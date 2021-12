Megszólaltak a magyar virológusok az omikronról: korlátozások nélkül rohanunk az 5. hullámba

Hamarosan elnyomhatja a koronavírus delta variánsát az omikron, amelyet a szomszédos országokhoz hasonlóan már Magyarországon is azonosítottak. Nem bonyolult és nem is drága a variánsok jelenlétének kimutatása, ám a szakértők szerint ez mégis akadályba ütközik, ha azt nem állami, hanem magánlaboratórium mutatja ki. Falus András immunológus szerint jelenleg ugyan a delta variáns uralkodik, azonban azt hamarosan elnyomja majd az omikron. Rusvai Miklós virológus a Portfolio-nak pedig azt nyilatkozta: most már biztos, hogy lesz következő járványhullám, amelyet különböző járványügyi intézkedésekkel már most is kezelni kellene. Ugyanakkor mivel sem a lakosság, sem a kormányzat részéről nincs erre igény, így az ötödik járványhullám hamarosan bekövetkezik. Hogy pontosan milyen eszközökkel lenne érdemes védekezni az omikron ellen, illetve, hogy miként befolyásolhatja a magyar oltóanyaggyártást, szakértőket kérdeztünk.

Falus András immunológus szerint teljesen várható volt, hogy az omikron variáns megjelenik hazánkban is, hiszen a környező országokban is detektálták már, ezért a magyarországi megjelenést sem lehetett semmivel sem megakadályozni. A szekvenálás (genetikai karakterizálás, azonosítás, így a variánsok kimutatása is) szakmailag egyszerű és anyagilag is könnyen hozzáférhető technika, ezért az immunológus

nem érti, hogy ezt most az első esetekben is miért egy magánlabornak kellett kimutatnia a Nemzeti Népegészségügyi Központ helyett.

Molekuláris biológiai laborban történik a szekvenálás, amely egy molekuláris kémiai eljárás, és ma már automaták végzik gyorsan és pontosan. Az országban sok olyan labor van, ahol szekvenálás metodikai eljárása elvégezhető. Azt is felvetette, hogy abban az esetben, ha kimutatták, akkor miért nem végeznek kontaktkutatásokat, hogy megpróbálják akadályozni a terjedést.

A szekvenálás során korábban már szintén egy magánlaborban kimutattak egy speciális magyar mutánst, amely nem volt terjedőképesebb az akkor hazánkban uralkodó alfa mutánsnál, illetve a delta variáns azonosítása is egy magánlaborhoz köthető - mondta Rusvai Miklós, aki szerint ezek alapján úgy tűnik, hogy a magánlaborok éberebbek a NNK-hoz képest. Annak, hogy miért nem folyik intenzívebb mutánskeresés és azonosítás az országban, a szakértő szerint több oka is lehet, például forrás és kapacitáshiány is előfordulhat.

A döntéshozók érdeke sem megfelelő, nem motiválják a különböző intézményeket abban, hogy intenzívebben folyjanak ezek a vizsgálatok.

Mint ahogyan “tudjuk”, hogy kontaktuskutatás sincsen, a pozitív minták aránya is túl magas az összes elvégzett vizsgálaton belül, tehát a vizsgálatok száma is rendkívül alacsony a WHO elvárásaihoz képest. Úgy tűnik, hogy a koronavírus diagnosztika nem egyeztethető össze azzal a szlogennel, hogy „Magyarországon vakcinaközpontú a védekezés”. Ez azt jelenti, hogy az egyéb koronavírussal kapcsolatos vizsgálati és járványfékezési eljárások nem élveznek előnyt – mondta Rusvai Miklós.

Falus András azt is megjegyezte, hogy jelenleg ugyan a delta variáns uralkodik, azonban azt hamarosan, mint ötödik hullám elnyomja majd az omikron. Angliában hamarosan a koronavírusosok zömét az omikron fertőzi meg. A deltához képest az omikron fertőzőképesebb: sokkal több ember fertőződhet meg úgy, hogy észre sem veszi, ugyanakkor az eddigi adatok alapján lehetséges, hogy nem annyira veszélyes. Régóta bíznak egy olyan variánsban, amely pozitív végkifejlettet is jelenthet: a koronavírusok között sok egészen ártatlan náthavírus van, amely mintegy 60 éve már ismernek. A kutatók remélik, hogy egyszer a SARS-CoV-2 is ilyenné szelídül.

Rusvai Miklós szerint most már biztos, hogy lesz következő járványhullám az omikron miatt, azt azonban nehéz megmondani, hogy mikor lesz. Ezt járványvédelmi intézkedésekkel lehet kitolni, például kontaktuskutatással, intenzívebb teszteléssel és egyéb módszerekkel, zárlati intézkedésekkel. “Valójában sem a lakosság, sem a kormányzat részéről nincs erre igény, ezért nem lesz érdemi halasztása az ötödik járványhullámnak, így a járványhullám korábbi jelentkezése valószínűsíthető” - emelte ki.

Falus András szintén úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetre az NNK-nak kontaktkutatással kellene reagálnia. Ahhoz képest, hogy mennyibe kerültek a napokban megsemmisített PCR-tesztek, nem is költséges annyira, tette hozzá. A PCR-tesztek alkalmasak lesznek az omikron kimutatásra is, de ha az ünnepek alatt valaki nem érzi jól magát, akkor fordulhat a patikában kapható antigén tesztekhez is, mert azok is, bár kevésbé érzékenyek, de megbízhatók - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a védekezés alappillérének még mindig az oltás tekinthető.

Rusvai Miklós azt emelte ki, hogy az omikron miatt érkezhet a 4. oltás, de a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint legalább 4 hónapnak kell eltelnie a harmadik és a negyedik oltás beadása között is.

Az emlékeztető oltást kapottak olyan értelemben biztonságban érezhetik magukat, hogy a súlyos betegségtől védve vannak, de a fertőzéstől nem. Tehát, a fertőzés lehetőségét nem szünteti meg a vakcinázás, csak és kizárólag a betegség súlyosságát mérsékli. Mivel az omikronról elve úgy hírlik, hogy kevéssé okoz súlyos betegséget, ezért Rusvai Miklós szerint az ötödik járványhullámnál magas lesz a fertőzöttek aránya, de mint ahogyan a negyedik hullámnál sem haladta meg a harmadik hullámban lélegeztetőgépre kerültek vagy elhunytak arányát, most sem fogja. A mostani negyedik hullámban sem a lélegeztetőgépet lévők, sem a kórházban lévők, sem a halottak száma nem haladta meg érdemben az egy évvel ezelőtti második járványhullámét, vagyis az egészségügy messze nem volt az elviselhetőség határáig terhelve, míg ez a krízisközeli állapot az idei tavaszi járványhullám idején több napon keresztül fennállt.

A virológus szerint az ötödik járványhullámban a helyzet még kedvezőbb lesz, tehát a fertőzöttek száma ugyan nagyon magas lesz - a friss fertőzöttek száma most, a negyedik hullám idején is meghaladta a harmadik hullámban tapasztaltat -, de ennek ellenére a vakcinázásnak köszönhetően a súlyos betegek alacsonyabb arányára számít a szakértő. Most, hogy jön a terjedőképesebb, de talán kevésbé megbetegítőképes omikron, magas lesz a fertőzött szám, de alacsonyabb lesz az egészségügy terhelése, vagyis kevesebb lesz a kórházi ellátásra szoruló súlyosabb beteg és a halottak száma is.

Rusvai Miklós kitért arra is, hogy

az omikron befolyásolhatja a magyar oltóanyag gyártását is,

ugyanakkor ez utóbbiról nem hallunk róla mostanában friss híreket. Korábbi információk szerint a kínaihoz hasonló inaktivált vakcinát gyártanak majd Debrecenben, ezt követően úgy hírlett, hogy Magyarország megveszi a Szputnyik licencét és azt gyártja majd. Tisztázni kellene a stratégiát, illetve a készültségi stádiumot, hogy hol tart most a vakcinagyár az építése, a megnyitásig tartó folyamat jelenleg milyen állapotban van az ütemezés szempontjából. Tavaly, amikor az alapkőletétele megtörtént, azt kommunikálták, hogy az idén ősszel már termelni fog a gyár, amely úgy tűnik, hogy nem igazán valósult meg. Nincs hír arról, hogy az üzem milyen készültségi stádiumban van, illetve, hogy melyik vakcinát gyártják majd. Rusvai Miklós szerint fel sem merül, hogy mRNS vakcinát gyártsanak, mivel az olyan technológiát igényelne, amely Magyarországnak nem áll rendelkezésére, ezért csak az inaktivált vagy vektorvakcina jön szóba. Ezek előállítási feltételeinek meg tud felelni Magyarország. Nem is know-how szintjén vannak hiányosságok, hanem az mRNS vakcina előállítása annyira hightech követelményeket igényel, hogy ezt egy hazai vakcinagyár jelenleg nem tudná teljesíteni. Falus András szerint az mRNS technológia licencét kellene megvásárolni, hiszen azok amellett, hogy a legkorszerűbbek, költséghatékonyak és leggyorsabban módosíthatók, még a szabad utazást is lehetővé teszik, mert ezeket az oltásokat mindenhol elfogadják.

A cikk készültekor jelent meg a hír, miszerint megtartotta alakuló ülését az oltóanyaggyár-munkacsoport, amely azt hivatott eldönteni, hogy a Debrecenben létesülő gyárban milyen típusú, technológiájú oltóanyag készüljön koronavírus ellen. Az első tanácskozáson

elölt vírust tartalmazó és fehérje alapú oltóanyag gyártására vonatkozóan fogalmazódott meg javaslat.

Címlapkép: Getty Images