Elképesztő szintre ugrott a gázár Európában: nem tudni, mikor mennyi gázt küldenek az oroszok

Történelmi zárócsúcs, 136 euró/MWh alakult csütörtök este a vezető európai gáztőzsde (TTF) decemberi kontraktusára, miután híre ment, hogy az oroszok mára nem foglaltak szállítási kapacitást az egyik legfőbb európai szállítási útvonalukra, a Jamál-Európa vezetéken Németország irányába.

Végül pénteken hajnalban mégis viszonylag sok gázt küldött a Gazprom a németek felé egy utolsó pillanatos kapacitásaukció nyomán, aminek a tegnap éjjeli EU-csúcs záróközleményéhez is lehetett köze. Abban amerikai nyomásra belengette a 27 tagállam az oroszellenes szankciókat (pl. az Északi Áramlat 2-re), de elmaradt a konkrét szankció megfogalmazása. Megelőző jellegű szankciókat ugyanis az uniós jog szerint nem lehet elrendelni például arra hivatkozva, hogy nagy a veszélye annak, hogy az oroszok megtámadják Ukrajnát. Ráadásul nincs is egységes álláspont a 27 tagállam között, hogy mennyire legyenek kemények az oroszokkal szemben, miközben a teljes uniós gázbeszerzés egyharmadát az oroszok biztosítják és éppen a tél közepén járunk.

Az utolsó pillanatos Gazprom kapacitásaukció hírére egyébként pénteken délelőtt átmenetileg 120 euróig szakadt a gázár a holland TTF gáztőzsde decemberi kontraktusában, majd visszaugrott 135 euróig a viszonylag enyhébb időjárási előrejelzések mellett is.

A TTF gáztőzsde decemberi kontraktusának áralakulása (euró/MWh).

Abban, hogy továbbra is az egekben járnak a gázárak, nagy szerepe van annak, hogy összességében nem tudni: mikortól és mennyi gáz érkezhet Európába az Északi Áram 2 vezetékpáron keresztül, amely az amerikai és uniós szankciós fenyegetések célkeresztjében áll. Tegnap napközben ugyanis azt a váratlan fejleményt közölte a német hálózatüzemeltető hatóság, hogy

2022 első felében nem várható döntés az Északi Áramlat 2 teljeskörű németországi engedélyezéséről.

Ez azért meglepő, mert a novemberben papírmunkára hivatkozva felfüggesztett engedélyezési folyamat lezárultát például az oroszok 2022 tavaszára várták, így viszont a friss német hatósági jelzés szerint leghamarabb július-augusztusban kaphatja meg a végső engedélyt az Északi Áramlat 2, amelynek fizikai kiépítése egyébként már szeptemberben befejeződött. A német engedély után ráadásul még az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia a projektet, amire alapesetben 2 hónapja van, ami szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható, így tehát egy nyári német engedély mellett valamikor jövő ősszel-télen indulhatna meg a tényleges, engedélyezett szállítás az oroszoktól a németekhez az Északi Áramlat 2-n.

Az engedélykérelem elbírálását azért függesztette fel a német hatóság novemberben, mert az orosz hátterű, svájci székhelyű Északi Áramlat 2 nevű cégnek létre kell hoznia egy Németországban bejegyzett leányvállalatot is és oda kell telepítenie bizonyos jogokat és vagyonelemeket, hogy megfelelhessen mind a német, mind a harmadik uniós energetikai irányelvnek is (a vezetéknek és az abban szállított gáznak a tulajdonjoga elkülönülésére vonatkozó elvárások).

A fentiek szerint tehát gyakorlatilag jövő ősz előtt nem indulnának meg az orosz gázszállítások az Északi Áramlat 2-n, miközben pénteken délelőtt az orosz parlament alsóháza energetikai bizottságának elnöke, Pavel Zavalny a Reuters tudósítása szerint meglehetősen magabiztosan azt állította, hogy már januárban indulni fognak az Északi Áramlat 2-n az orosz gázszállítások Németország felé, mert alacsonyak a gáztárolói kapacitások, magasak az árak és nem fogják sokáig elhúzni a németek az engedélyeket. Dimitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője is megerősítette, hogy az Északi Áramlat 2 nevű cég és a német hatóságok szorosan egyeztetnek, míg a német kormányszóvivő pénteken azt mondta: nincs semmiféle politikai ráhatás a német hatóság döntésére és be kell várni, hogy minden papír megérkezzen a hatósághoz, így arra utalt, hogy nem reális a januári gázszállítás az Északi áramlat 2-n.

Közben kifejezetten érdekes, hogy az Északi Áramlat 2 nevű projekt két vezetékéből a másodikon is elkezdtek gázt betáplálni az oroszok, hogy nyomás alá helyezzék a rendszert, így tehát ez is arra utal, hogy készülnek a közelgő gázszállítások megindulására. Egyelőre azonban mindez nem tükröződik a gázárakban, továbbra is rendkívüli magasságokban járnak a tőzsdéken, pedig ha januártól tényleg megindulnának (akár egy átmeneti/feltételes) német engedély birtokában a szállítások, akkor bizonyára drasztikus áresés lenne az árakban. Az Északi Áramlat 2 éves szállítási kapacitása ugyanis 55 milliárd köbméter, megegyezik az Északi Áramlat nevű vezetékpár jelenlegi kapavitásával.

