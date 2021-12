Sorra dőlnek ki a focisták – Az omikron miatt fel kell függeszteni az angol bajnokságot?

A december általában a csúcsszezon a brit futballban, hiszen a Premier League futballistái karácsonykor sem pihennek. Az utóbbi napok azonban nem az eredményekről, hanem az elmaradt meccsekről szóltak, ugyanis korábban sosem látott számú pozitív koronavírus-tesztet produkáltak a játékosok. Néhányan már a bajnokság felfüggesztéséről beszélnek miután egyre több csapatnál üti fel fejét a vírus.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Az Egyesült Királyság már az omikron variáns terjedése ellen küzd, sorra döntenek új rekordot a napi esetszámok. A becslések szerint az év végéig akár egymillió ember is megfertőződhet a vírussal, a helyzetet azzal próbálják tompítani, hogy felgyorsítják az oltási kampányt miután több kutatás is bizonyította, hogy a harmadik megerősítő oltás jelentősen csökkenti a kockázatokat.

Az omikron pedig mostanra az angol focit is utolérte, már a múlt héten kellett meccseket elhalasztani, és egyre több helyen üti fel fejét a fertőzés. A Premier League hétfő esti bejelentése szerint

egy hét alatt 42 pozitív koronavírus-tesztet regisztráltak a csapatoknál, ez az eddigi legmagasabb szám.

Mostanra legalább öt csapat érintett a ligában, tegnap jelentették be azt is, hogy a Manchester United kedd estére tervezett bajnokija elmarad a Brentford ellen. A klubok egyre jobban aggódnak amiatt, hogy a játékosok többsége egyelőre nem kapta meg harmadik oltását. A Sportsmail cikke szerint az első osztályban egyedül a Wolves tud megfelelni Boris Johnson kormányfő törekvéseinek, hogy az összes 18 éven felüli játékost és stábtagot beoltsanak háromszor. Rajtuk kívül a hírek szerint a Leeds és a Brentford áll viszonylag jól az oltottságban. A játékosok többségének egyelőre várnia kell részben amiatt, mert a brit hatóságok három hónapos időtartamot írnak elő a második és a harmadik oltás felvétele között.

Októberben jelent meg legutóbb hivatalos statisztika: akkor a Premier League-játékosok 68%-a volt teljesen oltott. Ez azt jelenti, hogy a futballisták harmadának még akár január végéig is várnia kell, hogy leteljen az ajánlott három hónap és megkaphassák a harmadik oltást.

A Premier League hivatalosan azt kommunikálja, hogy a szigorú egészségügyi protokollok és folyamatos tesztelés mellett folytatódhat a versenysorozat, ugyanakkor a Daily Mailnek név nélkül több klubtól is arról beszéltek a források, hogy

kérdés, meddig lehet folytatni a versenysorozatot a tömeges halasztások mellett.

A bajnokságban még egy rövid felfüggesztésnek is fájdalmas következményei lennének, a tévétársaságok szinte biztosan jelentős összegű kártérítést követelnének. A versenynaptárba elvileg beleférne egy pár hetes halasztás, hiszen 2022 nyarán semmilyen világesemény nem lesz, a világbajnokságot jövő decemberben rendezik Katarban. Így elvileg a nyári szünetből „le lehetne csípni” egy kicsit.

A futballmeccsek egyébként továbbra is nézők előtt zajlanak a szigetországban, azonban az omikron terjedése miatt a Premier League már újra bevezette a korábbi egészségügyi protokollt, kötelező a maszkviselés. A kluboknak pedig a jövőben naponta kell tesztelni játékosaikat az eddigi heti három alkalom helyett.

Címlapkép: LEICESTER, ENGLAND - AUGUST 14: A fan wearing a shirt with 'Covid 19' on the back is seen arriving at the stadium ahead of the Premier League match between Leicester City and Wolverhampton Wanderers at The King Power Stadium on August 14, 2021 in Leicester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)