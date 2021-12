Új előrejelzés érkezett: az omikron miatti aggodalom, az infláció és a kamatemelések éve lehet 2022

A következő év gazdasági kilátásait is az határozza meg, hogy miképp alakul majd a koronavírus-járvány újabb hullámainak lefolyása, és a jelenlegi európai lezárások miatt ismét csökkenhet a kibocsátás az eurózónában az első negyedévben - derül ki az ING 2022-re vonatkozó, átfogó elemzéséből. A bank közgazdászai szerint a magas infláció jövőre is velünk maradhat, de az év vége felé normalizálódhat a helyzet, ahogy a keresleti-kínálati súrlódások csökkennek. Az eurózónában viszont a jelenlegi átmeneti infláció hatására is beindulhat a strukturális áremelkedés, és hosszú évek után megjelenhet a középtávú előrejelzésben is az áhított inflációs cél. Az államok szerepe nőni fog, és a politikai folyamatok is nagy hatást gyakorolhatnak a jövő évi gazdasági kilátásokra.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Az omikronon múlik minden

A világot jelenleg az omikronnal kapcsolatos félelmek dominálják, és ez hathat valamilyen mértékben a fogyasztói hangulatra – derül ki az ING bank 2022-re vonatkozó előrejelzéséből. Azt feltételezve, hogy az omikron az aggodalmak ellenére nem bizonyul majd veszélyesnek - azaz az országoknak nem kell lezárniuk -, összességében a fogyasztás is erős maradhat. A vállalati felmérések és kormányzati tervek pedig azt sejtetik, hogy a beruházások is növekedhetnek a következő évben.

Az újranyitás okozta inflációt felváltja a tartós infláció, a feszes munkaerőpiac ugyanis növeli a munkaerőköltségeket, amit a stabil kereslet miatt vállalatok könnyen átháríthatnak az ügyfelekre. Ha az omikronról kiderül, hogy valójában nem is olyan veszélyes, akkor a Fed felgyorsíthatja eszközvásárlási programjának kivezetését, és jövőre háromszor is kamatot emelhet. Ellenben ha az omikron fertőzőképesebbnek, súlyosabbnak és a vakcinákkal ellenállóbbnak bizonyul, akkor a világgazdaságra gyakorolt hatásai is sokkal jelentősebbek lesznek. Az ING erre vonatkozó előrejelzéséről korábbi cikkünkben írtunk bővebben.

A közeljövőben biztosan fennmarad a kínai zéró Covid politika is az ING közgazdászai szerint. Sőt, az omikron variáns miatt a kínai vezetés még szigorúbb lehet. Ez azt jelenti, hogy a belföldi és külföldi turizmus is visszaesik, a lakosság fogyasztása is mérséklődik a lokális lezárások miatt. Az ingatlanszektort eleve megkötik a kormányzat szigorításai a szektor magas eladósodottsága miatt, de a gazdasági aktivitást korlátozó kormányzati reformokat legalább egyre ritkábban jelentik be. A koronavírus viszont nemcsak Kínában, de az eurózónában is problémát okozhat,

a téli lezárások miatt lehet, hogy az első negyedévben még visszaesést is látunk a növekedésben.

A harmadik vakcinák miatt viszont az év második felében felpattanás jöhet, és éves átlagban jelentős növekedést produkálhat az eurózóna. Az infláció egész évben az EKB célszintje fölött lehet, de 2022 végére újra a jegybanki cél alá kerülhet. A Pandémiás Eszközvásárlási Program (PEPP) megszűnik márciusban, és helyette jön egy rugalmasabb, de alacsonyabb havi keretösszegű program – vélik az ING-nél. Jövőre nem számít kamatemelésre az ING.

A régiónkat fokozott kockázatok övezik

Kelet-Közép-Európát is megemlíti előrejelzésében az ING, amely szerint a növekedési kilátások stabilak, de a mi régiónk növekedési kilátása nagyon nagymértékben függ az ellátási láncok helyzetétől, főleg a nagy autóipari súlyú Csehországban és Magyarországon, a diverzifikáltabb Lengyelországot ez kevésbé érinti.

A rekordokat döntő infláció ugyanakkor visszaveti a háztartások reáljövedelem-emelkedését és a fogyasztást. A régió háztartásainak hozzá kell szoknia a magas energiaárakhoz (az ING nem tér ki külön rá, de a magyar fogyasztókat a hatósági ármaximum miatt ez nem érinti), miközben a jegybankok tovább szigoríthatnak. A kamatok 3-3,5%-ra nőhetnek jövőre a régióban, vagy ennél kicsivel magasabb.

A régiónkra emellett további kockázatok is leselkednek: a dráguló import romló külkereskedelmi egyenleggel jár, ami rontja a devizák kilátásait is. Vannak belső tényezők is, amelyek kockázatot jelentek: a lengyel kormányzati intézkedések a vásárlóerő megőrzésére, és a jelentős minimálbér-emelések Romániában és Magyarországon fokozhatják az inflációs nyomást. Az átoltottság is alacsonyabb itt, mint az EU átlagában, ezért a delta és az omikron variánsok elleni védekezés további gazdasági komplikációkhoz vezethet.

Amerikában véget érhet a demokraták egyeduralma

A bank közgazdászai az egyes gazdasági térségekre azonosították a legfontosabb jelenségeket, ami jövőre történhet. Az Egyesült Államokban az egyik ilyen fontos megállapítás, hogy az infláció jövőre is 3% fölött lehet. A Federal Reserve szerint az infláció 2022 során mérséklődhet, de az ellátási láncok, a munkaerőhiány és a vállalatok árképzési ereje miatt az ING elemzői szerint ez nem reális várakozás.

Az omikron variáns megjelenése egy nyilvánvaló kockázat, de a bank szerint a növekedés erős lehet 2022-ben is az Egyesült Államokban, a háztartás vagyona és jövedelmei is jelentősen nőnek ugyanis.

A magán- és az állami beruházások is erősek lehetnek, és a vállalatok megfeszített erőlködése a készletek feltöltésére a többi tényezővel együtt 4% fölötti növekedést hozhat az országban. Az infláció is hasonló mértékű lehet, emiatt a jegybank gyorsan és erőteljesen léphet fel: a mennyiségi lazítás korán véget érhet, és legalább két kamatemelés jöhet 2022-ben.

A harmadik fejlemény, amelyre érdemes figyelni a tengerentúlon, az a novemberi ciklusközi választás. A Szenátusban nagyon éles jelenleg a helyzet, a demokratáknak 1 fős többségük van az alelnökkel együtt, és a jelenlegi felmérések szerint a jövő őszi választást el fogják veszíteni. A 100 szenátori helyből 34 helyen lesz változás, ezek közül jelenleg 20 helyen republikánus szenátor van hivatalban – az ő újraválasztásai esélyeik nagyok, és a demokratáktól is elvehetnek több helyet. Egy év még hosszú idő, de a növekvő gazdaság, expanzív fiskális politika, infrastrukturális beruházási tervek ellenére a Biden-adminisztráció támogatottsága alacsony.

Az eurózónában nagy változások indulhatnak el

Az eurózónában többek közt a fiskális reformok alakulására kell figyelnünk jövőre. Az ING arra számít, hogy jövőre még nem történik meg az EU költségvetési szabályainak átalakítása, de az év második felében, a francia elnökség után elindulhat az érdemi egyeztetés. A bank közgazdászai óvva intenek attól, hogy nagy földindulást várjunk az új német kormány miatt, amely ugyan nyitottabbnak tűnik az EU fiskális reformjaira, de még pontosan nem tudhatjuk, mennyire. A bank nem is számol azzal, hogy változni fognak a deficitszabályok, ehelyett inkább egy pragmatikusabb, az egyes országok sajátosságaira (a beruházások szükségszerűségének és a fenntartható adósságpályának arányát) is tekintettel levő új rendszer jöhet.

A második fontos fejlemény az eurózónában a béremelkedés mértékének felgyorsulása lehet az ING szerint. A valutaövezetben 2019-ben látott növekvő bérkiáramlást kettétörte a járvány, és 2021 harmadik negyedévében rekord alacsony volt a kialkudott béremelkedés mértéke. Ez viszont idén véget érhet, a munkaerőhiány ugyanis visszatért a kontinensre, a vállalatok magas profitrátája pedig további érvet adhat a szakszervezetek kezébe a bértárgyalásokon (a szakszervezetek ereje egyébként jelentős mértékben gyengült az utóbbi években). Az infláció is bérfelhajtó hatású lehet, és az inflációhoz indexált bérek pedig eleve nőni fognak. A bank 3-3,5% közötti béremelkedést vár 2022-re az eurózóna átlagában, ami meghaladhatja a 2019-es csúcsot.

Ma még meglepőnek tűnhet az előrejelzés, de az ING is egyetért az EKB-val abban, hogy az infláció a cél alá csökken 2022-ben. Ez a második félévben teljesülhet, és nagyban hozzájárulhat a német forgalmi adó visszaemelésének és kiesése a bázisból, valamint az eleve magasabb energiaár-bázis, de számítani lehet az ellátási láncok helyzetének javulására. A kibocsátási rész viszont jövőre pozitívba fordul, ami béremelésekkel jár (lásd feljebb), azaz erős lehet a keresleti oldal, főleg a szolgáltatószektorban. A zöld átmenet pedig – legalábbis az első években – várhatóan strukturálisan magasabb energiaárakkal jár majd. Az ING szerint könnyen lehet, hogy emiatt a legfontosabb előrejelzési horizonton, középtávon már 2022 decemberi előrejelzéskor

megjelenik a 2%-os cél, ami akár egy 2023-as év eleji kamatemelést is előrevetíthet.

Kína kihívásokkal teli év előtt áll

Kínai szempontból az egyik fő sztorit az állami vállalatok szerepének növekedése játssza majd a beruházásokban. Az állami tulajdonú vállalatok beruházásokkal elsősorban az infrastruktúra, a megújuló energia és a technológia területén lehetnek aktívak. Emellett a jegybank lazítására sem lehet számítani, a kormányzat egyik fő célja a szereplők eladósodottságának mérséklése. Az ING szerint így hiába övezik kockázatok a gazdasági növekedést, a kamatcsökkentés esélye kicsi.

A jegybank ennek ellenére beavatkozhat nyíltpiaci műveletekkel, hogy alacsonyan tartsa a kamatokat. Ha mégis komolyabb enyhítés jöhet szóba, az ING valószínűbbnek tartja a tartalékráta csökkentését, mint az irányadó kamat vágását. Emellett a bank elemzői úgy vélik, hogy a 2021-ben látott tőkebeáramlás kitart jövőre is, de valamelyest lassul, a további pénzpiaci nyitásra ugyanis nem sok esély van. A jüan árfolyama nem is lesz olyan erős, mint idén volt, a kínai eszközárak függvényében volatilitást láthatunk az árfolyamban, a trend viszont a Fed szigorításával együtt inkább a kínai deviza leértékelődését válthatja ki, és több jüant kell majd fizetni egy dollárért 2022 végén, mint most.

Nem lesz deglobalizáció jövőre

Az ellátási láncokkal kapcsolatban is vegyesek a kilátások. Az enyhülés jelei csak a kínai holdújév (február eleje) után várhatók, és először csak a kelet-ázsiai országokban lesznek érezhetők. A világon még néhány hónapig eltarthatnak az extrém feltételek, és csak 2022 végére enyhülhet a helyzet az ING szerint, a mikrocsipek gyártása például csak akkora érheti el a normális szintet. A szállítási költségek és az inputok árnövekedése megállhat, de a válság előtti szint felett stabilizálódhat az ár.

Deglobalizációra viszont semmiképp nem kell számítanunk a bank közgazdászai szerint.

Megjegyzik, hogy lehetnek olyan vállalatok, amelyek visszatelepítik a gyártást Európába és az Egyesült Államokban, de nagyon nagy többségben a jelenlegi ellátási láncokba a vállalatok nem nyúlnak majd bele. A szereplők normalizálódó globális környezetre számítanak jövőre, ezért nem vállalnák a magas költségekkel járó újraszervezést, inkább megfizetik a hosszú ellátási láncok átmenetileg megemelkedett költségeit.

Összességében a kínálati-keresleti súrlódásokról az ING azt gondolja, hogy meg fognak oldódni, a nagy kérdés csak az, hogy mikor. Nagy valószínűséggel az elégtelen kínálat 2022 egészében fennmarad, és csak 2023 elején normalizálódik a helyzet. Ez is eltérő lehet termékkategóriánként: a konténerek és a mikrocsipek területén például már most jelentős kapacitásbővüléseket láthatunk. A fordulat viszont elkerülhetetlen: a jelenlegi megnövekedett keresletet a vállalatok készleteinek feltöltése okozza, és ha ez visszaesik – párhuzamosan a kínálat emelkedésével -, az fordulatot okozhat a termelői inflációban is.

Mit lépnek a jegybankok?

Az ING a jegybankokra vonatkozóan is tesz előrejelzést. Az előrejelzésük szerint a Fed az omikron variáns miatt akár januárra is halaszthatja az eszközvásárlási programjának felgyorsított (havi 15-ről 30 milliárdra) kivezetését, de a decemberi bejelentésre is nagy az esély. Emellett a bank azt várja, hogy a jegybank jövőre kétszer emel kamatot, egyaránt 25 bázisponttal.

Az EKB picit nehezebb helyzetben van – már ami a reálgazdaság állapotát illeti –, de a magas infláció miatt az európai jegybank is alighanem csökkenteni fogja a havi vásárlások ütemét. 2022 áprilisa után egy alacsony összegű, de rugalmas eszközvásárlási program jöhet, 2023-tól pedig elkezdődhet a kamatemelésről szóló diszkusszió. A jegybank kamatemelési előrejelzései az alábbi ábrán láthatók:

Az egyes jegybankok várható lépései jövőre és azután. Forrás: ING Bank.

A hozamszintekről is ír az ING anyagában. Megjegyzi, hogy mind az amerikai, mind az eurózóna tízéves kötvényhozamai nőttek év eleje óta (előbbi 1%-ról 1,5%-ra, utóbbi -0,3%-ról 0,15%-ra), és jövőre még tovább nőhetnek: 2022-ben az amerikai tízéves elérheti a 2%-ot, az eurózóna tízéves hozama pedig 0,5% lehet. Emellett a dollárral kapcsolatos kilátásokról is írnak, megjegyezve, hogy az omikronnal kapcsolatos bizonytalanságok gyengülő dollárt eredményeztek, és ez még 2022 elejéig így is maradhat. A bank viszont azzal számol, hogy az omikronnal kapcsolatban nem a negatív forgatókönyv valósul meg, ez pedig további dollárerősödést hozhat jövőre. Ebben az esetben a dollár jegyzése 1,10 lenne az euróval szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images