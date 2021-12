Kiderült, mikor vizsgálják Magyarországot 2022-ben – Hosszú idő után van okunk félni?

Megjelentek a hitelminősítők 2022-es naptárai, melyek alapján nem kell sokat várni Magyarország első tervezett vizsgálatára, a Fitch szakértői már januárban változtathatnak az adósbesoroláson. Persze arra kicsi az esély, hogy rögtön bármi is változna, azonban az év második felében kedvezőtlen együttállás esetén akár aggódhatunk is.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Jönnek megint a hitelminősítők

Az év végéhez közeledve a három nagy hitelminősítő publikálta éves naptárát a tervezett felülvizsgálatokról. Ez korábban szokatlan volt, azonban néhány éve már bevezették azt a szabályt, mely szerint, ha nincs rendkívüli esemény, akkor csak az előre meghatározott időpontokban lehet megváltoztatni az országok minősítését.

A friss naptárak szerint idén a korábbinál jobban eloszlanak majd a felülvizsgálatok. Volt már példa arra is, hogy egy napra két cég tervezte be a friss besorolásának publikálását, most viszont még egy hónapban sem lesz két minősítés, viszont 90 napon belül lesz három is. Elsőként rögtön január végén a Fitch szakértői közölhetik Magyarországgal kapcsolatos véleményüket, majd februárban az S&P, márciusban pedig a Moody’s jöhet vizsgálódni. Utána jön egy kis szünet, majd a második félévben mindegyik hitelminősítő még egy felülvizsgálatot tervezett be.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a fenti időpontokban biztosan változni fog a magyar besorolás vagy a kilátás, a hitelminősítők három dolgot tehetnek az előre meghatározott dátumnál:

Változtatnak a besoroláson vagy a kilátáson, ilyenkor általában hosszabb elemzésben indokolják a lépést.

Nem módosítanak, de egy új elemzést adnak ki a gazdasági kilátásokról. Ezt általában akkor teszik meg, amikor hosszabb ideje nem változott a besorolás és a kilátás, így frissíteni célszerű a prognózisaikat.

Nem változtatnak és friss elemzést sem adnak ki, csak egy rövid közleményben jelzik, hogy a tervezett időpontban a felülvizsgálat nem okozott módosítást.

Az utóbbi években mindhárom forgatókönyvre volt példa, vagyis egyáltalán nem evidens, hogy az előzetesen megadott időpontban változtatnak a hitelminősítők.

Hosszú idő után megint van félnivalónk?

Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél azonos szinten van a magyar adósbesorolás stabil kilátás mellett. A 2008-as pénzügyi válság alatt még amiatt kellett aggódnunk, hogy a befektetésre nem javasolt (bóvli, junk) kategóriában voltunk, mostanra szép lassan bőven a befektetési osztályzatba került Magyarország.

A stabil kilátások alapján 2022-ben sem fenyegetne a leminősítés veszélye, ugyanakkor az év végén egyre több olyan kockázat volt, melyek már az elemzőket is aggasztották:

Az infláció novemberben 14 éves csúcsra emelkedett, ahonnan várhatóan csak lassan kezd majd csökkenni.

A forint történelmi mélypontra gyengült az euróval szemben, 372-nél is járt a jegyzés.

Romlott a hangulat a feltörekvő piacokkal kapcsolatban, ami a forint árfolyamában is megmutatkozott.

Több elemző is kiemelte, hogy már a régió fundamentumai is romlanak, visszatért az ikerdeficit Magyarországon is a külkereskedelmi mérleg romlásával.

Továbbra is fennállnak politikai kockázatok, hiszen a kormány és az Európai Bizottság között nincs megállapodás a helyreállítási alapról és az uniós források folyosításáról.

A kormány által előzetesen betervezett államadósság-csökkentési tempó elég visszafogott.

A fenti kockázatokat részben a kormány is érzékelhette, ezért döntött az év végén a 2022-es hiánycél csökkentéséről 5,9%-ról 4,9%-ra. Az utóbbi években a fiskális politika és az államadósság alakulása erősen esett latba a hitelminősítőknél, vagyis a fegyelmezettebb költségvetés valamelyest mérsékelheti a kockázatokat.

Ugyanakkor, ha 2022-ben is negatív lesz a hangulat a feltörekvő piacokon és elhúzódó lesz a globális infláció, valamint az uniós vitáink, akkor

nem zárható ki, hogy valamelyik hitelminősítő a kilátásunkat rontja majd negatívra.

Ez elsősorban az év második felében fenyegethet, ha az látszik, hogy a vártnál elhúzódóbb lesz az infláció, illetve a jegybankok szigorításai esetleg negatív hatással lesznek a gazdaságra és a piacokra.

Címlapkép: Getty Images