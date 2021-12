Drágább lesz idén a diós bejgli és egekben a déli gyümölcsök ára is

Portfolio 2021. december 19. 15:30

Több mezőgazdasági termék termelői ára emelkedett az év utolsó hónapjában, a drágulás várhatóan a fogyasztói árakat is tovább fűti majd. Az Agrárközgadasági Intézet adatai alapján a karácsonyi sütemények egyik fő hozzávalója, a méz termelői ára emelkedett, de a bejglibe kerülő dió kilója is többe került december elején a Budapesti Nagybani Piac kínálata szerint. A mák és a gesztenye ugyanakkor a tavalyitól valamelyest olcsóbban volt elérhető. Az import gyümölcsöknél drágulás érintette a banánt, a narancsot és a kivit. A zöldségek közül magasabb áron került a Budapesti Nagybani Piac választékába december elején a burgonya, amely mellett emelkedett a hüvelyesek, a paradicsom, a cékla, a hagyma ára is. A hazai húsipari termékek termelői ára eközben vegyes képet jelzett: december elejére drágult a tojás és a csirkehús, ezekkel szemben novemberben a darabolt sertéshús feldolgozói értékesítési ára kétszámjegyű csökkentést mutatott.