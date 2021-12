Orbán Viktor: a választásig lesznek még adócsökkentések és népjóléti intézkedések

A kormányfő által percekkel ezelőtt bejelentett 9,5 millió darabos Pfizer-rendelés az omikron variáns ellen megerősítette azt az értesülést, amit a Portfolio elsőként írt meg múlt pénteken, miszerint visszaszálltunk a közös Pfizer-rendelésbe, amiből májusban egyedül Magyarország maradt ki. Amint megírtuk: a májusi döntést még arra alapozta a kormány, hogy rengeteg a vakcinánk (keleti és nyugati együtt) és a debreceni oltóanyaggyár majd 2022 nyara-ősze körül termelésbe áll. Ehhez képest azonban több ponton lényegesen másként alakult az élet (pl. harmadik oltásra is szükség lett a delta variáns őszi hulláma mellett, ami mellett sok vakcinát elajándékozott külföldre a kormány, illetve egy részének lejárt a szavatossága, valamint az oltóanyaggyár projektjében csúszás van és leghamarabb 2022 végére tud majd termelésbe állni). Mindezek miatt amint megírtuk: már "csak"' 12 milló dózis vakcina volt múlt héten, ebből 2,6 millió Pfizer (most ehhez képest is kevesebb Pfizert említett a kormányfő, 2,4 millió dózist).

Összességében az elemzésünk arra mutatott rá, hogy már a harmadik oltásokra is jelentősen apadhat ez a vakcinakészlet, miközben szükségessé válhat a negyedik oltás is, a debreceni projekt pedig csúszik, így tehát látszott jövőre egy olyan időhorizont, amikor relatív vakcinahiány alakulhatna ki az országban. Ezért dönthetett úgy a kormány, hogy visszaszáll a közös Pfizer-rendelésbe és ezzel lényegében megszűnteti ezt a vakcinahiányos képet azzal, hogy 2022 második és 2023 első felében jön majd az omikron-variáns elleni vakcinadózis. A relatív vakcinahiány megszűntetésére utal az is, hogy a bő 180 millió dózisnyi mostani teljes uniós Pfizer-rendelésből a lakosságarányosan indokoltnál (kb. 3,9 millió dózis) sokkal több, 9,5 milió dózist rendelt meg a kormány.