Megvette a magyar adósság majdnem tíz százalékát az MNB, de mire ment vele?

Azonnali hatállyal leállítja állampapír-vásárlási programját az MNB – jelentette be kedden a Monetáris Tanács. A lépésre az utóbbi hetek visszafogott piaci jelenléte után már számítani lehetett. A program másfél éve alatt a magyar államadósság közel tíz százaléka került a jegybank tulajdonába, és valószínűleg jó darabig még ott is marad, hiszen az első megvásárolt papírok majd csak 2025-ben járnak le.

Másfél év után zárja le tabudöntő eszközét az MNB

A fejlett jegybankok a 2008-as pénzügyi válság óta intenzíven alkalmazzák az úgynevezett mennyiségi lazítás (quantitative easing – QE) eszközét, melynek keretében különböző eszközöket vásárolnak. Ezzel hatást tudnak gyakorolni a hosszabb lejáratú kamaszintre, folyamatos likviditást biztosítanak a piacon, olajozhatják a finanszírozási folyamatokat és növelhetik a pénzmennyiséget. Elsősorban állampapírokat és jelzálogleveleket vesznek ezzel az eszközzel. Ez egészen 2020-ig a nagy jegybankok „kiváltsága” volt, majd a koronavírus-járvány kitörése után a feltörekvő piacon is egyre többen kezdték alkalmazni.

Az MNB 2020 májusa óta vásárolt állampapírokat, illetve később jelzálogleveleket is elkezdtek venni, de ebben a cikkben most csak az előbbire koncentrálunk. A legfrissebb adatok szerint mostanáig

közel 3500 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt a jegybank a heti aukciókon és a másodpiacon.

Ebből mintegy 2000 milliárd forint jutott az aukciókra és 1400 milliárd a másodpiacra.

A program fokozatos kivezetését már nyáron megkezdte a jegybank azzal, hogy a korábbi 60 milliárd forint körüli heti vásárlások keretösszegét előbb 50, majd 40 milliárdra fogták vissza. A grafikonon azonban látszik, hogy az utóbbi hetekben már ettől is jelentősen eltértek, legutóbb már csak 20 milliárd forintnyi kötvényt vettek, majd most kedden 10 milliárdot az utolsó aukción.

Éppen ezért nem volt meglepetés a program leállítása,

csak az volt a kérdés, hogy már most kimondják a vásárlások leállítását, vagy hagynak még egy jelképes mennyiséget, és az első negyedévben állítják le teljesen. A jegybank vélhetően erős üzenetet akart küldeni az azonnali lezárással, amit az inflációs kockázatok növekedése mellett az is ösztönözhetett, hogy a kamatemelési üzemmódba kapcsolt monetáris politika eszköztárában meglehetősen inkonzisztens elem volt a kamatleszorító QE.

Mit vett az MNB ennyi pénzért?

A 3500 milliárd forint nem csak első ránézésre tűnik tetemes összegnek, az elmúlt másfél évben volt olyan időszak, amikor a jegybank gyorsabban vásárolta az állampapírokat, mint például a Fed, igaz, az amerikai jegybank 2008 óta folyamatosan vásárol. Azonban a központi költségvetés mintegy 40 ezer milliárd forintos adósságának arányában is jelentős a QE-program, hiszen

így az adósság majdnem tíz százaléka az MNB-nél van.

A statisztikák szerint tizennégy kötvénysorozatból került valamennyi a jegybankhoz, 2-700 milliárd forint értékben. A legtöbbet a 2031/A papírból vették meg, de százmilliárd felett van a 2033/A, 2038/A, a 2029/A, a 2030/A, a 2026/F, a 2034/A és a 2041/A is.

Már ebből is látszik, hogy elsősorban a hosszú papírokra fókuszált a jegybank, eleinte kifejezetten tíz évnél hosszabb kötvényeket vásároltak, majd a piaci mennyiség csökkenésével kellett fokozatosan elmozdulniuk a rövidebb futamidők felé. A program indításakor még az volt a kitűzött cél, hogy egyetlen sorozatból se legyen 33%-nál több a jegybank kezében, később ezt a korlátot 50%-ra emelték, majd teljesen rugalmassá tették, hogy tudják folytatni a vásárlásokat. Mostanra több sorozat esetében is megközelíti az 55%-ot az MNB-nél lévő mennyiség.

2020 májusa óta az Államadósság Kezelő Központ összesen majdnem 6500 milliárd forintnyi kötvényt adott el a „hagyományos” aukciókon, további közel 1500 milliárdot pedig a délutáni úgynevezett nem kompetitív tendereken.

Ennek a 8000 milliárdos összegnek majdnem 45%-át vette meg az MNB.

Persze vásároltak olyan papírokból is a másodpiacon, melyekből ebben az időszakban egyáltalán nem volt aukció.

A megvett kötvények bekerültek a jegybank mérlegébe, eddig a Monetáris Tanács azt ígérte, hogy lejáratig tartja majd őket, vagyis nem dob piacra állampapírt. Így viszont legkorábban 2025-ben kezdhet csökkenni az állomány, akkor is csak nagyon lassan, hiszen a kötvények többsége tíz évnél hosszabb futamidejű.

Mit sikerült elérni a vásárlással?

Alapvetően a jegybankok mennyiségi lazítása két célt szolgál válságos időkben:

Egyrészt ilyenkor megnő a költségvetések finanszírozási szükséglete, ezért az extra tőkebevonás egyik forrásai. Másrészt nagyobb a piaci fennakadások, a globális kockázatkerülés esélye, így fontos, hogy a jegybankok kordában tudják tartani a hozamok emelkedését.

A magyar költségvetési deficit 2020-ban a GDP 8,1%-a volt, várhatóan idén is 7,5% körül lesz, legalábbis ez a kormány célértéke. Sőt, még jövőre is alig csökken majd 6% alá a hiány a most ismert kormányzati tervek alapján. Vagyis a korábbi 3% alatti deficithez képest jelentősen emelkedett az állam finanszírozási szükséglete, amit csak emelkedő hozam mellett tudnának teljesíteni a megnövekedett kínálat miatt.

A jegybanki eszközvásárlás sikeres volt abból a szempontból, hogy a költségvetés finanszírozása zökkenőmentes volt a koronavírus-válság bizonytalanabb időszakaiban is. A kereslet biztosított volt, a hozamok pedig bizonyára jóval alacsonyabban alakultak, mint amit a QE nélkül láthattunk volna, ezért az államnak kamatmegtakarítást jelent. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy a költségvetés helyzetét a külső támogató környezet is segítette, a globális pénzbőség, a nagy jegybankok újra nullára vágott kamatai a feltörekvő piaci állampapír-keresletet is támogatták.

A hozamokra gyakorolt hatást természetesen nehéz számszerűsíteni. Különösen az utóbbi fél év értékelése ütközik nehézségekbe, mert (ahogy feljebb említettük) a jegybank akkor is kitartott a QE mellett, amikor már egyébként kamatemelési üzemmódba kacsolt: vagyis egyszerre tolta fel és nyomta le a hosszú hozamokat az MNB. Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy a leggyakoribb összehasonlítási alapként használt tízéves referenciahozamunk jelenleg 4,57%, az utóbbi másfél évben mintegy 250 bázispont volt az emelkedés.

A hozamemelkedés különösen az utóbbi hónapokban gyorsult fel, amikor a globális infláció növekedése miatt a világ jegybankjai szigorításba kezdtek.

Az MNB régiós viszonylatban hamar elkezdte a kamatemelést (igaz, később ez a relatív előny elolvadt), ez magyarázza, hogy a régión belül is a magyar állampapírok hozama emelkedett gyorsabban: a magyar-lengyel tízéves hozamkülönbség másfél év alatt 0,64%-ról 1,13%-ra emelkedett, míg ugyanez a cseh kötvényekhez viszonyítva mintegy 100 bázisponttal ugrott meg. A német kötvényekhez mért felárunk pedig 2,69%-ról 4,72%-ra emelkedett.

Vagyis összességében sikerült biztosítani a költségvetés számára szükséges forrásokat, viszont a magyar hozamokban az utóbbi hónapokban már a kamatemelés hatása volt az erősebb.

A következő időszakban a rendszeres heti vásárlásoktól elbúcsúzhatunk, ugyanakkor a Monetáris Tanács kedden jelezte, hogy szükség esetén átmeneti eszközként készek újra bevetni ezt a fegyvert. Ehhez három lényeges piaci fejleményt vizsgálnak majd: a likviditást, a befektetői szektorok jelenlétét, illetve a relatív hozamváltozást a régióhoz és a fejlett országokhoz képest.

