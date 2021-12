Csúnyán elrontotta a németek hangulatát az omikron

A vártnál nagyobb mértékben romlott a GfK német fogyasztói hangulatindexe januárra elsősorban azért, mert a koronavírus új variánsa, az omikron gyors terjedése miatt sokan a korlátozó intézkedések további szigorítását várják.

A januárra vonatkozó fogyasztói hangulatindex június óta legalacsonyabbra, mínusz 6,8 pontra esett a decemberi mínusz 1,8 pontról. A mutató novemberben még 1 ponton, 2020 áprilisa óta legmagasabb szinten állt. A Reuters által megkérdezett szakértők kevésbé romló januári mutatóra, mínusz 2,5 pontra számítottak.

A GfK rámutatott arra, hogy a járvány negyedik hullámának magas fertőzöttségi aránya már most is sok kiskereskedőt és szolgáltatót arra kényszerít, hogy újra korlátozásokat vezessen be, míg a beoltatlanokkal kapcsolatban kormányzati szinten hoztak megszorító intézkedéseket. Ezek a lépések elkerülhetetlenül kedvezőtlenül alakítják a karácsonyi üzletmenetet, ami januárban is érezteti majd a hatását.

Az átfogó hangulatindexen belül mindhárom almutató gyengült. A lakossági költekezési hajlandóság alindexe 9,7 pontról 0,8 pontra csökkent, a személyi jövedelmek alakulásával kapcsolatos várakozás 12,9 pontról 6,9 pontra süllyedt, a konjunkturális várakozással kapcsolatos mutató pedig 31 pontról 17,1 pontra esett.

