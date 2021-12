A kormány szerint 30 milliárd forintos megtakarítást jelent a kamatstop

A jelzáloghitelekre vonatkozó lakossági kamatstopnak köszönhetően 30 milliárd forint maradhat a magyar családok kasszájában - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön.

Dömötör Csaba a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök szerdai bejelentése szerint januártól június végéig a lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstop lesz érvényben.

A kormány azért döntött így, mert Magyarországon mintegy félmillió olyan hitel van, amely egy éven belül is átárazódhat, és az ilyen banki kamatemelkedések jelentős pluszkiadást jelenthetnek a magyar családoknak - mondta.

Hozzátette: az októbertől felgyorsult banki kamatemelkedések miatt egy átlagos hitel havi törlesztőrészlete 23 százalékkal, átlagosan 11 ezer forinttal emelkedhet.

A kamatstop ettől a pluszkiadástól mentesíti a családokat - mondta Dömötör Csaba, hangsúlyozva: ez fél év alatt átlagosan 66 ezer forintos támogatást jelent, és 30 milliárd forint maradhat a magyar családok kasszájában. A kormány a jövő évben is azon dolgozik, hogy minden lehetséges módon javítsa a magyarok megélhetését. Ezt szolgálja a benzinárak rögzítése, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak szja-mentessége és a most elfogadott kamatstop is - hangoztatta az államtitkár.