válasza szerint ez sem kizárható, ugyanis nem törvényszerű, hogy a jelenlegi koronavírusnak is kialakul majd egy szelídebb variánsa – példaként az influenzát említette, amely minden évben nagyjából hasonló súlyosságú megbetegedéseket okoz.

Mindenesetre azt biztosra veszi Rusvai Miklós, hogy Magyarországon lesz következő hullám, és hogy azt az omikron indítja majd be.

Várakozása szerint az omikron legkésőbb karácsonykor megjelenik Magyarországon, amikor külföldről sokan hazatérnek. A variáns utána januárban terjedni kezd, és február-március környékén beindítja az újabb hullámot. A járványhullám súlyossága pedig azon múlik majd, hogy az omikronnak milyen tulajdonságai vannak a deltához képest.

Sajnos nem zárható ki, hogy az omikron variáns okozta járványhullám is nyomás alá helyezi majd az egészségügyi rendszert.

- mondta. Elmondása szerint ebben az esetben lehetséges, hogy az országok újra szigorú lezárásokról döntenek majd, de egy vártnál súlyosabb megbetegedést okozó omikron-variánsra is a vakcinák jelentik majd a megoldást. Kiemelte, hogy az omikron ellen három hónap múlva már lehetnek vakcinák, és könnyen lehet, hogy ezekkel újra immunizálni kell majd a társadalmat – azokat is, akik már eddig is több oltást kaptak. Ez sem szokatlan viszont, hiszen az influenzaoltásokat is évente be kell adni, és már előzetesen számítani lehetett rá, hogy a koronavírus elleni oltást is ismételni kell majd.

Virológiai szempontból indokolt a kötelező oltás?

A virológus szakembernek több kérdést is feltettünk az elméleti teljes átoltottsággal kapcsolatban. Rusvai Miklós szerint abban az esetben, ha a lakosság 100%-ának lenne védettsége (átoltottsággal és átvészeléssel együtt), akkor nem látnánk többé nagy járványhullámokat, de a vírus továbbra is jelen lenne. Elmondása szerint viszont ebben az esetben sem lehetne kizárni, hogy új vírusvariánsok alakulnak ki, hiszen a vírus lappangó formában jelen lesz, és akármit teszünk, mindig lesznek a vírusra fogékony emberek. „Azzal, hogy mi védettek vagyunk a vírussal szemben, az még a virulenciájából nem feltétlenül veszít” – mondta a szakember.

Mivel a korábbi példák szerint a széles átoltottsággal sikerült megszüntetni az egyes betegségeket, megkérdeztük Rusvai Miklóst, hogy pusztán virológiai szempontból indokolt lenne-e, ha bevezetnék-e az általánosan kötelező koronavírus elleni oltást. Rusvai Miklós szerint ezt nehéz megítélni, és nehéz is összehasonlítani a korábbi helyzettel, mert míg régebben az oltások már bizonyították, hogy akár a vírus kiirtására is képesek (mint ahogy például a fekete himlő elleni oltás tette), addig a jelenlegi koronavírus elleni oltások kapcsán az idő mutatja majd meg, hogy pontosan mennyire is voltak hatékonyak a járvány visszaszorítása elleni harcban.

Emellett elmondta azt is, hogy olyanra még nem volt példa, hogy felnőtt embereket köteleztek volna általánosan oltásra. „Korábban minden esetben azért tettük kötelezővé az oltásokat, hogy a gyermekeket védjék, nem pedig az időseket. Ez a vírus pedig főleg az idősekre veszélyes” – mondta lapunknak.

Rusvai Miklós ezért nem feltétlenül tartja indokoltnak a koronavírus elleni oltások kötelezővé tételét.

Szerinte a társadalom immunizáltságához nem is szükséges a teljes átoltottság, mert az átfertőzöttség is erőteljes védelmet ad, és bár az átvészeléses immunitás is csökken idővel, „a szervezet nem felejti el, hogy találkozott a vírussal, és ha ismét találkozik vele, akkor tenni fogja a dolgát.” Szerinte az, aki felgyógyult a betegségből, erős védelmet szerez, ha pedig valaki oltás után betegszik meg, az egy kifejezetten magas védettségi szintet biztosít. Mindemellett viszont a virológus oltásra buzdít mindenkit, mert szerinte sokkal nagyobb eséllyel lesz súlyos lefolyású a betegség annál, aki nincs beoltva.

Így vagy úgy, előbb vagy utóbb, de mindenki találkozni fog a vírussal. Az viszont nem mindegy, hogy milyen súlyos lesz a kórlefolyás, és az oltottak nagyobb eséllyel kerülik el a súlyos megbetegedést

- mondta Rusvai Miklós.

Címlapkép: Rusvai Miklós