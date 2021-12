Fontos adatokat tettek közzé izraeli kutatók a harmadik Pfizer-oltásról

Újabb fontos írást tettek közzé izraeli kutatók a New England Journal of Medicine-ben, e szerint a legalább 5 hónappal a második után beadott Pfizer emlékeztető oltás 90%-kal csökkentette a COVID-eredetű halálozást az emlékeztető oltásban nem részesültekhez képest. Az eredményekről Dobson Szabolcs szakgyógyszerész számolt be Facebook-oldalán.