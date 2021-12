Megérkezett a Pfizer-szállítmány Magyarországra, kezdődik a gyerekek oltása

Megérkezett Magyarországra a Pfizer vakcinaszállítmánya, amelyből az 5-11 éves korú gyerekeket fogják beoltani.

Ma reggel megérkezett a Pfizer első gyermekvakcina szállítmánya, amelyből 69 ezer 5-11 éves gyermek oltása kezdődhet meg. A szülők az internetes időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosnál kérhetik a gyermekük oltását.

Az 5-11 éves gyermekek országosan szerdán kezdődik. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt.

Magyarországon a beoltottak száma 6 192 253 fő, közülük 5 900 371 fő már a második oltását is megkapta, 3 014 936 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. A lakosság közel 31 százaléka már a harmadik oltását is megkapta. A három hetes oltási akció lezárult, a kórházi oltópontok jelenleg ismét normál menetrendben oltanak.

A ma reggel megjelent járványügyi statisztikákról itt írtunk részletesen.