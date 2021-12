Kiábrándító hírek jöttek a koronavírus omikron variánsáról

Portfolio 2021. december 18. 13:47

Több kedvezőtlen hír is érkezett a koronavírus omikron variánsáról. A „szupermutánsként” is emlegetett vírusvariáns nagyon gyorsan terjed a WHO adatai szerint, a britek szerint pedig nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy kevésbé súlyos tüneteket okozna, mint a delta variáns. Ráadásul úgy tűnik, még a víruson átesettek sincsenek biztonságban.