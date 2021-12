Veszélybe kerülhet egy sor hazai napelempark-projekt

A hazai napelempark-beruházások egy része lemaradásban van az ütemtervhez képest az iparágat is sújtó globális ellátási lánc problémák, a nyersanyagok és komponensek áremelkedése, a panelek elérhetőségének beszűkülése, valamint a szállítási nehézségek miatt.

Az elsősorban a napelem-panelek ellátásában világszerte tapasztalható gondokat a naperőmű-beruházók igyekeznek a projektek átütemezésével, a munkálatok generálkivitelezési szakaszba történő koncentráltabb építőipari kivitelezéssel kezelni, és ezen keresztül a panelbeszállítás akár féléves csúszását a kivitelezés fázisában behozni – tudtuk meg iparági forrásból. Miközben az iparág szereplői abban bíznak, hogy a helyzet 2022 közepéig normalizálódik, szakemberhiánnyal is meg kell küzdeni, mivel itthon egyszerűen nincs meg az igényeknek megfelelő kellő nagyságú építőipari gárda, és éles verseny folyik a kevés számú szakemberért.

A gondok a teljes hazai szektort, de

elsősorban azokat az erőműveket sújtják, amelyeknek a kiserőművi összevont engedélye 2022 második felére, végére jelöli ki a kereskedelmi üzemkezdeti határidőt,

tehát legkésőbb ekkor már működniük kellene.

Az ezen projekteken dolgozó cégeknek már alapvetően az építőipari megvalósításra kellene fókuszálniuk, és legkésőbb 2022 első félévének végén el kellene indítaniuk a teljes körű szerelési munkákat, amikorra értelemszerűen minden komponensnek rendelkezésre kell állnia, hogy a kereskedelmi üzemkezdet előfeltételei teljesülhessenek.

Félő, hogy nem készülnek el határidőre

Nagyrészt az elmúlt fél évben jelentkező panelhiány miatt a korábbi METÁR-tenderek keretében benyújtott pályázatokkal létesítési jogot szerzett projektek üzleti tervei a mai élethelyzetben teljesen meghaladottakká váltak. Ráadásul a METÁR-tenderben részt vevő cégekkel szemben komoly pénzügyi biztosíték elvárása is van a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH), vagyis a nyertes pályázóknak nem csak pályázati biztosítékot kellett lerakniuk, hanem a becsült bekerülési érték bizonyos százalékát kitevő megvalósulási biztosítékot is. A kereskedelmi üzemkezdeti határidő esetleges nem tartásával nyilvánvalóan ez is elvész.

Ha nem normalizálódik a helyzet 2022 első negyedévében, akkor

számos hazai napelempark-projektnek a léte is veszélybe kerülhet, mert az erőművek nem fognak tudni határidőre elkészülni.

A kialakult panelhiány ellenére a beruházók tudatos projektmenedzsmenttel minden tőlük telhetőt elkövetnek, hogy a vonatkozó projektengedélyekben meghatározott kereskedelmi üzemkezdeti határidőt megtartsák és a naperőművek határidőben megépüljenek. A projektek finanszírozásának pénzügyi megtervezése általában szintén biztosít némi puffer-keretet a hitelösszegben, amely legalább részlegesen képes fedezni az áremelkedéseket. Az utóbbi időszakban azonban a bankok olyan elvárásokkal léptek fel, hogy a tulajdonosok akár kezesség formájában is vállaljanak garanciát a költségtúllépés esetére, amihez a piaci szereplőknek alkalmazkodniuk kell.

A fenti bonyodalmakon túl azonban egy olyan kockázat is terheli a beruházásokat, amely független a gazdasági-emberi tényezőktől: bizonyos időjárási körülmények ugyanis alaposan megnehezíthetik a kivitelezést, ázott talajon, rendkívül hideg vagy szeles időjárás mellett például nem lehet a tervezett ütemben végezni a tartószerkezet-építési, panelrögzítési, tereprendezési vagy éppen kábelezési munkálatokat, ami komoly fennakadásokat és csúszásokat is jelenthet a kivitelezésben.

Mi okozta a helyzetet?

A világszerte tapasztalható napelempanel-ellátási nehézségekhez több ok érdekes együtthatása vezetett. A modulok gyártását uraló Kínában bejelentett ambiciózus klímacélok értelmében az országnak 2060-ra teljesen át kell állnia a karbonsemleges gazdaságra, gyakorlatilag nullára csökkentve az üvegházhatású gázok emisszióját. Ezzel összhangban módosították a korábban kijelölt megújulóenergia- és kibocsátáscsökkentési célszámokat, és egy olyan elvárást fogalmaztak meg, mely szerint 2030-ra 40 százalékkal kell visszafogni a károsanyag-kibocsátást. Ez csak úgy érhető el, ha az ország nagyon jelentős megújulóenergia-fejlesztési folyamatot visz véghez, 2030-ra 1200 GW-tal növelve a beépített kapacitást.

És bár Kína a koronavírus-járvány miatt a bányászatot, illetve a teljes napenergia értékláncot érintő leállás után újraindította a kapcsolódó gazdasági folyamatokat is,

az elmúlt hónapokban egy súlyos energiaválság is kialakult az országban.

Kína gyakorlatilag az egyetlen olyan ország az iparosodott államok körében, amelynek energiafelhasználása a járvány első hulláma alatt is nőtt, így a széntüzelésű erőműveket is csúcsra kellett járatni. A klímapolitikai intézkedések részeként azonban született egy olyan rendelkezés, melynek értelmében a szénkitermelést vissza kellett fogni az országban, márpedig Kínában jelenleg is 70 százalék körüli a fosszilis energiahordozók aránya, amelyen belül a szén szerepe meghatározó. Ráadásul, miközben az ország legnagyobb szénbeszerzési forrása Ausztrália volt, egy (egyébként a pandémia eredetét felderíteni hivatott ausztrál vizsgálat által kiváltott) kereskedelmi vita miatt Peking importtilalmat vezetett be az ausztrál szénre.

Így a hatósági áron termelő, a tüzelőanyagot szabadpiaci szerződések mentén beszerző kínai szénerőművek már nem tudtak hozzájutni az olcsó, és mindaddig kiszámítható módon elérhető szénhez. Ennek következtében számos tartományban korlátozták a villamosenergia-felhasználást a lakossági és ipari fogyasztók számára. Az intézkedés súlyosan érintette a napelemes gyártókapacitásoknak koncentráltan otthont adó Észak-Kínát is, ahol olyan helyzet állt elő, hogy az üzemek heti mindössze két napon jutnak villamos energiához és csak ekkor tudnak termelni.

Ezért - és a megnövelt belföldi megújulós célszámok miatt -

a világot mindeddig napelemekkel ellátó Kína jelenleg nem képes exportálni,

és vis maiorra hivatkozva felmondja vagy átütemezi az Egyesült Államokba, illetve Európába irányuló szállításokat.

A nyugati országok piacain tapasztalható panelhiányt ráadásul a globális konténerválság és a szállítmányozás költségeinek előző évhez képesti megtöbbszöröződése is fokozza. Mindemellett az általános árupiaci áremelkedés a fotovoltaikus technológiához szükséges fémek, a szilícium, az acél, a réz és az alumínium masszív drágulását eredményezte. Ezek következtében

megtört a fotovoltaikus technológia elmúlt évtizedben látott konstans költségcsökkenése,

és ma ott tartunk, hogy a napelempark projektek bekerülési költsége újra a 2018 év eleji szintre emelkedett. 2020 év elejéhez képest a napelemtáblák fő alkotórészének, a szilíciumkristálynak ára megnégyszereződött, de ugyanígy tartószerkezetet alkotó acél ára 50 százalékkal, az aluminiumé 80 százalékkal, a rézé 60 százalékkal növekedett, a szállítmányozás ára pedig meghatszorzozódott.A fél évvel ezelőtti helyzethez képest 2021 végére Magyarországon, és nagyjából az egész világon is,

nagyságrendileg 20-25 százalékkal nőtt az egységnyi erőmű-beruházási költség.

A helyzet hatására világszerte érzékelhető a megújulóenergia-aukciók elhalasztása, átütemezése, és miközben a pályázók érdeklődése csökken (2021 januárja és novembere között 11 százalékkal csökkent a benyújtott pályázatok volumene az előző év azonos időszakához képest), az ajánlati áraknál az eddigi folyamatos csökkenést követően megjelent a növekvő tendencia.

A fennakadás alapvetően az ipari méretű erőműveket érinti. Miközben a nagyméretű beépített kapacitású erőművekhez jelenleg nagyon nehéz a paneleket beszerezni, a háztartási méretű naperőművekhez (HMKE) szükséges panelekből rendelkezésre állnak kereskedelmi raktárkészletek.

Bár a panelek szilíciumkristályos szerkezetre pülő technológiája megegyezik, az ipari és háztartási méretű piac mégsem teljesen összehasonlítható, hiszen más komponensekről, építési és műszaki kialakítási folyamatokról, helyszínekről és nagyságrendekről beszélünk. A HMKE-khez szükséges modulok jellemzően kisebb teljesítményű, és az egy-két évvel ezelőtti technológiai fejlettségi szintet képviselő panelek; míg a nagy erőművekbe épített csúcskategóriás napelempanelek teljesítménye már 600 watt körül jár, a háztartási kiserőművek létesítéséhez telepített panelek jellemzően 300-350 watt körüliek. Egyébként a csúcskategóriát képviselő panelek teljesítménye évente nagyságrendileg 100 wattal növekszik, amiben a Kína által elért méretgazdaságosság és kiépített kutatás-fejlesztési potenciál a döntő tényezők.

Nagyon várják az új szabályokat

A fentieken túl az új hazai projektek fejlesztésének legkomolyabb kihívása jelenleg az, hogy az új hálózati csatlakozási pontok megszerzését nagyon nagy bizonytalanság övezi. Az eddigi rend szerint az új naperőmű-projektet tervező beruházó egy egyszeri adminisztrációs díj fejében műszaki tájékoztatóért folyamodhatott az áramszolgáltatóhoz, megjelölve a helyszínt, az igényelt, betáplálni kívánt kapacitás mértékét, ami alapján az áramszolgáltató megvizsgálta a hálózatba integrálása pénzügyi, műszaki feltételeit.

Egy tavaszi törvényi változtatás értelmében azonban bevezetik a pályázaton alapuló kapacitáskiosztási gyakorlatot, viszont

az ehhez tartozó részletszabályokat rögzítő végrehajtási rendeletek azóta sem jelentek meg, miközben az iparág nagyon várja már ezeket.

Címlapkép: Visoot Uthairam via Getty Images