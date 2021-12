Valósággal rávetették magukat a magyarok a napelemekre

Az idei harmadik negyedévben bekövetkezett lassulás ellenére és a még le nem zárt utolsó negyedévtől függetlenül máris kijelenthető, hogy 2021-ben rekord mértékben bővült a háztartási napelemes erőművek (HMKE-k) beépített teljesítménye és darabszáma.

A második negyedév volt a legerősebb

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint a július-szeptemberi időszakban 8644 darab új HMKE létesült országszerte, melyek nagy többségét (7635) természetes személyek telepíttették, vagyis zömük vélhetően lakóházak tetején létesült. Ennek köszönhetően mintegy 78 MW-tal nőtt a hazai HKME-k beépített összteljesítménye, és immár 1023 MW körül alakul.

Forrás: HMKE

A harmadik negyedéves bővülési adatok jócskán meghaladják az első negyedéves körülbelül 60 MW-os (7301 darabos) növekedést is. Ezzel együtt a második negyedévhez képest a növekedés mind beépített teljesítmény, mind darabszám tekintetében jelentősen lassult. Ez persze nem csoda, hiszen akkor nagyon sokan előre hozták terveik megvalósítását, és igyekeztek félévig elkészülni a beruházással annak érdekében, hogy napelemes rendszerük termelésének hálózati átvételére még a kedvező szaldó elszámolás vonatkozzon, ne pedig a korábbi tervek szerint júliustól érvényes bruttó elszámolás.

Ez a változás végül elmaradt, de a második negyedben nagyrészt az ezzel kapcsolatos várakozások miatt közel 167 MW-tal,

csaknem 21 ezer darabbal gyarapodott a hazai napelemes HMKE-kapacitás, ami valószínűleg jó ideig megdönthetetlen rekord marad.

A rendkívül erős második negyedéves számokban nagy szerepe volt annak is, hogy sokan kivártak, és az év elején indult otthonfelújítási támogatáshoz időzítették a beruházások megkezdését. 2021 első háromnegyed évében így összességében több mint 300 MW-tal nőtt a hazai nepelemes HMKE-k beépített teljesítménye, ami

máris jóval több, mint 2020, az eddigi rekordév 240 MW-os bővülése.

Messze a várakozásokon felül

Az utolsó negyedévben bizonyosan tovább növekszik majd a kapacitás több 10 MW-tal. A folyamat egyik fő drivere továbbra is az otthonfelújítási támogatás, de mint a 2020-as év példája mutatja, valószínűleg e nélkül is jelentős lenne a kereslet a HMKE-kre (a december 6-án stratolt lakossági napelemes pályázat hatása a kapacitásbővülésekben 2022 első negyedévétől jelentkezhet). A másik oldalon viszont lassítja a bővülést a napelemek és rendszerköltségek emelkedése és a globális ellátási lánc zavarai, valamint az infláció megugrása is negatívan hathat a beruházásokra.

Forrás: HMKE

Nagyrészt a fentiek eredményeképpen a magyarországi háztartási méretű napelemes erőmű

kapacitás nagysága és a rendszerek száma kevesebb mint két év alatt megduplázódott.

Különösen az idei bővülési ütem egyértelműen jócskán meghaladja a várakozásokat és stratégiai tervekben foglaltakat.

Kilátások és trendek

A 2020 elején megjelent kormányzati Nemzeti Energiastratégiában (illetve Nemzeti Energia és Klíma Tervben) az szerepel, hogy 2030-2035-ig legalább 200 ezer háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű, tetőre szerelt napelemmel. Az átviteli rendszerirányító MAVIR hálózatfejlesztési terveiben megjelent konzervatív prognózis 2026-ig 1353, 2031-ig 1677 MW-os összesített napelemes HMKE-kapacitást vetít előre, míg a dinamikus felfutási forgatókönyvben 1725, illetve 2266 MW-os beépített teljesítőképességgel számol.

Forrás: HMKE

Ha a jelenlegi sebességgel folytatódna a növekedés, 2023 vége előtt meglenne a 200 ezres darabszám,

míg a dinamikus forgatókönyv által 2031-re előre jelzett 2266-os beépített teljesítőképességet valamikor 2023 végén, 2024 elején érné el a hazai napelemes HMKE-kapacitás.

Közben az átlagos rendszerméret tovább nőtt: a legutóbbi adatok szerint az átlagos beépített teljesítmény közel 8,2 kW, ami ugyan nem jelentős növekedés a 2019 végi 8,1 kW-hoz képest, de ha csak a lakossági szegmenst (természetes személyek) vizsgáljuk, már jóval szembetűnőbb a változás. E szerint a 2019 végén 5,9 kW-os átlagos napelemes HMKE méret napjainkra több mint 10 százalékkal 6,5 kW-ra nőtt. (Az új, december 6-tól induló lakossági napelemes pályázatban 5 kW mérethatárig támogatják a telepítéseket, de az otthonfelújítási támogatásban nincs ilyen megkötés.) A céges, intézményi telepítések (nem természetes személyek) esetében az átlagos rendszerméret 16,9 kW-ról mintegy 3 százalékkal 17,4 kW-ra nőtt.

A napelemes HMKE szegmensen belül

az elmúlt szűk két évben jelentősen nőtt a lakossági felhasználóhoz köthető rendszerek aránya

a céges, intézményi felhasználókéval szemben. A legutóbbi adatok alapján darabszám szerint a 124 942 hazai napelemes HMKE közel 85 százaléka (105 812) természetes személyekhez kötődik, míg beépített teljesítmény szempontjából 67 százalék (689 MW) az arányuk a kisebb átlagos rendszerméretből következően. 2019 végén a lakossági rendszerek darabszám szerint még csak 80, beépített teljesítmény szerint pedig 58 százalékát tették ki a teljes hazai állománynak.

A nagyméretű naperőműveket is beleszámítva az összesített magyarországi fotovoltaikus kapacitás nagysága így már meghaladja a 2800 MW-ot.

Forrás: HMKE

A naperőművek mindenekelőtt klímaszempontból örvendetes hazai terjedése a villamosenergia-rendszer stabilitásának biztosítása tekintetében ugyanakkor jelentős kihívásokat is jelent, hiszen például egy nem várt felhősödés alaposan átírhatja a termelési és felhasználási terveket, várakozásokat. A HMKE-knek ráadásul a nagy naperőművekkel szemben a termelésük és hálózatba táplálásuk várható alakulásáról sem kell menetrendet adniuk az átviteli rendszerirányító számára, alaposan megnehezítve az ellátás egyensúlyának megtervezését és fenntartását. Az új, december 6-án elstartolt lakossági napelemes pályázatban azonban már feltételként szerepel, hogy kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek telepítése támogatható, melyek alkalmasak arra, hogy a későbbiekben az elosztó vagy az aggregátor távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni.

Az 50 kW alatti teljesítményű háztartási méretű kiserőművek körébe nem csak napelemes rendszerek tartoznak, de ezek teszik ki a teljes állomány 99,8 (beépített teljesítőképesség), 99,9 százalékát (darabszám). Az egyéb technológiák között a szélenergia vezet, de 2021 harmadik negyedévének végén így is csak 129 darab háztartási méretű szélerőmű működött itthon alig több mint 1 MW beépített teljesítőképességgel - igaz, számuk több mint 50 százalékkal emelkedett idén, ami lendületes növekedést jelez. Ezen kívül csekély számban földgáz (23 darab), termálmetán (7), vízenergia, biogáz (5-5), biomassza (2), valamint dízel és egyéb (1-1) HMKE-k működnek még Magyarországon, beépített teljesítőképességük azonban összesen alig haladja meg az 1 MW-ot.

Címlapkép: Pramote Polyamate via Getty Images