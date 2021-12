Jelentős autóipari fejlesztéseket visz Veszprémbe a Continental

Sven Tschelzek közel két évtizede dolgozik a Continentalnál, idén ősztől pedig a német technológiai vállalat veszprémi lokációjának járműbiztonsági és menetdinamikai területének fejlesztési vezetője. Célja, hogy új fejlesztési lehetőségeket hozzon Veszprémbe, illetve kollégáival hozzájárulhasson az önvezető járművek fejlesztéséhez és a jövő fékrendszereinek létrehozásához. Külföldi tapasztalatairól, a hazai szakemberekben rejlő lehetőségekről, a balesetmentes közlekedés víziójáról, az önvezetésről és fenntarthatóságról mesélt a K+F vezető.

A cikk megjelenését a Continental támogatta.

2020 szeptemberében a Continental bejelentette, hogy Fejlesztési Központja befektet a veszprémi járműdinamikai tesztpályája rekonstrukciójába. Milyen hasznuk származott ebből a beruházásból az elmúlt évben? Milyen hatással volt ez a Continental regionális versenyképességére?

A tesztpálya fejlesztésének beruházási célja a helyszín bővítése volt, egyúttal Veszprém jelentőségét mutatja a Continental elektronikus fékrendszereinek fejlesztésében.

Fontos az a szempont is, hogy ennek köszönhetően bármikor, de kiemelten a pandémia következményeivel terhelt időszakban könnyebben folytathattuk fejlesztéseinket, mivel mérnökeinknek nem kellett külföldre utazniuk a különböző tesztek elvégzéséhez.

A nyári időszakban a vevőink, az autógyártók is meglátogattak minket, hogy együtt végezzünk fejlesztést és tesztelést. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak, így jövőre szeretnének visszatérni újabb közös tesztelésekre. A kibővült lehetőségekkel ez további garanciát jelent a növekedésre, például a motorkerékpárok elektronikus fékrendszereinek fejlesztésére.

A veszprémi Continental kutatás-fejlesztési vezetőjeként melyek azok a területek, amelyek a cégen belül Önhöz tartoznak? Milyen szerepet játszanak ezek a folyamatok a veszprémi gyár életében?

A főbb területek a szoftverfejlesztés, a funkciófejlesztés, a rendszertervezés, valamint a mechanika. Emellett a felelősségi körömbe tartoznak még másodlagos üzleti területként a Continental mérnöki szolgáltatásainak, az autók menetbiztonsági és járműdinamikai fejlesztéseinek tevékenységei. Több mint ötszáz fős mérnök csapatunkkal tovább népszerűsítjük a Continental vonzerejét Veszprém megyében és Magyarországon.

Információink szerint nem először dolgozik Veszprémben. Mióta dolgozik a Continentalnál, és milyen munkát végzett korábban Magyarországon? Miben különböznek jelenlegi feladatai a korábbiaktól?

Így van, korábban hat évet dolgoztam már Veszprémben különböző területeken, mint a mechanika, járműtesztelés és szoftverfejlesztés. Pályafutásomat a Continentalnál kezdtem Frankfurtban 2003-ban járműtesztmérnökként, majd az olasz eredeti alkatrészgyártás (OEM) csoportvezetője lettem. Végül 2012-ben elhagytam Németországot és két évet Sanghajban, Kínában töltöttem, ahol felépítettem egy járműtesztcsapatot. Kína után a következő hat évben Veszprémben tevékenykedtem, majd 2020-ban a mexikói Queretaróba költöztem, hogy az amerikai kontinens irodáinak felfutását vezényeljem. A közelmúltban lehetőséget kaptam, hogy visszatérjek Veszprémbe, és a K+F központot vezessem. Az a víziónk, hogy új fejlesztési lehetőségeket hozzunk Veszprémbe (például motorkerékpár), és várjuk, hogy mivel járulhatunk hozzá az önvezető járművek fejlesztéséhez és a jövő fékrendszereinek (FBS=Future Brake Systems) létrehozásához.

Hogyan látta eddigi pályafutása során a veszprémi magyar tehetségek helyzetét? Mik az erősségeik, fejlesztendő területeik és kitől tudnak tanulni?

Magyarország egy növekvő ország, amely magas követelményeket támaszt az iparral szemben. Ez növeli a versenyt a cégek között. Ezért most még fontosabb, hogy a Continental megfelelő karrierfejlesztési lehetőséget kínáljon a szakértők és a vezetők számára. Ezen túlmenően – ahogyan azt én is tettem – nagyobb hangsúlyt kell fektetni azokra a lehetőségekre, ahol kollégáinkat külföldi pozíciókban fejleszthetjük. Tehetségeink kifejezett erőssége a csapatok iránti elkötelezettség és a közöttük lévő személyes kapcsolat. Ez lehetővé teszi, hogy a legnagyobb kihívást jelentő feladatokat is sikeresen végrehajtsuk. Fejlődésre van azonban szükségünk a nemzetközi csapatok irányításának módjában. Ez alatt azt értem, hogy bár rendelkezünk az alaptudással Veszprémben, de hatással kell lennünk a mexikói és indiai fejlesztési helyszínekre, és segíteni kell a növekedésüket is. Ez most szintén a mi felelősségünk.

Márciusban bejelentették, hogy a Pannon Egyetemmel együttműködve kutatás-fejlesztést folytatnak brake-by-wire fékrendszerek érzékelőivel és autonóm járművekben használható szoftverekkel kapcsolatban. Hol tart most az együttműködés? Milyen eredményeket értek el ebben az évben, és milyen kihívásokba ütközött a közös munka?

Együttműködünk a veszprémi Pannon Egyetemmel kutatás-fejlesztésben. Az említett projekt egy redundáns keréksebesség-érzékelő szenzor.

A Pannon Egyetem hallgatói az IC karakterizálási mérésekben és értékelésekben vettek részt. A projekt elérte az első fázist, elkészültek az első prototípus darabok és megkezdődtek a validációs tesztek.

Emellett további együttműködési területeket is azonosítottunk, hogy közelebb hozzuk a hallgatókat a Continental tevékenységéhez és biztonsági céljainkhoz, hogy elérhessük a VISION ZERO, azaz a balesetmentes közlekedésre vonatkozó célkitűzésünket. A további projektek kifejezetten a modulok és termékek automatizált ellenőrzésének megnövekedett igényeit célozzák, hogy támogassák ügyfeleink megnövekedett szállítási igényeit.

Az autóiparban szerzett tapasztalatai alapján hogyan látja az ágazat jelenlegi helyzetét, és mire számít a következő években? Hogyan látja, milyen autókat fogunk használni 20-30 év múlva, és hol tart majd az autóipar? A mai piacon elérhető járművekhez képest az autók inkább szállítóeszközökké válnak majd. Mit jelent ez?

Előfordulhat, hogy már nem fogunk személygépkocsikat birtokolni, és inkább mobilplatformokon keresztül igénylünk majd vezetési szolgáltatást.

Az önvezető jármű megérkezik az ajtónk elé, és elvisz minket a kívánt célállomásra. Minden jármű belsőégésű motor nélkül és zöld energia felhasználásával fog közlekedni a fenntarthatósági cél elérése érdekében.

A fenntarthatóság mellett az autóipar egyik legfontosabb prioritása a közlekedés balesetmentessé tétele. Mik azok a jelenlegi fejlesztések, amelyek segíthetik a legtöbb baleset megelőzését? Milyen újításokra számíthatunk a következő években?

Ismét kiemelném a VISION ZERO célkitűzésünket, ami a jövőbeni közlekedési balesetek számának nullára csökkentését jelenti. Folytatjuk az olyan menetbiztonsági funkciók fejlesztését, mint például a Preview ESC, a Central Motion Control és az e-Horizon szolgáltatások. Minden a járművek kapcsolódásának bővítéséről és a felhőből származó még több adat felhasználásáról szól, hogy képesek legyünk kiszámítani, mi fog történni. Az összekapcsolás következő szintjeinek elérésével a balesetek száma tovább csökkenthető.

