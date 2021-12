Egy friss tanulmány szerint kiszorítja a deltát az omikron, és ez jó hír lehet

Az omikron variánssal való megferőződés a korábbi delta változat elleni immunitást is növeli, így csökkenhet a súlyos egészségügyi kockázatok esélye – mutatta ki egy friss dél-afrikai tanulmány.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Azt már eddig is sejteni lehetett, hogy az omikron sokkal gyorsabban terjed és képes kikerülni bizonyos antitesteket, most azonban azt is kimutatták, hogy az új variánssal megfertőződött emberek két héttel az első tünetek után tizennégyszer védettebbek a delta variánssal szemben – írja a Bloomberg.

A szerencsénk, hogy az omikron kevésbé okoz súlyos tüneteket, viszont ez az immunitás képes lehet kiszorítani a deltát – mondta Alex Signal, a tanulmány egyik szerzője.

Az új felfedezés szerint aki egyszer megfertőződik az omikronnal, annak minimális az esélye, hogy újra elkepja a delta variánst. Ez pedig utóbbi mutáció fokozatos kiszorulását jelentheti az omikron dominánssá válása mellett.

Címlapkép: Getty Images