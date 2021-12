A karácsony csendje és nyugalma lengi át az egész hetet

A jegybankok túl vannak az év utolsó kamatdöntésén, az EU-s országok vezetői az utolsó uniós csúcson átbeszélték a fontos dolgokat, a legfontosabb konjunktúraindexeket is közzétették múlt héten, így ez a hét már az ünnepi készülődés és az év végi pihenés jegyében telik. Lesznek azért fontos adatközlések, az amerikai inflációs adat például még borzolhatja a kedélyeket karácsony előtt, és a Magyar Nemzeti Bank szokásos heti kamatdöntésére is oda kell figyelni.

Hétfőn idehaza nem várunk semmilyen fontos közlést, külföldön is csak a kínai kamatdöntésre érdemes figyelni. A kínai gazdaság jelentős lefelé mutató kockázatokkal várja az év végét, de a jegybanktől a közeljövő kamatdöntésein jelentős élénkítés nem várható (amikor ez a cikk megjelenik, a decemberi ülés döntései már ismertek lesznek).

2021. december 20-26. makronaptár Magyar makrogazdaság december 21. kedd 8:30 MNB Fizetési mérleg Q1-Q3 december 21. kedd 11:00 PM Részletes ÁHT nov. december 21. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 22. szerda 9:00 KSH Külkereskedelem (második becslés) okt. december 23. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) december 23. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) Nemzetközi makrogazdaság december 20. hétfő 2:30 Kína PBoC Kamatdöntés december 21. kedd 16:00 EU Fogyasztói hangulat dec. december 22. szerda 8:00 UK GDP Q3 december 22. szerda 14:30 USA GDP (felülvizsgált) Q3 december 22. szerda 16:00 USA CB-fogyasztói hangulatindex dec. december 23. csütörtök 14:30 USA PCE-maginfláció nov. december 23. csütörtök 14:30 USA Tartós javak rendelésállománya nov. december 23. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség december 23. csütörtök 16:00 USA Újlakás-eladások nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden viszont már várhatók némi izgalmak idehaza. A jegybank közli az első három negyedév fizetési mérlegstatisztikáit, a részletes költségvetési beszámolóból pedig kiderül, pontosan hogyan is jött össze a hatalmas novemberi hiány. A költségvetési folyamatokra oda kell figyelni, a költekezés az év vége felé megszaladt, a jövő évre vonatkozóan pedig már csökkentette hiánycélját a kormány. Külföldön az Európai Bizottság fogyasztói hangulatindexét érdemes figyelni: láthatóak lesznek benne a koronavírus miatti lezárások hatásai.

Szerdán az októberi külkereskedelmi hiány részletes közlését ismerjük meg a KSH jóvoltából - akárcsak a központi költségvetés, a külkereskedelem is nagy hiánnyal zárta az októbert, itt is érdemes lesz tehát a számok mögé nézni. Külföldön a harmadik negyedéves brit GDP-adat érkezik, és a Conference Board hangulatindexét is megismerjük az Egyesült Államokban, amely a szolgáltatószektor óriási súlya miatt fontos recessziós indikátornak tekinthető. Közzéteszik a harmadik negyedéves GDP második becslését is az USA-ban, az első becslés szerint elég gyengére sikerült a nyár és szeptember, mégpedig a delta variáns gyors terjedése miatt.

Csütörtökön, a karácsonyi ünnepek előtti utolsó napon még megtartja a jegybank az egyhetes betéti tenderét, ahol effektív kamatemelést hajthat végre (legutóbbi, rendes kamatdöntő ülésén erre megteremtette a mozgásteret). Az Egyesült Államokban is történik még ez-az: közzéteszik a tartós javak rendeléseinek novemberi számát, de a legfontosabb adat a személyes fogyasztások indexének (PCE) novemberi közlése lesz. Az infláció alighanem tovább gyorsult, a jegybank ezért felgyorsította az eszközvásárlási program kivezetését, és már három kamatemelést vetít előre a következő évre.

Pénteken a nyugati világ elvonul karácsonyozni, így nem várható további adatközlés a héten.

Címlapkép: Getty Images