Elementáris erővel törhet be Magyarországra is az omikron - Van egy mentőötlete a szakértőnek

A koronavírus-járvány 4. hulláma kedvező fordulatot vett, ennek a hétnek a legfontosabb fejleménye a pozitív esetek számának a csökkenése volt. Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője szerint karácsonyra még jobb lehet a helyzet, mint ahogy eddig várható volt. Ez azonban egyrészt nem jelenti azt, hogy a delta hullám teljesen lecsengene, és megszűnne, másrészt hamarosan jön az omikron variáns. Vattay Gábor az új változat kapcsán figyelmeztet: január-februárban újabb járványhullámot indíthat el, ami könnyen lehet, hogy leterheli a kórházakat, de most még lehet ellene védekezni.

Javult a járványhelyzet az elmúlt időszakban, így csupa pozitív fejleményről számolhatunk be, ami a rövidtávú hazai kilátásokat illeti. Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője a Portfolio-nak küldött elemzésében azt írja, hogy ennek a hétnek a legfontosabb fejleménye a pozitív esetek számának a csökkenése volt.

Az előző héten még csak a tetőzés környékén jártunk, ezen a héten már a 4. hullám lefelé menő szakaszáról beszélhetünk. Az adatok pedig azt jelzik, hogy a járvány lecsengése sokkal gyorsabb ütemben halad, mint azt eddig várhattuk.

- írja Vattay Gábor.

A következő ábrán az összes esetszám függvényében ábrázoljuk a napi esetszám heti mozgóátlagát.

1. ábra. Koronavírusos napi esetek száma. (X tengely = összes eset a járvány kitörése óta, Y tengely = napi esetek száma)

Látható, hogy a tetőzést közvetlenül megelőző és az azt követő időszakra egy sokkal keskenyebb parabola illik, mint a korábbiakra, ami azt jelzi, hogy az utóbbi hetekben a még megfertőzhető lakosság mérete gyorsabban csökkent, mint ahogy azt önmagában a járvány okozta természetes immunizáció okozta volna. Vattay Gábor szerint

ez a görbe egyértelműen mutatja az elmúlt hetek oltási kampányának pozitív hatását.

A parabola ennek megfelelően már kevesebb, 1,26 millió eset körül végződik, így a 4. hullámban összesen 450 ezer esetre számíthatunk, amiből már "csak" kb. 80 ezer eset lehet hátra. Ennek megfelelően a 4. hullám időbeli lefutása is sokkal kedvezőbben alakul.

A következő ábrán bemutatjuk, hogy várhatóan hogyan alakulnak majd a heti átlagos esetszámok a következő három hétben (A 0.-nap december 10-e). Látszik, hogy karácsonyra (14. nap) már csak 2000, szilveszterre pedig 1000 eset várható naponta, ami az október végének és közepének megfelelő állapothoz hasonló.

2. ábra. Koronavírusos napi esetek száma. (X tengely = eltelt napok száma, a 0. nap december 10-e, Y tengely = napi esetek száma)

Sajnos, a halálozásokban még nem tükröződik a javuló tendencia, de azt várjuk, hogy egy-két héten belül ott is láthatóvá válik majd egy a vártnál gyorsabb lefutás. A következő ábrán a napi halálozásokat mutatjuk az összes halálozás függvényében.

3. ábra. Koronavírusban elhunytak száma. (X tengely = összes elhunyt a járvány kitörése óta, Y tengely = napi elhunytak száma)

Látszik, hogy már itt is bekövetkezett a tetőzés és két napja lefelé haladnak a heti átlagok. A parabola lefelé menő része még nem látszik, a felmenő adatokból továbbra is 42 000 feletti értékhez tart az összhalálozás és 12 000-hez a 4. hullámban történt halálozások száma. Láttuk, hogy az oltási kampány a várható 4. hullámos esetszámot 600 ezer körüliről 450 ezer körülire csökkenthette.

Egy hasonló mértékű hatás itt kb. 3 000 emberéletet mentene meg és 9 000 körülire csökkenne a 4. hullámban várható összhalálozás. Mivel a halálozásra csak 1-2 hét késéssel van hatása az oltási kampánynak, ezért itt ennél valamelyes kisebb javulást várunk majd.

A hosszabb távú kilátásokban továbbra is két negatív hatásra kell figyelnünk - emeli ki Vattay Gábor. Az első, hogy a delta hullámok egyik országban sem álltak le teljesen, hanem kisebb-nagyobb szinten stabilizálódtak a napi esetszámok és halálozások.

A hozzánk sok tekintetben hasonló adatokkal rendelkező Litvániában a magyar népességre vetítve napi 6000 körül stabilizálódott az esetek száma, amit a következő ábra mutat. Vattay szerint

mivel nálunk kétszer annyian kaptak 3. oltást mint Litvániában, remélhetőleg sokkal alacsonyabb, talán napi 1000 eset szinten stabilizálódik majd itthon a delta hullám.

Az új variáns kapcsán, ami nemrég jelent meg Dél-Afrikában, de már Európában is terjed, Vattay Gábor nem túlságosan optimista. A lemaradva érkező dél-afrikai adatok most már kezdik mutatni, hogy nemcsak az esetszámok duplázódnak 3-4 naponta, de a kórházakba kerülők száma is hasonlóan durva tempóban emelkedik.

Miután a kórházba kerülés később következik be, mint a pozitív esetek detektálása, így az omikron súlyosságával kapcsolatban rossz következtetések levonásához vezethet, ha az új esetek számához viszonyítjuk a kórházba kerülteket. Az esetszámok Dél-Afrikában 3-4 naponta duplázódnak, a mai esetszám 8-10-szer akkora, mint a két héttel ezelőtti. "Ezért a kórházban lévők és az esetszámok hányadosa eleinte sokkal, jelen esetben 8-10-szer alacsonyabbnak tűnik, mint a valódi arány" - mutat rá Vattay Gábor.

A szakértő úgy látja, hogy az omikron január-februárban már Magyarországon is újabb, súlyos hullámot indíthat el, de ezt el lehet kerülni. A fizikus az előzetes laboratóriumi eredmények alapján azzal számol (az erős védelem, vagyis 3. oltás segít az omikron ellen), hogy január végére csak akkor tudjuk mérsékelni a kezdődő 5. hullámot, ha már most megkíséreljük a 3. oltások számával utolérni a 2. oltások számát, vagyis mindenki kap egy újabb dózist, aki még nem vette fel azt. Az idén nyáron 3. oltást felvettek számára pedig megnyitjuk a 4. oltások lehetőségét már január elején - zárja elemzését Vattay Gábor.

