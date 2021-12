Koronavírus Magyarországon: itt vannak a szerda reggeli adatok

Az elmúlt 24 órában 5506 új fertőzöttet igazoltak, és 153-an haltak meg a koronavírus miatt. 6337 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 540-en vannak lélegeztetőgépen.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Az elmúlt 24 órában 5506 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 208 020 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma itthon. A járvány további visszaszorulását jelzi, hogy ma 20%-kal kevesebb koronavírus-fertőzöttről jött jelentés, mint egy héttel korábban, a 7 napos mozgóátlag is csökkenő trendben van:

Tovább csökkent a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is, a koronavírussal összefüggésben kórházban az egy héttel korábbihoz képest 12 százalékkal kevesebben, 6337-en vannak, lélegeztetőgépen pedig 11 százalékkal kevesebben, 540-en.

A halálozási statisztikában is javulást látunk az egy héttel korábbihoz képest, az elmúlt 24 órában 153-an vesztették életüket a koronavírus miatt, ez 23%-kal marad el az egy héttel korábbi adattól. A 7 napos mozgóátlag 170 alá csökkent:

Összevetve a korábbi járványhullámokkal, a negyedik hullám is meglehetősen nagy méretű volt. A halálozások tekintetében meghaladta a 2. hullámban látottakat és a 3. hullámtól ebben a tekintetben a vakcinázottságnak köszönhetően maradt el. A fertőzöttek számát tekintve pedig ez volt a legnagyobb hullám, mostanra viszont gyorsabban cseng le, mint a 2. vagy a 3. hullám.

Az elmúlt 24 órában összesen több mint 21 ezer tesztet végeztek el a hatóságok, ezeknek több mint 26%-a lett pozitív, tehát ismét egy ugrást láthatunk a pozitivitási arányban az elmúlt napok javuló trendje után:

Az adatközlés szerint a beoltottak száma 6 194 221 fő, közülük 5 906 701 fő már a második oltását is megkapta, 3 028 149 pedig már a harmadik oltást is felvették.

A mai közleményből kiderül az is, hogy az Oltási Munkacsoport januárra további oltási akciónapokat tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás és a természetesen a háziorvosok is oltanak - írják.

Az elmúlt 24 órában Budapesten és Pest megyében regisztrálták az legtöbb új fertőzöttet, a legkevesebbet pedig Nógrád és Békés megyében. Az elmúlt egy hét adatait tekintve is Budapest és Pest megye vezet, 100 ezer lakosra vetítve pedig Veszprém és Zala megyékben indult be jobban a járvány az elmúlt héten, de növekednek az esetszámok Szabolcs-Szatmár-Beregben és Baranyában is.

Címlapkép: Getty Images