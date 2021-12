Szlávik János kifakadt: Ez szó szerint kiborító

A koronavírus új variánsai egyre inkább fertőzik már a gyerekeket, eljött tehát az ő oltásuk ideje is - vélekedett a napokban az RTL Klub műsorában Szlávik János. Az infektológus főorvos beszélt a hazai járványkilátásokról is és úgy fogalmazott, hogy várható még egy hullám idehaza.

Szlávik János szerint nagy népszerű a gyerekek oltása, sok 5-11 éves korosztályba tartozó gyermek szülője gondolja úgy, hogy megvédei a gyermekét a fertőzés ellen és attól is, hogy a gyermek hazahozza a fertőzést. Megvédi attól is, hogy ha az osztályban valaki pozitív lesz, akkor karanténba kerüljön és otthon kelljen lenni. Ez három lényeges ok - magyarázta az infektológus főorvos, aki arra is emlékeztetett, hogy ez nem volt mindig így. A járvány elején ugyanis azt gondoltuk, hogy a gyerekek oltásával nem kell foglalkozni.

Ráadásul az új variánsok egyre inkább fertőzik a gyerekeket, tehát itt az ideje az ő oltásuknak is

- húzta alá. Arról is beszélt, hogy sajnos már nagyobb számban is kerülnek kórházba a gyerekek a koronavírus okozta fertőzés miatt.

Ma már 40-50 gyerek fekszik kórházban, van, aki lélegeztetőgépre is került

- részletezte. Ráadásul a gyerekeknél nemcsak a vírus, hanem a fertőzést követő gyulladásos immunfolyamat is kórházba kényszerítheti a gyereket és náluk is van post covid szintdróma. Arra is emlékeztetett, hogy az alapbetegséggel rendelkező gyermek esetében mindenképpen javasolt az oltás.

Egy ampullából 10 adag dózist lehet kinyerni, ezért van szükség a regisztrációra, mert könnyíti az oltások beadásának folyamatát, hogy a megfelelő számú gyermek jelen legyen a megfelelő időpontban.

Arra is kitért a műsorban a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa, hogy a negyedik hullám tetejét már elértük, de náluk például a kórházban nagyon lassan csökken csak a betegek száma, lassan csökken az intenzív osztályon fekvő betegek száma. "Nem tudni viszont, mit hoz a jövő, hiszen újabb variáns jelent meg" - jegyezte meg.

Az omikron nem a barátunk

- vélekedett a legújabb variánsról. Ha ugyanis ez a változat egy olyan helyen jelenik meg, ahol már eleve egy óriási járványhullám van, ráadásul úgy változik meg, hogy sokkal jobban akar terjedni, akkor őt nem szeretjük - mondta. Úgy tűnik, hogy még egy hullámmal szembe kell néznünk. Az, hogy milyen súlyos lesz, annak a kimondására még várnunk kell. De egy dolog biztos: ha nagyon sok fertőzött lesz, akkor statisztikailag nagyon sok beteg is lesz és lesz olyan is, aki esetleg súlyosan megbetegszik - tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy épp csak kimegyünk a negyedik hullámból és máris jön az ötödik hullám Szlávik János is őszintén tudott reagálni:

Szó szerint kiborító.

Azt javasolta karácsonyra, főleg a családi ünnepségek és összejövetelek apropóján, hogy oltassa be magát mindenki. Nem igaz, hogy az oltott emberek ugyanúgy fertőznek, mint az oltatlanok - húzta alá.

Címlapkép: Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa az oltóanyaggyár-munkacsoport alakuló ülésén az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2021. december 15-én. A testület azt hivatott eldönteni, hogy a Debrecenben létesülő gyárban milyen típusú, technológiájú oltóanyag készüljön koronavírus ellen. Forrás: MTI/Soós Lajos