Kiderült: másfél millió ember távfűtését teszi biztonságosabbá a kormány friss mentőöve

Az elmúlt évek legmagasabb szintjére, 661 ezer lakásra nőtt a távhővel ellátott lakossági ingatlanok száma 2020-ban, amelyekben mintegy másfél millióan laktak és átlagosan 2147 forintért vásárolták a távhőtermelők a messze legnagyobb jelentőségű földgáz gigajoulját, amelynek ára idén a többszörösére ugrott - derült ki a magyar távhőszektor minap közzétett 2020-as éves jelentéséből. Az anyag rámutat arra a hatalmas feszültségre, hogy miközben a távhőtermelőknek és szolgáltatóknak a rezsicsökkentés miatt idén is lényegében stagnálhatott a hődíj-, illetve alapdíj bevétele, aközben az említett energiaár drágulás miatt a költségeik biztosan elszálltak. Nem véletlen, hogy még az idei költségvetésből 33 milliárdos mentőövet kellett dobnia a múlt héten a kormánynak az ágazat felé.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által közzétett 2020-as távhőszektor-jelentés egyik táblázata jól rámutat, hogy milyen nagy, ráadásul növekvő jelentősége van a távhőszektornak a magyar lakosság és magánszektor fűtési célú energiaellátásában, amint ugyanis látható: fokozatosan nő az ellátott lakossági fogyasztók száma és legalább 8 éves csúcsot jelent a közel 661 ezer fős fogyasztói kör. A MEKH jelentése szerint több mint másfél millió ember él ebben a 661 ezer ingatlanban és ezzel párhuzamosan közel egyéb fogyasztót is ellát a szektor, a távhővel ellátott települések száma pedig megközelíti a százat.

A szektor foglalkoztatottjainak száma egyébként közel 5 ezer főt jelent:

A kiadványból kiderül továbbá, hogy nemcsak a lakossági előfizetők száma, hanem az értékesített hő mennyisége is nőtt 2020-ban, - ami főként a fűtési szezon alacsonyabb átlaghőmérsékletére vezethető vissza. A felhasznált energiahordozók összevetéséből látszik, hogy a megtermelt távhő közel 70 százalékát földgázból állítják elő, de jelentős még a biomassza, a geotermikus energia és a hulladék termikus hasznosítása is.

Mivel ilyen jelentős, 70%-os a súlya a földgáznak a távhőszektor energiaigényén belül, érdemes az alábbi táblázatot is kiemelni, amely azt mutatja, hogy a távhőtermeléshez felhasznált földgáz átlagára tavaly 2147 forint/GJ volt.

Mivel tavalyhoz képest a szerződéskötés dátumától és egyéb paraméterektől függően idén legalább 2-3 szoros volt a gázár növekedése a távhőtermelők számára, így nem véletlen, hogy iszonyatos nyomás helyeződött a szektorra. A másik oldalon ugyanis, az értékesítési áraknál látszik, hogy a rezsicsökkentés szabályai miatt évek óta nincs érdemi változás (növekedés) és ez 2020-ban is biztosan így volt. Amint látjuk: 2020-ban az alapdíj jellegű bevétele 42,8 milliárd forint körül stagnált a szektornak, a hődíj jellegű bevétele pedig 2 milliárddal. 73,4 milliárdra emelkedett csak. Éppen ezen feszültség miatt volt már hónapok óta arról, hogy az ágazati szereplők kompenzálására hivatott távhőkassza évi 43 milliárdos keretét legalább meg kellene duplázni, de végül ez elmaradt, ugyanis a kormány egy 33 milliárdos idei költségvetési mentőövről döntött a múlt héten:

A kiadvány a távhőszolgáltatással ellátott települések, a távhőtermelő létesítmények műszaki adatai, a felhasználók és az iparágban foglalkoztatottak száma mellett a fontosabb infrastrukturális adatokat, valamint a szolgáltatók által vásárolt hő mennyiségét, illetve költségét is ismerteti. A MEKH közleménye rámutat, hogy a távhő napjaink meghatározó energiaforrása, nemcsak azért, mert kényelmes, biztonságos és versenyképes árú energiahordozó, de a fenntartható környezet egyik kulcstényezője is. A távhőnek azért is kiemelt szerepe van a megújuló energiák térnyerésében, és a levegőtisztaság-védelemben, mert a távhőrendszerek szinte bármilyen energiahordozót be tudnak fogadni.

