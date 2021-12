A járvány végét és az 5. hullámot is elhozhatja az omikron - Mutatjuk, mit érdemes tudni a Magyarországot fenyegető új variánsról

Magyarországon is megjelent az omikron covid-variáns, amely egyre több országban tarol. A szakértők között nincs egyetértés az omikron variáns jelentette fenyegetés kapcsán: vannak akik szerint a járvány végét, míg más szakértők szerint az 5. hullámot hozhatja el a szupervariáns. Mutatjuk, mit érdemes tudni az új variánsról, mit tudunk az omikron variáns eredetéről, az omikron variáns tüneteiről, illetve az oltások omikron variáns elleni hatékonyságáról.

Az omikron variáns, más néven szupervariáns

Az Egészségügyi Világszervezet november 26-án a görög omikron betűt rendelte az addig B.1.1.529-nek nevezett új koronavírus-variánshoz.

A 32 mutációt tartalmazó új variánst szupervariánsként is emlegetik.

Az omikron variáns kialakulása

Raquel Viana, Dél-Afrika legnagyobb magán-tesztlaboratóriumának tudományos vezetője november 19-én, pénteken éppen kilenc koronavírus-mintán végzett génszekvenálást. A Lancet laborjában végzett tesztek mindegyik mintában ugyanazt a nagy számú mutációt mutatták ki, melyek nagy része a fehérjetüske változását okozta.

Az OSF (Open Science Framework) Preprints-en megjelent friss tanulmány szerint (amit külső szakértők még nem ellenőriztek) az új mutáció először egy olyan személyben fordulhatott elő, aki két vírussal is fertőzött volt, így a SARS-Cov-2 koronavírus egyik változata felvehette egy másik vírus génszekvenciáját. A kutatás szerint ugyanez a génszekvencia jelenik meg például az emberekben megfázást okozó HCov-229E vírusban, valamint a HIV-vírusban is - mondta el a Reutersnek nyilatkozó tudós, a kutatást vezető Venky Soundararajan, az orvosbiológiai adatelemzéssel foglalkozó Nference nevű vállalat alapítója. Hozzáteszi, hogy Dél-Afrikában a legmagasabb a HIV-vel fertőzöttek aránya, ami gyengíti az immunrendszert és fogékonyabbá tesz mindenféle vírusra, a megfázásra is. A világ azon részében sok olyan ember van, akiben megtörténhetett ez a rekombináció.

A holland közegészségügyi intézet november 30-án közölte, hogy Hollandiában már a Dél-afrikai Köztársaság bejelentése és az onnan induló járatok érkezése előtt azonosították a koronavírus omikron variánsát.

Mennyire fertőzőképes és súlyos az omikron variáns?

Az omikron variáns kapcsán eddig rendkívül ellentmondásosak a hírek: mind a fertőzőképességre, mind a vírus súlyosságára vonatkozóan. John Edmunds professzor, a London School of Hygiene and Tropical Medicine epidemiológusa és a kormány Scientific Advisory Group for Emergency (Sage) tagja szerint

semmi bizonyíték sincs arra, hogy az omikron feleannyira súlyos, mint a delta variáns.

Azt hiszem, félretehetjük azt az elméletet, hogy a vírus enyhébb variánsáról van szó

– szögezte le Boris Johnson brit kormányfő, miután bejelentette az első omikron variánsban elhunytat. Szerinte jelenleg az egyetlen jó megoldás a harmadik oltás felvétele mindenki számára.

Az omikron variáns betegség lefolyása, az omikron variáns tünetei

Az omikron variáns a korábbi törzseknél enyhébb, viszont furcsább megbetegedéseket okozott Dél-Afrikában.

Az omikron variáns tünetei lehetnek:

Fejfájás,

rendkívüli gyengeség,

levertség,

szapora szívdobogás

Az omikron variáns által okozott megbetegedés tünetei mások lehetnek, mint amilyeneket a delta variáns okoz, írja az Independent. Sok esetben hasonlítanak az új mutáció tünetei a náthához, ezért nehéz azokat felismerni.

Tim Spector, a ZOE - a koronavírusos esetekről a felhasználók által beküldött adatokat tároló alkalmazás - egyik szakértője elmondta, hogy a delta variáns okozta koronavírus-fertőzések fele is kimaradhatott a statisztikákból, mert a betegeknél nem jelentkeztek az olyan széles körben előforduló tünetek, mint a láz, a köhögés vagy az ízlelés és a szaglás elvesztése.

Az omikron tünetei jobban hasonlítanak azokhoz az enyhe tünetekhez, amelyeket beoltott delta-fertőzötteknél lehet tapasztalni, ezért a megfázáshoz hasonló jelekre is kell majd figyelni

– mondta Tim Spector.

Omikron variáns specifikus oltás

A Pfizer-BioNTech, a Moderna és a Johnson & Johnson is omikron-specifikus vakcinákon dolgozik, amelyeket az új változat ellen használhatnak fel, ha a laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy a súlyos betegségek elleni védelem jelentősen csökken; azonban hónapokig is eltarthat, mire szállítani tudnak belőlük.

Az oltás omikron variáns elleni hatékonysága

A 3. oltás kiemelten fontos az új omikron variáns legyőzése szempontjából - mutatott rá Jakab Ferenc virológus professzor.

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont, Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője a Virológia Pécs oldalán mutatta be röviden a Pfizer és a BioNTech új vizsgálati eredményét. Ez szerinte egyértelműen igazolja, hogy

a 3. oltás után (1 hónappal) az immunrendszerünk védekezési képessége olyan szintű az Omikron variánssal szemben, mint az eredeti wuhani törzs esetében a 2. oltást követően.

Vagyis az oltás hatékony a szupervariáns ellen is.

Izraeli kutatók közölték, hogy a Pfizer/BioNTech koronavírus-vakcina három adagja jelentős védelmet nyújt az omikron variáns ellen, írta a Reuters.

A Pfizer vezérigazgatója szerint a harmadik oltás nagyon jó védelmet nyújthat a koronavírus omikron variánsával szemben, azonban így is előbb szükség lehet a negyedik dózisra, mint azt korábban feltételezték.

Az új variáns gyerekekre gyakorolt hatása

A Bloomberg arról számolt be november végén, hogy a két év alatti gyermekek teszik ki a Dél-Afrikában, az omikron variánssal kórházban ápolt betegek 10 százalékát.

Dél-afrikai hatóságok szerint a kisebb gyerekek immunrendszere még nem fejlődött ki érdemben, hogy hatékonyan ellen tudjon állni a fertőzésnek, így ők mindenképpen a magasabb kockázatú korcsoportba esnek. Szakértők szerint ezekben mutatókban az is közrejátszik, hogy a szülők elővigyázatosságból inkább helyezik el kórházban a gyerekeiket, ahelyett, hogy az otthoni gyógyulást választanák.

Az omikron variáns terjedése és dominanciája

Magyarország nem szekvenálja (deríti fel) azt, hogy melyik törzs domináns, illetve miként veszi át egyik variáns helyét egy másik. Éppen ezért nemzetközi adatokhoz kell fordulnunk, hogy megnézzük, milyen gyorsan terjed az omikron. Az egyik európai országban, ahol már terjed a variáns, szorosan követik, hogy melyik mutáció milyen arányban van jelen. Ez pedig Dánia. Most derült ki, hogy Dániában december 10-én az összes koronavírus eset 13%-a már az omikron variánstól származik.

A számítások szerint kedden már az esetek 50%-át fogja adni: karácsonyra pedig lényegében már minden dán eset omikronos lesz

– írja Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője a dán példa alapján.

HASONLÓ ADATATOKAT LÁTHATUNK AZ EGYESÜLT KIRÁLYság esetében IS. EBBŐL ARRA KÖVETKEZTETHETÜNK, HOGY 5-10%-OS ELTERJEDTSÉG MELLETT MÁR ÉLES KIUGRÁS VEHETŐ ÉSZRE A NAPI ESETSZÁMBAN.

Amíg széleskörű mintavételezéssel nem állapítják meg a pontos arányt, addig a járványgörbe esésének lassulásából tudjuk majd kikövetkeztetni a helyzetet a következő hetekben - mutat rá Vattay Gábor.

Az omikron variáns Magyarországon való megjelenése

A beérkezett mintákból kettő esetében kimutatták a koronavírus omikron variánsát Magyarországon - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az M1 Híradóban. A variáns jelenlétét már eddig is tudni lehetett, most azonban hivatalosan is bejelentették, hogy sikerült kimutatni a variánst. A variánst nem a Nemzeti Népegészségügyi Központ mutatta ki, hanem egy magánlabor.

EZZEL HIVATALOSAN IS MEGJELENT MAGYARORSZÁGON AZ OMIKRON VARIÁNS.

Az omikron variánst Magyarországon két laboratóriumi mintában mutatták ki. Mint az országos tisztifőorvos elárulta: az egyik fertőzöttnek enyhe tünetei vannak, a másik középsúlyos állapotban van és kórházban ápolják.

Európában már közösségi terjedést mutat az omikron variáns, így várható volt, hogy Magyarországon is megjelenik ez a törzs. Müller Cecília megjegyezte: ettől függetlenül egyelőre egyértelműen a delta variáns az uralkodó, csaknem 100 százalékban ez okozza a megbetegedéseket.

A tisztifőorvos szólt arról is, hogy az omikron variánssal kapcsolatban további megfigyelések, kutatások zajlanak. A műsorban közölték azt is, az országos tisztifőorvos szerint a harmadik oltás felvétele most mindennél fontosabb.

Az omikron variáns Magyarországon való dominanciája

Rusvai Miklós virológus a Portfolio-nak nyilatkozva elmondta, hogy az omikron variáns terjedése elkerülhetetlenül új járványhullámot indít be Magyarországon, amelynek a kezdetét a virológus január-februárra tesz. Rusvai szerint viszont ez nem feltétlenül probléma, ha ugyanis az omikron variáns kevésbé fertőz, mint a jelenleg dománs delta, akkor akár a járvány súlyosságát is mérsékelheti azzal, ha a súlyosabb kórlefolyású deltát kiszorítja. Ez egyezik Karikó Katalin omikronnal kapcsolatos álláspontjával. Az mRNS vakcinák kifejlesztésében úttörő szerepet játszó szakember szerint nem kell aggódni a járvány miatt, ha az omikron kiszorítja a deltát.

Az új variáns kapcsán Vattay Gábor nem túlságosan optimista. A lemaradva érkező dél-afrikai adatok most már kezdik mutatni, hogy nemcsak az esetszámok duplázódnak 3-4 naponta, de a kórházakba kerülők száma is hasonlóan durva tempóban emelkedik.

Mivel az omikron variáns 3 naponta duplázódik, ez az érték nagyon gyorsan felszökik, így valamikor három héten belül már látszódnia kell a napi esetszám görbéken is Magyarországon.

A SZAKÉRTŐ ÚGY LÁTJA, HOGY AZ OMIKRON variáns JANUÁR-FEBRUÁRBAN MÁR MAGYARORSZÁGON IS SÚLYOS HULLÁMOT INDÍTHAT EL, DE EZT EL LEHET KERÜLNI.

A fizikus az előzetes laboratóriumi eredmények alapján azzal számol (az erős védelem, vagyis 3. oltás segít az omikron variáns ellen), hogy január végére csak akkor tudjuk mérsékelni a kezdődő 5. hullámot, ha már most megkíséreljük a 3. oltások számával utolérni a 2. oltások számát, vagyis mindenki kap egy újabb dózist, aki még nem vette fel azt. Az idén nyáron 3. oltást felvettek számára pedig megnyitjuk a 4. oltások lehetőségét már január elején - emelte ki Vattay Gábor.

Gyerekek oltása

Ma reggel megérkezett a Pfizer első gyermekvakcina szállítmánya, amelyből 69 ezer 5-11 éves gyermek oltása kezdődhet meg. A szülők az internetes időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosnál kérhetik a gyermekük oltását.

Az 5-11 éves gyermekek országosan szerdán kezdődik. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt.

Újabb oltási akcióhét az omikron variáns Magyarország megjelenése miatt

Az oltási akcióhetek sikerére és az omikron variáns magyarországi megjelenésére tekintettel újabb oltási akció lesz december 16. csütörtök és december 18. szombat között a kórházi oltópontokon, írják a koronavirus.gov.hu-n.

Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval fel lehet venni akár az első, akár az elmaradt második, akár a megerősítő harmadik oltást. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg előző oltásait.

Az oltási akció keretében továbbra is 101 kórházban lesz oltás. A következő időpontokban lehet menni az oltópontokra előzetes időpontfoglalás nélkül:

december 16. csütörtökön 14-18 óra között,

december 17. pénteken 14-18 óra között,

december 18. szombaton 10-18 óra között.

Az oltási akcióban csak a 12 év felettieket oltják a kórházi oltópontokon, az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy házi gyermekorvosoknál lehetséges.

Az oltópontokon továbbra is ötféle vakcina lesz elérhető: Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm és AstraZeneca.

Az Oltási Munkacsoport januárra további oltási akciónapokat tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás és a természetesen a háziorvosok is oltanak.

