Itt a fordulat: Magyarországon az omikron, de nem az állami hatóság mutatta ki!

A beérkezett mintákból kettő esetében mutatták ki a koronavírus omikron variánsát Magyarországon - mondta Müller Cecília, az országos tisztifőorvos az M1 Híradóban. Ezt azonban nem a Nemzeti Népegészségügyi Központ azonosította, hanem egy magánlabor. Vagyis a magyar járványügy továbbra is nagyon súlyos hiányosságokkal küzd, a szekvenálás (variáns követés) kifejezetten gyenge hazánkban. Az első hazai omikron-fertőzötteket a Neumann Labs PCR vizsgálata mutatta ki. A mutáció egy házaspárt fertőzött meg, melynek tagjai nem tettek külföldi látogatást, így bizonyosan itthon kapták el a betegséget. A házaspár igazolt omikron-fertőzése mellett a magyar labor további gyanús eseteket is vizsgál.

Immáron bizonyítottan jelen van Magyarországon is a legújabb, omikronnak elnevezett, Dél-Afrikából származó koronavírus-mutáció, amit egészségügyi szakmai szervezetek az „aggodalomra okot adó” kategóriába soroltak - közölte a Neumann Labs.

Az eddigi két igazolt omikron-variáns által okozott fertőzést a Neumann Labs-ben azonosították, további gyanús eseteket pedig még vizsgálnak. A magyar laboratórium nemrég bevezetett új PCR vizsgálata képes kimutatni minden új koronavírus-fertőzést, és külön kimutatja, hogy a legújabb, omikron-mutáció okozta-e azt. A vizsgálat eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítették.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az M1 Híradóban nyilatkozott, ahol elmondta:

a beérkezett mintákból kettő esetében kimutatták a koronavírus omikron variánsát.

Ma reggeli hír volt, hogy Izraelben is több mint 50 új esetben azonosították az omikron variánst, ezek között pedig egy Magyarországról utazónál is azonosították az omikron variánst, azaz a közel-keleti országba hazánkból (is) került be a mutáns. Ez volt az első egyértelmű jele annak, hogy az omikron Magyarországon is jelen van, de a hatóságoknak most sikerült azonosítania.

Idén novemberben a tudósok egy sokszorosan mutálódott koronavírus „szupervariánst” találtak Dél-Afrikában. Az új SARS-CoV-2 vírus omikronnak elnevezett legújabb mutációja, amit a WHO, az Egészségügyi Világszervezet aggasztónak ítélt, azonosítása óta Európa számos országában jelen van már. A variánst pedig immáron Magyarországon is azonosították: a Neumann Labs diagnosztikai laboratórium idén bevezetett új PCR-tesztje a napokban bizonyítottan kimutatta az omikron koronavírus-variáns jelenlétét.

A mutáció egy házaspárt fertőzött meg, melynek tagjai nem tettek külföldi látogatást, így bizonyosan itthon kapták el a betegséget. A házaspár igazolt omikron-fertőzése mellett a magyar labor további gyanús eseteket is vizsgál.

Mindez megerősíti azt a nézetet, hogy a magyar állami hatóság nagyon gyenge a variánskövetésben. Az omikront egy magánlabor tesztje mutatta ki, amely bizonyítja, hogy további omikron esetek is vannak az országban (a fertőzöttek nem voltak külföldön). A közlemény úgy fogalmaz, hogy a "napokban mutatták ki" a fertőzést, ami azt jelzi, hogy az omikron variáns már egy ideje terjedhet az országban.

A Neumann Labs közlése szerint noha az omikron-variáns kapcsán felröppent a hír, hogy kialakult egy olyan változata, amelyet a PCR-tesztek nem mutatnak ki, ez nem igaz. A PCR-tesztek bizonyosan képesek megbízhatóan azonosítani a koronavírus omikron-variánsát is. „Csak idő kérdése volt, hogy a Dél-Afrikából származó legújabb koronavírus-változat, az omikron hazánkat is elérje” – hívta fel a figyelmet Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője. Azt mondta, hogy feltehetőleg ez a variáns több embert megfertőzhetett már hazánkban.

Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője a Portfolio-nak küldött elemzésében azt írta, hogy az omikron január-februárban már Magyarországon is újabb, súlyos hullámot indíthat el, de ezt el lehet kerülni. A fizikus az előzetes laboratóriumi eredmények alapján azzal számol (az erős védelem, vagyis 3. oltás segít az omikron ellen), hogy január végére csak akkor tudjuk mérsékelni a kezdődő 5. hullámot, ha már most megkíséreljük a 3. oltások számával utolérni a 2. oltások számát, vagyis mindenki kap egy újabb dózist, aki még nem vette fel azt. Az idén nyáron 3. oltást felvettek számára pedig megnyitjuk a 4. oltások lehetőségét már január elején - zárja elemzését Vattay Gábor.

Rusvai Miklós virológus a Portfolionak nyilatkozva elmondta, hogy az omikron variáns elkerülhetetlenül új járványhullámot indít be Magyarországon, amelynek a kezdetét a virológus január-februárra tesz. Rusvai szerint viszont ez nem feltétlenül probléma, ha ugyanis az omikron variáns kevésbé fertőz, mint a jelenleg dománs delta, akkor akár a járvány súlyosságát is mérsékelheti azzal, ha a súlyosabb kórlefolyású deltát kiszorítja. Ebben bízik Karikó Katalin, az mRNS vakcinák kifejlesztésében úttörő szerepet játszó szakember. Rusvainak konkrétabb jóslatai is vannak: szerinte az omikronnak is köszönhetően már jövő év második felében elérhetjük a társadalmi immunitást.

