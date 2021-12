Elhárult az Egyesült Államok csődveszélye

Az amerikai kongresszus szerdára virradóra megemelte az adósságplafont, és ezzel elhárította annak veszélyét, hogy a washingtoni kormány fizetésképtelenné váljon.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

A demokrata többségű képviselőház 221:209 arányban megszavazta, hogy a kormány 2,5 milliárd dollárral növelhesse az adósságállományt. Néhány órával korábban a szűk demokrata többségű szenátus is zöld jelzést adott a kabinetnek.

A törvény Joe Biden amerikai elnök aláírásával lép hatályba, ami szakértők szerint ebben az esetben csak formalitás. Az amerikai pénzügyminisztérium nemrég figyelmeztetett, hogy az adósságplafon megemelése híján a kormány még a héten kifogyhat a pénzből. A világ legnagyobb gazdaságának fizetésképtelensége globális pénzügyi válságot és gazdasági visszaesést idézhetett volna elő.

Az adósságplafon intézménye a világ egyik legrosszabb adósságszabálya, hiszen a nominális adósság folyamatos növekedése mellett folyamatosan csak idő kérdése, hogy mikor kell megemelni - még akkor is, ha esetleg GDP-arányosan csökkenne az adósságteher. Az eszköz blokkolási lehetőséget ad az ellenzéknek, ami egyrészt akár jó is lehet a politikai rendszer szempontjából, hiszen időnként együttműködésre kényszeríti a feleket. Ugyanakkor ez a játszma igen sokszor chicken game-be torkollik, a kormányzati leálláshoz közeledve pedig egyre idegesebbek a piaci szereplők, illetve a fizetésképtelenség közeledésével a hitelminősítők is egyre erősebb jelzéseket szoktak küldeni.

Címlapkép: Getty Images