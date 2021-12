"A betegek várnak ránk" - Karikó Katalin átvette a Bolyai-díjat

Karikó Katalin kutatóbiológus kapta az idei Bolyai-díjat, a magyar tudományos élet egyik legmagasabb rangú elismerését tudományos pályafutása során elért eredményeiért. Az elismerést a korábbi évekhez hasonlóan az idén is ünnepélyes keretek között adta át a Magyar Tudományos Akadémia épületében Áder János köztársasági elnök december 17-én. A díj főtámogatója az idei évben a Mol.

Az októberi bejelentésnek megfelelően Karikó Katalin kutatóbiológus kapta az idei Bolyai-díjat, amely a magyar tudományos élet egyik legfontosabb, tudományos diszciplínákon átívelő elismerése. A díjat ünnepélyes körülmények között, a köztársasági elnök, a Bolyai Díj Alapítvány vezetői, valamint a korábbi években Bolyai-díjjal kitüntetett tudósok jelenlétében adták oda az mRNS-alapú koronavírus elleni vakcina egyik legfontosabb kifejlesztője és a technológia kutatója.

Szabó Gábor, a Bolyai-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondta beszédében: Karikó Katalin pályáját követve az a szó, hogy kitartás, új értelmet nyer. Szegeden talált rá kutatási témájára (Szegedi Biológiai Központban, ami akkor a világ élvonalába tartozott), majd a University of Pennsylvanian folytatta tevékenységét. Az alapítvány elnöke felidézte: legalább 24 kutatási pályázatát utasították el, de nem adta fel. A kutatások sikereihez a véletlenek is sokszor hozzájárulhatnak, így történt ez Karikó Katalin esetében is, amikor beszélgetésbe elegyedett a Drew Weisman-nal, akivel közösen fejlesztették ki az új típusú technológiát. Karikó Katalin és csapata olyan hazafutást ütött, ami nemcsak nekik fontos győzelem, hanem ennek tiszteletére

az egész világnak felállva kell tapsolnia.

Munkássága alapján nemcsak méltán elismert kutató is, de olyan személyiség is, akinél jobb példaképet nem tudnánk állítani a fiatal kutatók elé. Személye a díj tekintélyét nagyban növeli - vélekedett Szabó Gábor.

Áder János köztársasági elnök beszédében úgy fogalmazott: egy kutató életében ott sorjáznak az elutasítások, az eredmények lehangoló hiánya, az elúszott ösztöndíjak, a meg nem értés temérdek módja. Karikó Katalin szerint nélkülözhetetlen, hogy a tudóst kudarcok érjék - idézte fel.

Rögös volt az mRNS technológia útja is, amit ma az egész világ ünnepel

- fejtette ki az államfő, aki szerint mára megalapozott tudás vált belőle és eszköz, ami számtalan betegség ellen alkalmazható. Pedig korábban kutatásait sokszor tévútnak gondolták, de megtanulta, hogy a szakmai pályán mi a mélypont - mondta Áder János. A nagy gondolatok és döntések néha egy tanszéki fénymásoló melletti beszélgetésben születnek - utalt Karikó Katalin és Drew Weisman első találkozására. Minden egyes szakmai pofon a hasznomra volt, vallja Karikó Katalin Áder János szerint, aki szerint mindenki büszke lehet a magyar kutatóra. Nemcsak sikeres, de híres is lett Karikó Katalin, aki felismerte az ismeretlent és a járatlan úton járt - értékelte a tudós pályáját a köztársasági elnök. Az emberi képlet része, hogy Ön már nemcsak egy a kiváló magyar tudósok közül, hanem valóságos világsztár, akiről bolygót neveznek el. És hajlandó arra, hogy személyes hitelével tanúskodjon az igazság mellett - fogalmazott.

Ma mindennél nagyobb szükség van a vakcinákra, de a lélekemelő őszinteségre is, az emberi képletre

- húzta alá Áder János.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a kuratórium tagjai engem tartottak méltónak a díjra - kezdte köszönőbeszédét Karikó Katalin, aki külön privilégiumnak nevezte az elismerést a korábbi díjazottak személyeinek ismeretében. Nagy örömömre szolgál, hogy itt az akadémia épületében vehetem át a díjat, hiszen 1978-ban az akadémia támogatásával kezdtem el a kutatásaimat - emlékezett vissza a szakember, aki kanyargós útnak nevezte pályáját. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben is tud az embereknek segíteni és megfogalmazta háláját azok felé, akik segítették munkásságát.

A betegek várnak ránk, gyógyírra várnak

- vetítette előre utalva arra, hogy munkásságát hasonló elszántsággal folytatja tovább.

Az RNS egy platform, ha van egy új variáns, akkor arra 6 hét alatt új vakcinát tudunk fejleszteni - fejtette ki a pályafutását bemutató videóban Karikó Katalin. Van feladatunk: tájékozottabbak legyenek az emberek és bízzanak a kutatókban - vélekedett a kutató, akinek az elismerés eddig a pontig, a vakcina és az új típusú technológia megalkotásáig nem volt jelen az életében. Ha nem lenne pandémia, senki nem tudná, hogy én ki vagyok - mondta őszintén.

A díjról

Az 1998-ban Karsai Béla, Lantos Csaba, Dr. Somody Imre, Somody Imréné és Várkonyi Attila alapítók, valamint Alexander Brody csatlakozó alapító által alapított és kétévente átadott Bolyai-díjat azzal a céllal hozták létre, hogy az emberek értékrendjében méltó helyre emeljék a tudást és a tudományt, így biztosítva a tudósokat megillető társadalmi elismertséget. A civil kezdeményezésre, magántőkéből létrehozott alapítványi díjat azok a magyar állampolgárságú vagy magyar származású személyek kaphatják meg, akik nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket érnek el a tudományos kutatás, fejlesztés, a tudományos utánpótlás nevelése, illetve ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén.

A 100 000 euró pénzjutalommal járó elismerésről egy tizennégy tagú, független díjbizottság dönt, amely tagjainak felét a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége, másik felét pedig a Bolyai Díj Alapítvány alapítói delegálják a magyar tudományos és gazdasági élet kiemelkedő személyiségei közül.

Az első Bolyai-díjat 2000-ben a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke, Dr. Freund Tamás neurobiológus kapta, majd őt követte Dr. Roska Tamás informatikus, Dr. Bor Zsolt fizikus, Dr. Lovász László matematikus, Dr. Ritoók Zsigmond ókorkutató, klasszika-filológus, Dr. Perczel András vegyész, Nusser Zoltán neurobiológus, Pál Csaba biológus, valamint É. Kiss Katalin nyelvész. A legutóbbi díjazott Barabási-Albert László volt 2019-ben: a fizika doktora, aki a hálózatkutatás területén ért el nemzetközi szinten is meghatározó eredményeket.

A díj támogatói

A Bolyai-díjat az idei évben a Nemzetközi Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NFKIH) mellett a Mol is támogatta, hiszen a vállalat fontos célkitűzése a hazai tudás erősítése, a jövő generációk versenyképes tudásának biztosítása.

„A régió meghatározó gazdasági szereplőjeként kiemelten fontosnak tartjuk az olyan teljesítmények támogatását, amik a kulcsot jelentik a jövő kihívásainak megoldásához. Úgy vélem, ez a gondolat a Bolyai-díj eszmeiségében is megmutatkozik, így büszkén támogatjuk az Alapítvány munkáját” – fogalmazott Dr. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese.

A Mol több évtizede a hazai oktatás és tudományos élet elkötelezett támogatója. Stratégiai együttműködései révén több milliárd forintot fordított a magyarországi felsőoktatás támogatására, és szinte az összes vezető hazai egyetemet támogatta különböző formában. Ezen felül a vállalat saját alapítványán keresztül évente 140 millió forintot fordít a fiatal sportolók, művészek, a pedagógusok és a gyermekegészségügy támogatására.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/ELOY ALONSO