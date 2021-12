Virág Barnabás: az MNB fő ellensége az infláció

A világ országai jelenleg nagyon hasonló inflációs pályát járnak be, a külső infláció továbbra is magas éás még néhány negyedévig így is marad - mondja Virág. Továbbra is a felfelé mutató kockázatok vannak túlsúlyban, ebből kettőt emelt ki az alelnök: a globális inflációs nyomás elhúzódását, illetve az inflációs várakozások esetleges emelkedését a másodkörös hatások miatt.