Megtudtuk, miért mondták fel a győri távhőcég szerződését és azt, hogy hogyan tovább

Annyira jelentős volt a Győr-Szol Zrt. földgáz többletfogyasztása a szerződésben rögzítetthez képest, hogy az elszálló piaci gázárak mellett „nem lehetett meghagyni az eredeti kereteket”, mert az tovább növelte volna a veszteségeinket, illetve a többi ügyfelünk ellátásbiztonsági kockázatait”, és végül ezért kényszerültünk felmondani a gázszerződést – jelezte a Portfolio-nak Jellen Kornél. A Global NRG Zrt. igazgatóságának elnöke elárulta, hogy rövidesen elkezdődik az a 7 napos periódus, amelyen belül a győri távhőszolgáltatónak vagy egy másik földgázkereskedővel kell szerződnie a távhővellátás folytatásához, vagy az Energiahivatalnak kell kijelölnie valakit. Azt megnyugtatásként ő is megerősítette, amit mi is kiemeltünk a hétvégi cikkünkben , hogy a 25 ezer érintett háztartásban biztosan zavartalanul folytatódik a távhőellátás, azaz lesz fűtés.

Jellen Kornél elmondta, hogy 7 éve a Global NRG Zrt. látja el földgázzal a Győr Szol Zrt.-t és a szerződés

nem tért el a távhőszektorban jellemző mintaszerződéstől, azonban ez a szerződéses struktúra a mostani időkben nem volt fenntartható.

Ezzel arra utalt, hogy az elmúlt években jellemzően a 15-25 euró/MWh ársávban ingadozott a földgáz piaci ára, és sem ő, sem más piaci szereplő, vagy hatósági döntéshozó nem számított arra, hogy ez idén nyártól meredeken emelkedni kezd, majd őszre már 100 euró körüli árszintről beszélünk majd.

Az energiakereskedő igazgatósági elnöke rámutatott, hogy ahogy az a távhőszektorban megszokott: a nyáron a Győr-Szollal egy havi mennyiségeket előre rögzítő szerződéses keretet rögzítettek az októbertől kezdődött gázévre, amelyben volt mennyiségi rugalmasság, például az időjárásból adódó bizonytalan fogyasztási szükséglet kezelésére. Megjegyezte: korábban volt arra példa, hogy ettől a szerződéses volumentől egy-egy hónapban nagyságrendileg 10-20%-os mértékben eltért a Győr-Szol, de

az példátlan volt, hogy idén nyáron, azaz a távhő főszezonon kívül, a szerződésben rögzített mennyiség többszörösét fogyasztotta.

Hangsúlyozta: bár a Global NRG Zrt.-nek „más nagyvárosban már nincs távhőtermelő ügyfele”, de piaci szóbeszéd szerint ez a többszörös túlfogyasztás más nagyvárosok távhőtermelőinél is előfordult. Erről mi is írtunk, miszerint a szerződésekben jellemzően megengedett 10-20%-os toleranciasávon messze túllógó gázfogyasztás miatt feszültség keletkezett Győr mellett például Székesfehérvár, Szeged és Budapest távhőtermelő-, illetve szolgáltatói cégei és a gázkereskedői között is. Amint jeleztük: ún. gázmotoros cégek saját, vagy befogadott gázmotoros kapacitásokkal a távhőtermelők által relatív olcsón beszerzett gázmennyiségért „bejelentkeztek” és jellemzően áramot kezdtek termelni, amelynek ára szintén elszállt a piacon. Ez így ezeknek a gázmotoros cégeknek hatalmas nyereség lehetőségét jelentette, az érintett gázkereskedőknek viszont hatalmas potenciális veszteséget, mert nekik továbbra is a szerződéses keretek mellett kellett leszállítaniuk az esetenként sokszoros gázmennyiséget.

Minderre Jellen Kornél is utalt, amikor jelezte: a Globál NRG. Zrt. és a Győr-Szol Zrt. között fennálló gázszerződésnél

nem lehetett meghagyni az eredeti kereteket, mert az tovább növelte volna a veszteségeinket, illetve a többi ügyfelünk ellátásbiztonsági kockázatait.

Hozzátette: mivel a hosszas újratárgyalási kísérletek mellett

nem tudtunk olyan kereteket lefektetni, ami mindkét félnek megfelelő lett volna, ezért a nem fenntartható szerződést kénytelenek voltunk felmondani.

Arra a kérdésünkre, hogy mikor indul a Telex cikkében jelzett 7 napos periódus, ami alatt új gázszolgáltatót kell találnia a Győr-Szolnak, Jellen úgy fogalmazott, hogy „rövidesen”.

Azt vázolta, hogy két út mutatkozik a Győr-Szol előtt: az egyik esetben valóban sikerül egy új gázszolgáltatót találnia, a másik esetben viszont ennek sikertelensége miatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jelöl ki hatóságilag egy új szolgáltatót, akár átmeneti időre. Mindkét forgatókönyv kapcsán hangsúlyozta: biztosan zavartalanul folytatódik a távhő-szolgáltatás, tehát attól nem kell tartani, hogy hideg lesz az érintett lakásokban.

