Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a kedd reggeli adatok

Az elmúlt 24 órában 3575 új fertőzöttet igazoltak, és 195-en haltak meg a koronavírus miatt. 6507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 563-an vannak lélegeztetőgépen.

Tovább csökkent az új fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában 3575 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 202 514 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az új megbetegedések száma 17 százalékkal alacsonyabb, mint egy hete.

Tovább csökkent a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is, a koronavírussal összefüggésben kórházban az egy héttel korábbihoz képest 14 százalékkal kevesebben, 6507-en vannak, lélegeztetőgépen pedig 9 százalékkal kevesebben, 563-an.

A halálozási statisztikában is javulást látunk az egy héttel korábbihoz képest, az elmúlt 24 órában 195-en vesztették életüket a koronavírus miatt.

Összevetve a korábbi járványhullámokkal, a negyedik hullám is meglehetősen nagy méretű volt. A halálozások tekintetében meghaladta a 2. hullámban látottakat és a 3. hullámtól ebben a tekintetben a vakcinázottságnak köszönhetően maradt el. A fertőzöttek számát tekintve pedig ez volt a legnagyobb hullám, mostanra viszont gyorsabban cseng le, mint a 2. vagy a 3. hullám.

A beoltottak száma 6 192 253 fő, közülük 5 900 371 fő már a második oltását is megkapta, 3 014 936 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. A lakosság közel 31 százaléka már a harmadik oltását is megkapta.

