Hatalmas fordulat: a nagy költekezés után korrigál a kormány

A választási évben sem lehet korlátok nélkül költekezni - talán így lehet összefoglalni a kormány pénteken bejelentett döntésének lényegét, ami nem előzmények nélküli. Arra készül ugyanis a Pénzügyminisztérium, hogy a 2022-ben vállalt 5,9%-os GDP-arányos költségvetési hiánycélt 4,94%-ra faragja le. Ez alapvetően jelentős fordulat a fiskális politikában, ugyanakkor nem előzmények nélküli, hiszen az elmúlt egy hétben több jel is mutatkozott erre. Mindezektől függetlenül nem lesz könnyű dolga a kormánynak, hiszen a választások előtt hatalmas költekezés valósul meg, és arról még semmit sem tudunk, hogy a hiánylefaragást pontosan hogyan is valósítaná meg. Egyelőre csak egy határozott ígéretről van szó, ami fontos, épp egy választási évben.

Fontos üzenet

Komoly bejelentést tett Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken, amikor a 2022-es költségvetés finanszírozási tervét mutatta be az Államadósság Kezelő Központtal közösen. A legfontosabb üzenet, hogy

a támogató fiskális politikának fenn kell maradnia, de nem azzal a lendülettel, ahogy korábban. Kevésbé van szükség a beruházásokra.

Az eredetileg vállalt 5,9%-os GDP-arányos hiánycélt 4,9%-ra csökkenti a kormány. Vagyis az idei 7,5%-os hiány után érdemben nagyobb deficitlefaragásra készül.

A bejelentés után két fontos kérdés merül fel: miért van erre szükség és miből/hogyan hajtja végre a hiánylefaragást a kormány.

De mégis miből?

A pénteki sajtótájékoztatón is előkerült a kérdés, hogy a kormány milyen intézkedésekkel kívánja lefaragni a hiányt. Erre a pénzügyminiszter kifejtette, hogy

már az is megalapozná a hiánycél csökkenését, ha a kormány nem költené el a bevételeit.

"A hiány csökkentését az indokolja, hogy a gazdaság negyedik negyedéves növekedése szintén 6% felett lesz, a magyar gazdaság újraindulása megtörtént, ezért a monetáris politikához hasonlóan a fiskális politika is szép lassan elkezdhet visszafogni. A bevételek egy részét tehát nem költjük el, emellett további intézkedések is lesznek, áttekintjük az állami kiadásokat, ahogy minden évben. Ez viszont nem fogja érinteni a más bejelentett bér- és nyugdíjjellegű intézkedéseket. A vírushelyzet miatt is lesznek olyan kiadások, amiket nem hajtunk majd végre, 2022-ben is sok helyen lesz még maszk Európában és a világban, így például a nyelvi képzésekre szánt 30 milliárd forintot is megtakaríthatjuk" - mondta a Portfolio kérdésre Varga Mihály. A rekordon lévő foglalkoztatás nem indokolja további erre vonatkozó programok végrehajtását.

Ez alapján számunkra úgy tűnik, hogy a költségvetés hiány csökkentése alapvetően három pilléren nyugszik:

A GDP-növekedési szám alapvetően nem változott az idén nyáron elfogadotthoz képest: 5,2%-os GDP-növekedési tervvel fogadták el a 2022-es költségvetést és a kormány ezt az 5% körüli bővülést most is fenntartotta. Viszont az idei növekedés jóval magasabb lehet, és ez az erős bázishatás kedvező hatással van a 2022-es nominális GDP-szintre, és ezen keresztül a költségvetés bevételeire is. Növekedett viszont időközben a kormány inflációs előrejelzése: két hete Orbán Viktor jelentette be, hogy az eredeti 3% helyett jövőre 5%-os átlagos inflációval számol a kormány. Ezzel a nominális GDP-bővülés mértéke 10% feletti lesz, ez pedig az államháztartás bevételeit szintén segíti. Folytatódhat a megkezdett beruházás-befagyasztási program, aminek a részleteiről semmit nem tudunk, találgatni viszont lehet: a 2022-es költségvetésben szerepel egy 550 milliárd forint összegű Beruházási Alap, aminek a tartalmát már korábban sem részletezte a kormány. Könnyen elképzelhető, hogy az ebből tervezett kiadásokat zárolja a kormány, és ezzel is hozzájárul a hiány lefaragásához. Erről a Beruházási Alapról csak annyit tudunk, hogy eredetileg a kormány azt tervezte, hogy ezen keresztül "folytatódnak az oktatási, egészségügyi, közlekedési, kulturális-, szabadidő és sport, turizmusfejlesztési, egyházi, illetve környezetvédelmi területen elkezdett beruházások, és további – gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt – jelentős beruházások vannak előkészítési fázisban". Hogy pontosan honnan is fog elvenni, egyelőre csak találgatni lehet, de logikusnak tűnik a 7300 milliárd forint feletti Újraindítási Akcióterv elemeihez hozzányúlni.

Miért van erre szükség?

Elsődlegesen azért, mert a kormány így azt tudja kommunikálni, hogy a családoknak és nyugdíjasoknak szánt sok száz milliárd forint sorsa sincs veszélyben és úgy igyekszik javítani a költségvetés egyenlegét 2022-ben, hogy abból a lakosság közvetlenül ne érezzen semmit, legalábbis a tervezett jövedelmi pozíciója ne romoljon. Fontos megemlíteni, hogy számításaink szerint az idén nyáron elfogadott jövő évi költségvetéshez képest a kormány legalább 1500 milliárd forintnyi egyenlegrontó intézkedést hozott, amivel elsősorban a tavaszi parlamenti választások előtt a családosoknak és nyugdíjasoknak, kisvállalkozásoknak kedvez.

Azt is érdemes kiemelni, hogy a 2022-re vállalt pénzforgalmi hiánycél (-3150 milliárd forint) nem változott. Ez pedig azt a magyarázatot erősíti, hogy a mostani bejelentés azt a célt szolgálja, hogy a 2022-es költségvetésben legyen helye a jelentős, háztartásokat érintő állami költekezésnek.

Másrészt azért van szükség a most bejelentett lépésre, mert a magyar költségvetés pozíciója 2022-ben relatív gyenge lett volna uniós összevetésben az eredeti 5,9%-os hiánycéllal. Ezt az alábbi ábrával lehet szemléltetni.

Egy ilyen relatív gyenge költségvetési pozícióra felfigyelhetnek a piacok, főleg egy olyan időszakban, amikor egyre jobban elvárják a Covid utáni időszak finanszírozásának helyreállítását, és olyan időszakban amikor az emelkedő inflációs számok miatt a kötvényhozamok emelkedésére van kilátás, ami pedig az államadósság és a folyamatosan termelődő deficit finanszírozását teszi drágábbá.

Ez tulajdonképpen egy megnyugtató üzenet a befektetők és hitelminősítők felé, aminek a hitelessége és erőssége azon múlik, hogy a kormány pontosan hogyan fog harcolni a magas deficit ellen.

Ennél alaposabbat a pénteken bejelentett döntésről azért is nehéz mondani, mert a költségvetési folyamatok teljesen átláthatatlanok. Egységes, máig érvényes büdzsé nem létezik, a gazdasági paraméterek változása és az év közbeni változások miatt ezerszer átíródott gazdálkodási terv a PM-en kívül teljesen ismeretlen. Ez nem csak az idei évre vonatkozik, hanem a jövő évire is. Kíváncsian várjuk, hogy a kormány közzéteszi-e az idei évben alapjaiban átírt 2022-es költségvetést, vagy netán nyújt-e be a költségvetési törvényt módosító javaslatot. Erre kevés esélyt látunk, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a veszélyhelyzeti felhatalmazással rendeletben kezeli ezeket, ha szükségesnek látja.

Egy kapaszkodó azért van

Egy fontos kapaszkodó lehet viszont, hogy az MNB a tegnap megjelent inflációs előrejelzésében még az eredeti 5,9%-os jövő évi hiánytervet tüntette fel az előrejelzésében azzal a megjegyzéssel gyakorlatilag, hogy az csak bizonyos kiadáscsökkentésekkel együtt teljesíthető. Az MNB bizonyára már a saját gazdasági pályájával (például az 5%-os inflációval) számolt, ez pedig arra enged következtetni, hogy extra lépések nélkül a 4,9%-os hiányterv is nehezen jön össze. Eddig is úgy tűnt, hogy a kormány az egyensúlyjavító lépéseit az alaposan túlhúzott állami beruházások halasztásával, törlésével kívánja elérni, a büdzsé helyzete, illetve a mai megszólalások megerősítik ezt a képet.

Az MNB közgazdászai úgy számoltak, hogy 2022-ben a költségvetési törvényben tervezett 5,9 százalékos cél közelében alakulhat a hiány. Ez úgy jön ki, hogy "a költségvetés makrogazdasági pályájánál kedvezőbb adóalap-bővülés jelentős többletbevételeket generál, amelyeket felhasználnak az év első felébenmegvalósuló költségvetési intézkedésekre". A jegybank elemzésében az is különös volt, amikor azt írták a jövő évet övező kockázatok kapcsán, hogy

a bejelentett intézkedések és a beruházások teljeskörű megvalósítása a magasabb államháztartási hiány irányába mutató kockázat.

"A döntésekre allokált források teljeskörű megvalósulása esetén a költségvetési deficit meghaladhatjaa kormányzati várakozást. Másfelől, a jövő évi költségvetési beruházások esetleges halasztása az alacsonyabb költségvetési hiány irányába mutatna 2022-ben" - írták a jegybank szakértői. Ezzel tulajdonképpen azt üzenték, hogy minden beruházási kiadás terv szerinti megvalósulása esetén a kormány eltévesztené a 2022-es hiánycélt, és a jegybanki szakértők szerint is szükség van a beruházások elhalasztására.

Bár a kormány mai bejelentésének részleteit még nem ismerjük (pontosan mit nem fog elkölteni jövőre), de mindennek lehet egy olyan közvetlen hatása is, hogy a visszafogott beruházásokon és kiadásokon keresztül az inflációs nyomás is enyhül a gazdaságban. Más kérdés, hogy közben az állam a másik kezével százmilliárdokat oszt szét pluszban a háztartásoknak, és ha ennek az összegnek a nagy részét elköltik, akkor az tovább fogja fűteni az áremelkedést.

Volt ennek előzménye

Épp három nappal ezelőtt írtuk meg, hogy egy új gazdaságpolitikai fordulat kezdetén vagyunk. Eddig a korrekció alatt lévő fiskális politikának három jele volt, a pénteki bejelentés a negyedik.

A Pénzügyminisztérium múlt csütörtök este váratlan közleményt jelentetett meg, melyben bejelentette, hogy 350 milliárd forint értékben fagyaszt be idén beruházásokat. Hétfő este Orbán Viktor bejelentette, hogy az állam egyelőre nem veszi meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. A legutóbbi hírek 4 milliárd euróról szóltak, így ha csak átmenetileg is, de az állami költségvetés most egy 1500 milliárd forintos elköteleződéstől szabadult meg, ami potenciálisan javítja vagy legalábbis nem rontja tovább a költségvetés egyenlegét. 2022 február elsejétől a magasabb kiskereskedelmi különadó-kulcs nyomán többletbevételhez jut az állami büdzsé. És most a legújabb jel, hogy a kormány a 2022-es költségvetési hiányt a tervezettnél erőteljesebben csökkenti.

