Peru már a negyedik oltáshoz tankol fel vakcinákból

MTI 2021. december 27. 11:14

Peru 55 millió adag koronavírus elleni vakcinát vásárol 2022-ben, hogy negyedszer is be tudja oltatni az egészségügyi személyzetet és a veszélyeztetett csoportokat - tájékoztatott Hernando Cevallos egészségügyi miniszter. A tárcavezető megjegyezte: a negyedik oltást a járványhelyzet alakulásának függvényében biztosítják a lakosságnak. Egyúttal jelezte: januártól elkezdik oltani az 5 és 11 év között gyermekeket is a Pfizer oltóanyagával.