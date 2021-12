SZÉP-kártya: meglepetésre két könnyítést is adott a kormány

Portfolio 2021. december 25. 09:15

Orbán Viktor miniszterelnök a héten bejelentette, hogy februártól a boltokban, élelmiszerért is lehet majd fizetni a SZÉP-kártyával, most pedig megjelent az erről szóló kormányrendelet is. A kormány egyben december 31-re módosította az alszámláktól független költés lehetőségét.