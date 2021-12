Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a szerda reggeli adatok

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

A delta variáns által okozott negyedik hullám fokozatos lecsengését jelzi, hogy a 3359 új fertőzés 39%-kal, ennek 4251-es hétnapos mozgóátlaga pedig 24%-kal alacsonyabb az egy héttel korábbinál.

Az 5159 kórházban ápolt koronavírusos beteg 19%-os, a 464 lélegeztetőgépen lévő pedig 14%-os csökkenést jelent egy hét alatt.

Szerencsére a halálesetek száma is csökkenni kezdett: az egy nap alatt elhunyt 139 fő 9%-os, ennek 157-es hétnapos mozgóátlaga pedig 7%-os csökkenést jelent egy hét alatt.

A második és harmadik hullámhoz képest az új fertőzések számát leszámítva már jellemzően valamivel jobbak a negyedik hullám adatai.

Az elmúlt egy hétben népességarányosan Zala, Szabolcs-Szatmár és Veszprém megyékben terjedt a legjobban a koronavírus-járvány.

Viszonylag kevés, 15 165 mintavételt végeztek 24 óra alatt, ennek 22,15%-a a pozitív tesztek száma, a pozitivitási arány az elmúlt egy hétben 20,24% volt.

A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette.

Címlapkép: Getty Images