Itt a döntés: tovább emeli az irányadó kamatot az MNB!

Újabb 30 bázisponttal 3,6%-ra emeli irányadó kamatát az MNB – derül ki a csütörtöki egyhetes betéti tender meghirdetéséből. A lépéssel bő egy hónap alatt már 180 bázispontot szigorított a jegybank.

Csütörtökön 3,6%-os kamat mellett hirdette meg újabb egyhetes betéti tenderét az MNB, ezzel az irányadó kamat újabb 30 bázisponttal emelkedhet. Novemberben ugyanis az alapkamat és az egyhetes betéti ráta ismét elváltak egymástól, azóta utóbbi az irányadó kamatszint.

A mai lépéssel együtt egy hónap alatt már 180 bázisponttal szigorított a kamaton, gyakorlatilag megduplázta az irányadó rátát.

Ahhoz persze, hogy az újabb kamatemelés effektív legyen, az is kell, hogy a jegybank elfogadjon minden ajánlatot a mai tenderen, hiszen csak akkor lesz irányadó az egyhetes kamat, ha korlátlanul rendelkezésre áll az eszköz. Az utóbbi hetek alapján azonban nem lehet kétségünk afelől, hogy ez most is így lesz. Ráadásul Virág Barnabás MNB-alelnök már kedden bemondta a 30 bázispontos emelést.

Címlapkép: Getty Images