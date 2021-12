Romlanak az üzleti várakozások, áremelésre készül az építőipar

Portfolio 2021. december 20. 07:43

A GKI felmérése szerint az üzleti várakozások két és fél éves csúcsukról jelentősen estek, a fogyasztóiak viszont a novemberi zuhanás után most érezhetően javultak, még ha el is maradtak októberi szintjüktől. Az ellentétes mozgások hatására a GKI konjunktúraindexe november után decemberben is kissé csökkent, nyári szintjére került.