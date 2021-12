A koronavírus mellett új sokk kínozhatja a magyar szállodákat

Az év közepén jól ment a hazai szállodai szektornak, ennek ellenére sokan nem nyitottak újra, év végén pedig újra egyre több hotel szünetelteti a szolgáltatásait. Főleg a 3 csillagos szállodáknál jelentős a szobaszámvisszaesés, ezek a vállalkozások bírták legkevésbé az első 5 hónap kényszerű zárlatát, majd a koronavírus 4. hulláma miatti újabb visszaesést a turisztikai forgalomban. Hasonló forgalom- és vállalkozásbevételi ingadozásról számoltak be az apartmankiadók. Jövő év elején az alacsonyabb vendégforgalom mellett még az lesz a nagy kérdés, hogy a 4-5-szörös, néhány esetben 7-8-szoros energiaáremelkedést hogyan tudják majd kigazdálkodni a hazai szállásadók. A kormány által meghirdetett kis- és középvállalkozásoknak szóló rezsitámogatás csak a 10 fő alatti alkalmazottakkal dolgozó panzióknak jó, efölött a hoteleknek biztos, hogy a piaci energiaárakkal kell majd számolniuk.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt mondta, hogy a 3 csillagos szállodáknál leginkább érzékelhető a koronavírushatás. 2019-hez képest ebben a kínálati kategóriában jelentős a szobaszámvisszaesés, országos szinten 30 százalékos. A 4 csillagosaknál ez minimális mértékű volt, az 5 csillagos hotelekre sem jellemző az önkéntes zárlat. Ugyanakkor például Budapesten van jónéhány szálloda, amely még a nyári időszakban sem nyitott ki újra az alacsony kereslet miatt.

Összességben a 2019-es csúcsidőszakhoz képest 15-16 százalékkal kevesebb szállodai szoba elérhető most a turisták számára.

„A május-júniustól szeptember közepéig tartó időszak jó volt a vidéki szállodák számára, és ősszel Budapesten is emelkedő kereslet volt a jellemző. Most a novemberi, főképp a decemberi időszakra a foglalás intenzitása nagy mértékben csökkent, az Európa-szerte növekvő Covid-esetszámok és az omikron variáns felbukkanása miatt a budapesti csoportos foglalások is visszaestek a rendezvényekkel együtt” – adott egy rövid összegzést a jelenlegi helyzetükről Baldauf Csaba.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint – a 2020-a teljes év végi zárlatot kivéve – a karácsonyi és szilveszteri időszakra általában 85-100 százalék közötti szobakihasználtsággal működnek a szállodák. A járványhelyzet miatt azonban a vendégek most óvatosabban foglalnak, így vidéken idén decemberben 40-45 százalékos, míg a fővárosban 50 százalékos szobakihasználtság várható a szövetség tagszállodáinak beszámolói alapján. Budapest most azért szerepelhet majd jobban, mert más, például nyugat-európai országokkal szemben, nálunk a karácsonyi vásárok működnek, és vannak más évvégi programok is. „A budapesti szállodáknál most a budapesti kikapcsolódási lehetőségek szempontjából támogató az üzleti környezet. A vendégek egy része vidéken nem mer szállodába menni” – mondta el év végi tapasztalataikat Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Az Airbnb-s vállalkozások száma is visszaesett

A turisztikai célú lakáskiadással foglalkozó vállalkozások száma is visszaesett. Az Airbnb és más platformokon hirdető vállalkozások a 2019. augusztusi csúcsidőszakhoz képest, amikor 16 ezren voltak, 2021. decemberére 6 ezerre estek vissza. „Ez nem jelenti azt, hogy ennyien visszaadták volna az engedélyüket, viszont nagyon sokan nem hirdetnek. Kérdés, hogy tavasszal, a turisztikai szezon beindulásával mennyien jönnek vissza a piacra” – elemezte a magánvállalkozók helyzetét Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke. Szerinte az is nehezíti a helyzetüket, hogy szeptember óta kötelező a vendégek regisztrációjánál az okmányleolvasót alkalmazniuk, illetve újra fizetniük kell az idegenforgalmi adót. „Magyarország nem szerepelt fényesen a hírekben a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Bár elméletileg jöhettek volna a turisták, de a nagyobb magyar fertőzöttségi- és halálozási adatok miatt nem indultak el sokan.

Emiatt 2019. augusztusához képest, amikor 238 ezer vendégéjszakánk volt, 2021. októberében csak 75 ezer. Harmadára esett vissza a vendégéjszakák száma. Igaz, viszont a szeptember-októberi időszakban meghaladtuk már a 2019-es árakat” – jellemezte furcsa piaci helyzetüket Schumicky Balázs. A Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke szerint ők most magas kihasználtsággal tudnak dolgozni, és újra nyereséges hónapjaik vannak, ami persze a teljes üzleti évet nem hozza újra pluszba, de legalább némi gyógyírt jelent számukra. Év vége felé ugyanakkor az Omikron variáns megjelenésével itt is megjelentek az első foglaláslemondások. „Már ősz elején lazítottak a vállalkozások a lemondási feltételeiken, hogy ezzel is bátorítsák a Magyarországra készülő turistákat. A környező európai országokból, elsősorban az autós turisták jönnek. Kevés amerikai utazó van most jelenleg, a távol-keleti turisták pedig nagyon hiányoznak” – részletezte még az év végét Schumicky Balázs.

Robbanó költségek, emelkedő árak

„A gáz- és a villanyáram áremelkedése drámai hatású. A hotelvezetőknek és tulajdonosaiknak szerződési feltételeiktől függően jellemzően 4-5-szörös, esetenként ennél is magasabb drágulással kell számolniuk jövőre. Ez jelenleg a legnagyobb kihívás, amit kezelni kell.

Elképzelhető, hogy lesz olyan hotel, amely január-februárra inkább bezár, mert az alacsony kereslet mellett csak így tudja csökkenteni az üzemeltetési veszteségeit

– vázolta a költségprés okozta helyzetüket a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Baldauf Csaba szerint nem egy esetben éves szinten több százmillió forintos költségemelkedésről van szó, hiszen például egy wellness-szállodánál az energiaköltség az üzemeltetési kiadások 8-9 százalékát teszi ki. Emiatt is fontos lenne, hogy a kormány jövő év június végéig még mentesítse a szálláshelyeket a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól, ezzel jelentős segítséget kaphatna az ágazat. Az MSZÉSZ üdvözli, hogy a kormányzati rezsitámogatás legalább a legkisebb szállásadók, a maximum 10 főt foglalkoztató, panziójellegű vállalkozások helyzetét megkönnyíti e tekintetben.

„Az infláció mindenhová begyűrűzik, ezért az energiaárrobbanás, a nyersanyagáremelkedés és a foglalkoztatás drágulása miatt elkerülhetetlen lesz a szállodai szolgáltatások árának emelése a kereslet normalizálódásakor. Az előszezon vízválasztó lesz sok üzemeltető számára – adott prognózist a következő pár hónapra Baldauf Csaba. A szállodaszövetség vezetője úgy látja, a pandémia kiszámíthatatlanságából fakadó ingadozó kereslet miatt nagyon nehéz üzleti tervet készíteni most a vállalkozóknak a következő negyedévre.

„Ha a hotelek emelnek, akkor ez az apartmankiadók áraiba is átgyűrűzhet majd” – jelezte a jövő évi várakozásokat Schumicky Balázs. Az Apartman Kiadók Egyesületének elnöke szerint érdekes lesz a piaci helyzet, mert a folyamatos forintgyengülés miatt akár úgy is emelhetnek majd árat az egyéni vállalkozók, hogy ez csak a magyar turisták számára lesz érzékeny majd, mert az euróban megadott áraik változatlanok maradnak. Ebben a kategóriában is csökkenhet jövőre a szálláshelyek száma. Egyrészt az új vállalkozások elindítása az egyre szigorúbb fővárosi kerületi szabályozások miatt nagyon nehézzé vált. Másrészt, eltűnhetnek az Airbnb piacról az alulárazott lakások. Ezek a tulajdonosok az albérletpiacra mehetnek át, mert azt kiszámíthatóbbnak tartják.

