Eldőlt: oltatlanoknak nem jár a fegyverpénz

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint azok a rendvédelmi dolgozók, akik nem oltatják be magukat koronavírus elleni vakcinával, nem kaphatják meg a hathavi bérnek megfelelő jutalmat - számol be az RTL . A fegyverpénz sorsa régóta a levegőben lógott, most kiderült, hogy akik nem oltatják be magukat január végéig, azoknak vissza kell fizetni a futtatást. A fő kérdés, az oltatlanok mekkora része vállalja a vakcina felvételét a fegyverpénzért cserébe, és mennyien hagyják el inkább a munkahelyüket. A létszámadatok alapján az sejthető, hogy néhány százan már ki is léptek az állományból, hogy elkerüljék az oltást.