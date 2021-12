Mégis csúszik a magyar oltóanyag gyártása?

2022 végén nem kezdik meg a magyar oltóanyag gyártását, ehelyett egy olyan szer készül majd, amit a gyerekek oltására is lehet használni - ismertette Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Ez azért is érdekes, mert nyár elején egyszer már híre ment, hogy csúszni fog a gyártás kezdése, de akkor azt cáfolta a kormány és az ősszel végig következetesen 2022 végi indulásról beszéltek.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videósorozat legújabb részében számos témával foglalkozott - írja az Infostart.

Beszélt arról is, hogy a program csúszása miatt

2022 végére még nem lesz készen a magyar koronavírus elleni vakcina,

így a debreceni oltóanyaggyár egy szakmai fórum döntése alapján olyan vakcinát gyárt majd, amelyet a miniszter megfogalmazása szerint várhatóan a további mutációk ellen is lehet alkalmazni, és lehet használni gyermekek oltására is.

Korábban már felmerült, hogy csúszhat a magyar oltóanyag gyártása, azonban akkor azt cáfolta a kormány és az ősszel végig következetesen 2022 végi indulásról beszélt.

A gyermekeket minden veszély nélkül lehet oltani. A szakirodalom szerint a gyermekek esetében is maradhatnak a vírusfertőzés után késői mellékhatások és szövődmények, az oltás emiatt is indokolt - mondta Kásler Miklós.

Az ünnepek alatt is óvatosságot kér az emberektől: "nem véletlenül jelentősek a korlátozások Európában is és Európán kívül is. A vírus terjedése megakadályozásának az egyik lehetséges formája a fertőzés útvonalának megszakítása. Tekintettel arra, hogy az omikron 1,5-3 napon belül megduplázza a fertőzöttek számát, rendkívül fontos, hogy távolságtartással, maszkviseléssel, a csoportosulások elkerülésével a fertőzés lehetőségét csökkentsük.

De a legfontosabb az oltakozás

- hívta fel a figyelmet.

A tárcavezető örömmel fogadta, hogy a Pfizer koronavírus elleni gyógyszereket forgalmaz majd, amik a gyártó szerint az omikron ellen is hatásosak lehetnek. Megjegyezte, nemcsak a Pfizer törekedett arra, hogy hasonló eredményességgel alkalmazható gyógyszert fejlesszen, hanem több más gyógyszergyár is.

Ezen gyógyszerek megrendelését kezdeményeztük.

Ezzel arra utalok, hogy Magyarország folyamatosan felújítja a covidos betegek kezelésének irányelveit és mindig a legkorszerűbb kezelés feltételeit biztosítjuk és az orvosainknak" - tette hozzá.

