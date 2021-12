Öveket becsatolni: időutazunk!

A 2021-es év tele volt nem várt fordulatokkal, de mindezek közül három tényező, ami kiemelkedik. Három folyamat van, amely boríthatja az egész makrogazdasági pályát 2022-ben: az infláció, a külső egyensúly és a költségvetési folyamatok. Ha mindez ismerős, az nem véletlen: 2007–2008 köszön vissza, hisz némi túlzással "ugyanilyen volt igazából már akkor is, épp mint most".

Számvetés

Elemzőként a számvetés a mindennapok része, hiszen rengeteg előrejelzés és jóslat készül egy év folyamán. Mindezek igyekeznek reflektálni a változásokra, a beérkező adatokra és persze mások előrejelzéseire. A számvetés műfaja azonban akkor válik igazán nehézzé, amikor nem épp a legutóbbi elemzésünket kell górcső alá vennünk, hanem visszamegyünk az év eleji, pontosabban az évet megelőző jóslatokhoz.

Nagyon sok bizakodással tekintettem 2021 elé, hogy aztán számos dolog arcul csapjon. Ezek közül is három olyan igazán kiemelkedő történet rajzolódott ki, amire nem sokan számítottak.

A nagyobb gond az, hogy ezek a sztorik velünk jönnek 2022-be is. Ha pedig tavaly ilyenkor azt állítottam, hogy nehéz dolgunk van a jövő évi makrogazdasági pálya felvázolásakor, akkor mit mondhatnék most? Nagyjából ugyanazt, megnevezve azt a három tényezőt, ami – ha nem is tart ébren esténként – de nap mint nap szóbeszéd tárgya az elemzői körökben.

Saját magunk megkérdőjelezése hasznos tud lenni, ám ezt napi szinten megtenni nem éppen fáklyás menet. Márpedig most három olyan rendkívüli folyamat is zajlik, ami egyik vagy másik irányba, de érdemben befolyásolja a makrogazdasági pályát és talán ezért a megszokottnál is nagyobb a szórás az egyes előrejelzések között.

Infláció

Azt gondolom, hogy ezen senki sem lepődött meg. Hamut szórva a fejemre töredelmesen megvallom, hogy tavaly ilyenkor a 2021. évi inflációs előrejelzésem 3,2 százalék volt. Aztán szépen lassan egyre több lyuk lett a bárkán és mi mind elsüllyedtünk. A termelési láncok problémája, a fiskális és monetáris impulzus találkozása az újranyitással, az energiaválság, a forint újabb jelentős gyengülése, csak hogy pár olyan tényezőt említsek, aminek következtében aztán úgy néz ki, hogy a 2021. évet 7 százalék feletti inflációs mutatóval, átlagban 5,1 százalékos áremelkedési ütemmel zárja Magyarország.

Hát ennek fényében nem csoda, hogy folyamatos az őrlődés a 2022-es előrejelzéssel kapcsolatban. Annyi szerencsénk azért van, hogy most legalább nagyjából sejtjük, hogy mekkora ütések várnak még ránk:

Azt ugye már tudjuk, hogy közel 20 százalékkal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, miközben egyre inkább tombol a munkaerőhiány. Ez az átlagos bérköltséget durván megdobja majd, adócsökkentés ide vagy oda.

Az energiaválság bár enyhülhet tavasszal, de aligha számíthatunk az energiahordozók árának visszatérésére a válság előtti szintekre.

A szállítási nehézségek oldódhatnak a jövő év folyamán, de a kínai zéró-Covid politika nem sok mozgásteret ad a javulásra.

A félvezetők és egyéb nyersanyagok hiánya, illetve úgy általánosságban az ellátási láncokat érintő problémák véleményem szerint nem javulnak érdemben 2022 folyamán.

Persze ezek mind-mind feltételezések. Minden közül pedig a legnagyobb lutri, hogy a rendkívüli árazási erővel rendelkező vállalatok mindebből a költségnyomásból mit engednek át a fogyasztói árakba. 2020 és 2021 januárjában a felsorolt gondok közül szinte egyik sem volt velünk, mégis havi alapon 0,9 százalékkal emelkedtek az árak Magyarországon. Ezek után mire számíthatunk 2022-ben? Optimista vagyok, talán az üzemanyagok áresése miatt ennél valamivel kisebbre. Viszont elég, ha csak kicsit is erősebben fog a gyártók, a szolgáltatók ceruzája és máris megvan az 1 százalék feletti ütem. Hogy ez miért fontos? Mert nem mindegy, hogy úgy kezdjük-e az évet, hogy mérséklődik az infláció, vagy a 2021-es 7,4 százalékos rekordot már januárban áttörjük.

Jelenleg a 2022. évi átlagos inflációt 5,6 százalékra becsülöm. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzése 4,7–5,1 százalékkal számol, az OECD pedig 6 százalékot jósol.

Ha választanom kellene, hogy az előrejelzésem melyik irányba módosulhat inkább a januári adatok után, akkor most az OECD mellett döntenék.

Persze nem csak külső tényezőkön múlik minden, hiszen azt is számtalanszor hallhattuk már, hogy a fiskális politika is kulcsszerepet játszik az infláció élénkülésében. Ez el is vezet minket a második nagy meglepetéshez.

Költségvetési politika

Az talán most kevésbé érdekes, hogy mennyi lesz végül a GDP-arányos deficit vagy az államadósság-ráta, mert mire a végső számokat megtudjuk, már nyakig leszünk az új évben és az új hatásokban. Ami igazán meglepő volt, hogy az év közben nem vártan erős tempóra felgyorsuló gazdasági növekedés hatására a gazdaságpolitika milyen rendkívül bőkezűvé vált. Az év közepén még úgy tűnt, hogy messze a várakozások felett emelkedik a nominális GDP és így a költségvetés bevétele is. A „bab is hús” elve alapján pedig lankadt az óvatosság és bedurvult a költségvetési költekezés. Mindez úgy, hogy közben a monetáris politika már szigorításba kezdett. 2021 másik nagy meglepetése tehát a gazdaságpolitikai divergencia és ezzel együtt a költségvetési politika dominanciája volt.

A gond jelenleg kettős. Egyrészt ilyen magas infláció mellett ez egyáltalán nem túl szerencsés. Másrészt viszont a nagy fellendülés az év végre igen erőteljesen kifulladt, ami nem várt kiigazításra késztette a kormányzatot decemberben. Ami talán még ennél is meglepőbb fordulat, hogy elhangzott, akár a 2022-re előirányzott költségvetési célnál szigorúbb is lehet a fiskális politika. Elemző legyen a talpán, aki ezt a gyakorlatilag hetek alatt lezajló erős fordulatot (tehát a 8 százalékos GDP-arányos gazdaságösztönzés, majd a kiigazítás lebegtetése) be tudja építeni a makropályába. Márpedig ezen nagyon sok múlik.

Hiszen egy valódi kiigazítás nem csak a növekedést foghatja vissza, de azzal együtt az inflációt is.

Ugyanakkor jómagam már régóta azt hangoztatom, hogy szükség van a költségvetési fordulatra. Sőt, legutóbbi előrejelzésemben – még a kormányzat jelzése előtt – a hivatalos hiánycélnál mérsékeltebb deficit/GDP arányt prognosztizáltam. Mondjuk csak óvatos duhajként, de még így is 5,6 százalékra jött ki az a fránya inflációs mutató.

Persze ez a kiigazítás is többféleképpen végbe mehet. Hiszen egy esetlegesen gyors Budapest–Brüsszel megegyezéssel és az uniós források újbóli érkezésével nagy lehet a csábítás a költekezésre. Mindez ráadásul talán alig látszódna meg a hiánymutatóban, annál inkább élénkítené a gazdaságot, tovább pörgetve az inflációt. Enélkül viszont vagy egy fájdalmas, de gyors, vagy egy fájdalmasan lassú kiigazítás kezdődik. De a betegnek gyógyulnia kell, a költségvetési egyensúlyt helyre kell állítani. Ez ugyanis nem csak az infláció miatt elengedhetetlen, de bizony a külső egyensúly miatt is. Ez pedig át is vezet minket a 2021-es év harmadik nagy meglepetéséhez és a 2022-es teljesítményt befolyásoló tényezőjéhez.

Külső egyensúly

A 2021-es évnek úgy futottunk neki, hogy azt gondoltuk, az előző években a magyar gazdaság külső egyensúlya, ha romlott is, de azért rendben volt és a korona-válság előtti utolsó évben is az egyensúly közelében állt. Aztán jöttek sorban a revíziók és jelenleg azt látjuk, hogy már 2019 óta érdemben deficites a folyó fizetési mérleg.

Mindez azt jelenti, hogy jelentősen nőtt az ország külső sérülékenysége, ami talán arra is magyarázatot ad utólag, hogy miért tudott ilyen mértékben gyengülni a forint 2021 folyamán is.

Az egy évvel ezelőtti előrejelzésem 2021-re egy csupán GDP-arányosan 0,4 százalékos folyó fizetési mérleg deficitet jelzett. Ma a becslésem ennek nagyjából a tízszeresére rúg, vagyis valahol 3,5–4 százalék körül állhatunk meg. A helyzet pedig jövőre sem lesz sokkal jobb. 2021-re ugyanis azt vártam, hogy túl leszünk a Covidon, de nem lettünk és úgy tűnik a helyzet 2022-ben sem javul majd sokat. Azt gondoltam, hogy a kilábalást, ahogy mindig, az export vezérli. Ez így is lett, csak azt nem sejtette senki, hogy ez az első negyedévet követően megbicsaklik az ellátási láncok szétesése miatt. Persze azzal is számoltam, hogy majd a turizmus is visszatér a régi kerékvágásba. Ma már nem így gondolom a következő évet. Persze valami javulás jöhet, de már nem ringatom magam illúziókba.

És persze itt van még a költségvetési dominancia kérdése, ami a szűkös kínálatot nyakon öntötte egy jó nagy adag kereslettel 2021 végére és 2022 elejére.

Összegezve tehát, minden pozitív gondolatom a külső egyensúllyal kapcsolatban egy évvel korábbról léket kapott, így ma már sokkal óvatosabb vagyok. Az export aligha lesz képes talpra állni 2022-ben, az import pedig, ha jön is a költségvetési kiigazítás, várhatóan csak egy évvel később konszolidálódik majd. Mindez pedig előre vetít egy olyan ikerdeficites helyzetet, amit legutoljára 2007–2008-ban láthattunk.

Időutazunk

Ahogyan ezt leírtam, hirtelen felvillant, hogy 2022 valójában egy időutazás lesz. Időutazás 2007–2008-ba, persze némi túlzással.

De az infláció legutóbb akkor volt ilyen magasan. Legutoljára akkor láttunk ilyen mértékű ikerdeficitet Magyarországon. És abban az időszakban persze téma volt a költségvetés kiigazításának szükségessége is.

Így az újév fordulóján – kissé szabadosabb hangulatban, amolyan kioldásként – hagy osszak meg egy dalszöveget, ami a cikk utolsó bekezdésének írásakor keringett a fejemben.

Hátha akkor érzem, milyen volt azelőtt, mielőtt ugyanilyen volt igazából már akkor is, épp mint most.

(Elefánt – Paula)

