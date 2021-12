Magyarországon van a szupervariáns - Berobban az 5. hullám?

Portfolio 2021. december 14. 11:20

Magyarországon is azonosították a koronavírus új, gyorsan fertőző szupervariánsát, az omikront. Az omikron duplázódási ideje 3-4 nap, ilyen gyorsan még egyetlen mutáció sem terjedt. Szakértők szerint a változat hamar dominánssá válhat Európában, így Magyarországon is. Az omikron heteken belül megfordíthatja a magyar járványgörbét is. Egyetlen védekezési lehetőség van ellene: a 3. oltás. Aki pedig már régen vette fel a 3. oltást, annak minden bizonnyal jövőre, amikor az omikron erőre kap, kell a 4. oltás.