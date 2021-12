Energiaválság: felmondott a győri távhőcégnek a gázkereskedő, hét napja van új ellátót találni

Bár a cikk nem említi, de feltételezésünk szerint az egész ügy gyökere az, hogy a Global NRG Zrt. nem szerezte be a piacról azt a teljes várható gázmennyiséget, ami a győri távhős cégnek szükséges (volt) és így az elszállt piaci gázárak mellett hatalmas plusz költségekbe szaladna bele. Ezért szerette volna utólag módosíttatni az idén áprilistól szeptember végéig terjedő időszakra a gázszerződését, illetve azt a szerződést is, amit idén június 28-án kötött a Győr-Szollal az október 1-től jövő év szeptemberéig tartó gázévre.

Az, hogy a gázkereskedő nem szerzi teljes mértékben rögtön azt a gázmennyiséget a piacról, amire leszerződik a saját ügyfelével, a normális piaci gyakorlat keretébe illeszkedik, hiszen az elmúlt években rendszerint stabilan alacsonyak voltak a gázárak, illetve voltak csökkenő időszakok is. Az idei év azonban abszolút különleges: nyártól, a gazdasági újraindulás mellett meredek áremelkedés indult, így a gázkereskedőnek a még nem beszerzett gázt is sokkal magasabb áron kellett/kellene beszereznie, mint arra korábban leszerződött a közszolgáltatóval. Éppen ebből, a potenciális hatalmas veszteségből igyekezett a szerződések módosításával kimenekülni a gázkereskedő.

A cikk szerint arra még hajlott volna a győri önkormányzat, mint a Győr-Szol 100%-os tulajdonosa, hogy az idén nyáron a most indult gázérvre szóló szerződést módosítsák (és ezzel 500-600 milliós plusz költséget benyeljen a magasabb gázárak miatt), de arra már nem volt hajlandó, hogy utólag módosítsák az előző gázévből a 2021. április 1-jétől 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra a szerződést és így 402 milliós plusz költséget vállaljanak. Azért sem volt hajlandó ezt elfogadni a győri önkormányzat, mert tudta, hogy egyoldalúan jogszerűen nem mondhatja fel a gázkereskedő a távhős céggel már megkötött új szerződést. A Global NRG Zrt. azonban ezt most mégis megtette (egy számla kétnapos csúszással történt rendezésére hivatkozva), amely miatt a győri polgármester már most bejelentette, hogy perelni fogják a céget.

A felmondás viszont azzal jár, hogy jövő héten hatályosul és onnantól 7 napja lesz a Győr-Szolnak, hogy új gázkereskedővel le tudjon szerződni, ráadásul mintegy ötszörös áron ahhoz képest, mint amilyen ár mellett június 28-án szerződött.

Mindez a számok nyelvén azt jelenti, hogy nyáron kb. 20-25 euró/MWh körüli áron szerződött, most viszont az aktuális piaci viszonyok között ez 95-100 euró körül lehet. Endrődi Péter, a Győr-Szol igazgatóságának elnöke egyrészt megerősítette a lapnak, hogy felmondta a gázkereskedő a távhős cég szerződését, másrészt elmondta: a mostani ötszörös árak melletti szerződés a korábban kialkudott árhoz képest ötmilliárdos eltérést jelenthet. Megnyugtatásként elmondta:

A győri lakosok ebből nem éreznek meg semmit, náluk lesz meleg a lakásban, a Győr-Szol költségvetését írja át teljesen ez a helyzet.

Ha nem sikerülne 7 napon belül új gázkereskedővel szerződnie a győri cégnek, akkor ez oda vezetne, hogy a Győr-Szol évek óta nyereséges távhő-üzletágát át kell adnia az államnak, azaz onnantól kezdve az állam venné át a hőszolgáltatás üzemeltetését.

Ebben az esetben nyilván az államnak kellene megoldania a gázbeszerzést is a most piaci környezet mellett, ha viszont sikerül a 7 napos időablakon belül leszerződnie a Győr-Szolnak egy gázkereskedővel, akkor az 5 milliárdos pluszköltség miatt fordulna majd az államhoz a város – legalábbis erre utalt Dézsi-Csaba András polgármester a nyomtatott városi lapban megjelent beszámoló szerint.

A gázárak elszállása és az ebből a kereskedőkre, illetve távhőszolgáltatókra is nehezedő hatalmas nyomás láthatóan komoly hullámokat ver országszerte, és valószínűleg más (nagy)városok távhős cégei felől is hallunk hasonló ügyekről még és erre a Telex cikke is utal, illetve más sajtóhírek is jelezték már:

Címlapkép forrása: Getty Images