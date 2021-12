Bod Péter Ákos: Állami és hitelességi deficit Magyarországon

Aki a következő év üzletmenetét tervezi, legyen cégvezető, magánszemély vagy gazdaságpolitikus, beleütközik az életünk fontos vonatkozásait körülvevő roppant bizonytalanságba. Szokás politikai kockázatnak nevezni, pedig inkább a társadalom alkalmazkodási folyamataiban rejlő rizikókról van szó. A közvetlen kiváltó ok a világjárvány, vagyis egy nem-gazdasági eredetű esemény. Már csaknem két év telt el, de a járvány lefolyása továbbra is véleményes; jelenleg két markánsan eltérő szakmai nézettel találkozunk a nyilvánosságban. Az egyik szerint a mostani járványhullámra rárakódik egy következő az új variáns miatt; ez főleg az olyan országokra nézve ijesztő prognózis, mint amilyen hazánk is, ahol közel járnak az egészségügy kapacitáskorlátjához. Másfelől hallható a megnyugtató vélekedés, amely szerint a terjedő agilis változat kevésbé veszedelmes, és jövőre az egész koronavírus ügy egy szokásos influenza szintjére szelídül.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Az alacsony átoltottságnak gazdasági következményei lehetnek

Minden elemzői munka természetes velejárója, hogy az újabb hírek és adatok nyomán módosulnak a prognózisok. A jövőbeli esélyeket is eltérően lehet megítélni. Sokan mégis értetlenül fogadják a járványszakértők közötti nézetkülönbségeket, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a valószínűség fogalmával, és azt sem észlelik, amiben pedig minden igazi szakértő egyetért, például a védőoltások feltétlen fontosságában. Nemcsak az eszméknek, hanem a téveszméknek is megvan a jelentősége a világ menetére, így aztán a közgazdasági elemzésben a jobban kalibrálható üzleti, technológiai, pénzügyi kockázati tényezőkön túl figyelni kell a társadalmi viselkedésben rejlő rizikókra. Azok azután politikai csatornákon eljutnak az állam működésébe.

A politikai kockázat gyűjtőfogalom alá vont rizikókat fokozza, hogy világszerte meggyengült a társadalom egy nem csekély részében a szakértőkbe, szakmai intézményekbe, és végső soron magába az államba vetett hit.

Régebb óta tartó folyamat ez, de a járvány felgyorsította. Noha minden szakterületre igaz, hogy az újabb ismeretek felülírják az előzőket és a tudományos tételek folyamatos revízió alatt állnak, sokan mégis úgy élik meg a járványügyek szemünk előtt zajló szakmai és hatósági korrekcióit, hogy „ezek összevissza beszélnek” vagy pedig „elhallgatják az igazságot”.

Amikor tehát azt európai és azon belül a magyar gazdaság állapotát, a lehetséges gazdaságpolitikai teret kutatjuk, a járvánnyal és annak társadalmi következményeivel kell kezdeni az elemzést. Fontos – és számomra váratlan – fejlemény, hogy a vírus elleni védőoltás felvételében Európán belül mára nem észak–déli, hanem nyugat–keleti törésvonal jött létre: az új tagállamok oltottsági átlaga jóval az uniós szint alatti, miközben a portugál, máltai, spanyol, olasz védettség meghaladja az egyébként is magas EU-átlagot.

Az átoltottság pedig közvetlenül érinti a jövő évi gazdasági és politikai kilátásokat.

Az oltottsági elmaradás térségünknek az egyik többlet-kockázata. Pedig 2008 után a keleti peremvidék sok vonatkozásban jobban fejlődött, mint a problematikus Dél. A pandémia kitörése 2020 tavaszán szintén aránytalanul nagy anyagi és élet-veszteséget okozott Dél-Európában, bár abban szerepe volt a turizmus, vendéglátás, személyes szolgáltatások ottani nagy részarányának. Mostanra viszont a végre javuló gazdasági adatokhoz immár imponáló oltottság párosul: Portugáliában a lakosság 88 (!) százaléka van teljesen beoltva, ami a magyar 60 %-os vagy a szlovák 43, a szerb 46 %-os arányával vetendő össze. Európa keleti felét – emlékezhetünk – később érte el a fertőzés 2020-ban, az ijesztő itáliai állapotok láttán meghozott szigorú járványügyi intézkedések és a spontán lakossági alkalmazkodás nyomán valójában ki sem fejlődött az első hullám, legalább is nem az akkori olasz, belga, angol drámához mérhető formában. Mintha viszont a legrosszabb fejlemények szerencsés elkerülését követően térségünk társadalmai túlságosan is megkönnyebbültek volna. Aztán jöttek a második, harmadik és a mostani negyedik járványhullám esetszámai, elkeserítő halálozási adatai.

Kérdés, hogy az állam élni fog-e az eszközeivel

Most már látszik a baj, de végtére azért létezik az állam a maga járványügyi felelősségével és erős eszközeivel, hogy közbelépjen, ha kell. Ám itt következett be a második baj: lassú, bizonytalankodó, titkolózó, közhangulat-vezérelt – sokféle jogos kritika éri a magyar kormány járványügyi intézkedéseit. Hasonló kritikákra más országok hatóságai is adtak okot, elég csak a szlovákiai kormány kapkodásaira, vagy a romániai és bulgáriai oltottság tragikusan alacsony mai szintjére gondolnunk. De seperjünk csak a saját portánk előtt: a tavaszi két-három hetes oltottsági előnyünk őszre már odalett. A negyedik járványhullám minket az európai átlagtól elmaradó védettséggel talált meg, amint azt a szomorú halálozási adataink tükrözik. Minden harmadik magyar felnőtt kimaradt az oltás védelme alól. Nem vigasz, hogy tőlünk délre és keletre ennél is rosszabb a járványhelyzet. Sőt! Hiszen a térségi munkaerőmozgás mai nagy fokú szabadsága mellett a fertőzés terjedése szinte elkerülhetetlen. Ha viszont az élet védelmében visszaállna a szigorú mozgáskorlátozó rezsim, az a törékeny gazdasági helyreállítási folyamatunkat érinti hátrányosan. Amúgy is nagy a betöltetlen állások száma nálunk, sok ágazatban igyekeznek a határokon túlról pótolni a Nyugaton munkát vállaló magyarokat.

Európa keleti peremvidéke szomorú halálozási mutatóinak a láttán felmerült az a súlyos kérdés, hogy vajon a járványügyi kockázatokat észlelő kormányok képesek-e és hajlandók-e alkalmazni a rendelkezésükre álló korlátozó-kényszerítő eszközöket. Az állami képességek (state capacity) szakirodalma sokféle indikátorral méri az állami működés hatásfokát; e mércéken a magyar helyezés nem hízelgő. A magyar kormányzat formailag erős politikai felhatalmazás és kiemelkedő döntési szabadság birtokában ért el ugyan előrelépést az utóbbi évtizedben, például az adóbeszedés hatásfokában, de az alkoholizmus, a dohányzás elterjedtsége, az európai standardtól elmaradó általános egészségügyi állapot, térségek elnéptelenedése és rétegek leszakadása, az egészségügyi kiadások tartósan csekély mértéke a büdzsén belül: ezek olyan vonatkozások, amelyek sokat megmagyaráznak a magyar halandóságból, amely már a koronavírus-járvány előtt is igen magas volt. Kiragadott példák, mondhatni, pedig fontos vonatkozások, amelyek

árnyékot vetnek a magyar társadalom modernizációs készségére és az állam modernizáló képességére – olyan időszakban, amikor ezeken különösen sok múlik.

Most ugyanis a pandémia második évén túljutva a világ talán már a normalizálódás szakaszába lép, ám az semmiképp sem jelent visszatérést a 2020 előtti rendre. Helyreállítás a bevett szakszó, de az valójában azt jelenti, hogy az alaposan megváltozott új viszonyokhoz illeszkedő működőképes rendet, szabályokat, eljárásokat kell megalkotnunk és működésbe hoznunk. Ebben szerepe van az üzleti világnak, a szakmai és civil szervezeteknek, az oktatási intézményrendszernek, az egész társadalomnak – de az állam működési hatásfoka most különösen kritikus tényező. Tekintsük azt a súlyos kérdést, hogy ha a nemzetközi egészségügyi konszenzus szerint más járványokozókhoz hasonlóan a Covid-19-hez is általános és kötelező védőoltást kell hozzárendelni, akkor a közjó érdekében képes-e az államunk ezt a feladatot ellátni.

Nem tér vissza a válság előtti korszak

Ahhoz, hogy a már markánsan formálódó új viszonyok („new normal”) közepette a magyar társadalom és gazdaság sikeresen teljesítsen, kevésbé drámai, de hasonlóan fontos és nem egyszerű feladatokat kellene megoldania az államnak. Ezek között nálunk (is) kiemelkedik az infláció ügye, amely mindenkit érint és foglalkoztat, valamint az állami eladósodás, amely keveseket foglalkoztat, holott idővel szintén mindenkit érint.

Általános ügyek ezek, amelyekkel a kormányzatok, üzleti körök máshol is küszködnek. Mind az eladósodás, mind különösen a pénzromlás olyan folyamat, amelynek a megfékezése nem egyszerűen intézkedés, döntés, szabályozás kérdése, mivel a lakossági várakozásokon, a statisztikába vetett bizalmon, gazdasági jártasságon és egy sor társadalom-lélektani komponensen is múlik a siker. Ám itt is fennáll a hitelességi hiány: világjelenségnek is mondható a gazdasági elit társadalmi presztízs-vesztése. A gazdasági szaktekintélyek, nagyvállalati vezetők, pénzemberek és jegybankárok társadalmi elismertsége 2007 után nagyot esett. A Covid-válság kitörése óta eltelt 21 hónap is próbára tette a gazdasági döntéshozókat világszerte, pedig most, szemben azt előző nagy pénzügyi válsággal, nem a gazdaság volt a baj közvetlen okozója. Viszont a gazdaság irányítói éppen ezért nem tudnak a korábbi tapasztalatokra, statisztikai evidenciákra támaszkodni – és improvizálásuk eléggé látható a kicsit is figyelmes szem előtt. Félő, hogy a sok döntési bizonytalanságot, irányváltást, visszakorrigálást észlelő nagyközönség nem hagyja magát terelni, befolyásoltatni a gazdaságpolitikai vezetők által.

Igaza lesz a jegybankoknak az inflációval kapcsolatban?

Tekintsük azt a nagy jelentőségű, ám egyszerű kérdést, ami tavaly nyáron okkal merült fel a szakmában ugyanúgy, mint a laikusokban: nem szabadul-e el újra az infláció a koronavírus-válságra adott intézkedések nyomán? Jogos volt a félelem, amikor a fejlett országok mindegyikében nagyarányú szociális transzferekkel, monetáris politikai könnyítésekkel reagáltak a társadalmi élet és az üzleti folyamatok hirtelen befagyására. A szakmai konszenzus szerint egyébként helyes volt a költségvetési deficit vállalása és a pénzpolitikai lazítás abban a sajátos helyzetben. A mérték és a mentőcsomagok belső szerkezete azonban mindig vitatható. 2020-ban mindenesetre hatalmas összegek mozdultak meg. A hatóságok nem akarták ismét elkövetni a 2007–2010 közötti vacillálást, ami akkor valóban többlet-veszteségekhez vezetett. Az első hónapok igazolni látszottak a gazdaságpolitikusi nyilatkozatokat: a gazdaságra zúdított rengeteg közpénz és banki likviditás ellenére elmaradt az árszintemelkedés. Sőt komoly szaktekintélyek taglalták annak valószínűségét, hogy berendezkedhetünk a tartós árstabilitásra.

A mából visszapillantva elmondhatjuk, hogy ha volt valaha V alakú gazdasági válság és helyreállítási ciklus, akkor az Egyesült Államok és egy sor európai ország (köztük Magyarország) 2020-21-ben valóban olyat produkált. 2020 harmadik negyedévére az OECD-országok zöme már elérte a válság előtti platót. A többletpénz csapjai azonban nyitva maradtak. Eközben rég nem látott hiányjelenségek léptek fel, amint a megváltozó szerkezetű kereslettömeg rázúdult a válság alatt átrendeződő, helyenként sérült kínálatra. A kínálati korlátba rendszeresen beleütköző piaci igények pedig gyors áremelkedést idéztek elő.

Akkor viszont miért nem fogták vissza a hatóságok a kínálatbővítést? A közpénz-költés politikai gazdaságtana olyan, hogy beindítani könnyebb, mint a költekezést leállítani, vagy pláne a többletpénzeket visszaszívni. Ha egyáltalán akarják, vagy merik… Nem igyekeztek a központi bankok sem véget vetni a pénzbőségnek. A jegybanki likviditásnöveléshez hozzászoktatott gazdaságban még a folyamatos likviditás-pumpálás ütemének óvatos mérséklése is kockázatos. Így szaladt bele a fejlett világ a mostani árszint-emelkedésbe.

Mára különös helyzet állt elő: a vezető gazdaságok jegybankárjai győzködik a pénzügyi piacokat, a nagyközönséget és a politikusokat, hogy nem kell félni az infláció elszabadulásától. Az árindex hirtelen megugrása úgymond csak átmeneti jelenség, amely mögött bázishatás és egy sor egyszeri tényező áll, ami pedig az árakat felnyomó kapacitáshiányokat, kikötői sorállásokat, készlethiányokat illeti, a piacgazdasági alkalmazkodás hamarosan megoldást hoz. Korábban éppen a jegybankári intés fogta vissza a költésre könnyen kapható politikusokat a laza költségvetések elfogadásától, ma pedig az európai jegybankár vagy amerikai társa legfeljebb rébuszokban beszél a valamikori monetáris szigorításról. Az utca embere azonban betér a boltba, és látja az általános drágulást. Ha autót vagy lakást szeretne venni, egész meghökkentő áremelést tapasztal; nem csoda, ha az inflációtól való félelem mindenhol megjelent.

Vajon kinek lesz igaza jövőre? Az ökonometriai modelleknek, amely szerint a jegybank valóban gondolatban átnézhet a mostani árcsúcson, és látja az ármozgások jövőbeli lankáit is? Vagy az utca emberének? Vásárlóként gyorsuló áremelkedést érez, munkavállalóként emelt kompenzációt vár el – amivel a klasszikus ár-bér spirált erősíti.

Vajon miért lett ennyire elfogadó a központi bankári hangulat? Talán státusz-okokból is, hiszen az általános presztízsvesztés a jegybankárokat sem kerülte el, így dörgedelmeikre kevésbé figyelne a világ. Meg talán annak tudatában is óvatosak a szigorítással, hogy a fizikai hiányok, nyersanyag-drágulások miatti termékdrágulással nem tud sokat kezdeni a monetáris politika. Ha emeli a mértékadó kamatát, attól megdrágul az üzleti hitelezés, majd idővel kezd hűlni a konjunktúra, ám a mostani csiphiányon vagy a kikötői kirakodás lassúságán a mai monetáris szigorítás nem segít.

Az európai peremvidéken (amint erről korábban írtam itt) ezek a nagy trendek is másként alakultak a járvány-válság alatt. Ahol megmaradt a lebegő valuta, mint a mi esetünkben is, még egy többlet kockázati tényező lépett fel: az árfolyamrizikó. A hazai pénz sokat vesztett értékéből, az pedig hozzátett az első leállási sokkot követő újraindulási áremelkedéshez.

A magyar ügy különösen kritikus, mert nálunk egyébként is tendenciaszerűen emelkedett az árszint 2016-ot követően, nem új jelenség az infláció.

Még az eurózóna rövid deflációs éveiben sem csökkent a nulla alá a magyar maginfláció, amely 2021-et az öt százalékos szint fölött zárja (nem tett jót az intézményi szavahihetőségnek, hogy a KSH év közben megváltoztatta a maginfláció kiszámítási módját, kivett erősen dráguló tételeket a kalkulált kosárból). Az inflációra pedig különösen áll az, hogy beindítani könnyebb, mint megfékezni. És minél később következik be az áremelkedést fékezni szándékozó korrekció, annál nagyobb mértékben kell szigorítani, hogy tényleg hasson az intézkedés. Általános tapasztalat az európai fél-periférián, hogy míg a centrumországok gazdasági motorjait lehet finomhangolással gyorsítani-lassítani, addig a peremvidék kevésbé szofisztikált motorján a nagy franciakulccsal lehet csak állítani – ha lehet.

És ha van hozzá tényleges erő. Nem jogi, elsősorban, hanem társadalmi legitimáció.

Bizalom és hit az érintettek nagyobb hányadától, hogy akik ott fent döntenek, bizonyosan jót akarnak, és tudják is, hogy mi a teendő. Ha megszorítás, hát azért teszik, hogy nagyobb baj ne álljon elő. Ha lazítás és pénzbőség, akkor tényleg megvan annak a fedezete valahol.

Nem úgy néz ki most a világ állapota, a miénk különösen, hogy a járvány-időben tovább töredezett társadalom a remélt módon rezonáljon a szakértői üzenetre, legyen az járványügyi vagy pénzügyi. Márpedig akkor lassabb, elnyúlóbb lesz a kilábalás mindenféle társadalmi, gazdasági és egészségügyi nyavalyáinkból. A bizonytalanság-érzés így lassabban oszlik, ha egyáltalán, hiszen valójában adekvát is a helyzettel.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images