A kormány új előrejelzése: minden jobb lesz a következő években, kivéve az a fránya infláció

Magasabb GDP-növekedés, brutális fogyasztási kiadásbővülés, jobb bérnövekedés, erősebb exportkilátások, gyorsabb államadósság-lefaragás. Eközben viszont lassabb költségvetési hiánycsökkentés, magasabb büdzsé biztonsági tartalékok, és lassabb ütemű inflációcsökkenés - nagyjából így foglalható össze röviden a Pénzügyminisztérium szokás szerint év végén megjelenő, szerdán közzétett előrejelzése. Bemutatjuk, mi vár a magyar gazdaságra a kormány frissített prognózisa alapján.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Szerda reggel a Pénzügyminisztérium közzétette a 2021-2025 közötti időszakra szóló – makrogazdasági és költségvetési előrejelzését. Ez több szempontból is érdekes: egyrészt, hogy a kormány milyen makroparaméterekkel kalkulál a következő évekre, és a fiskális számokból milyen tervekre lehet következtetni, másrészt, hogy ez hogyan változott a 2020 év végén közölt prognózisban szereplő számokhoz képest.

Gazdasági kitekintés

2021-ben a kormány 6,4%-os GDP-növekedést vár, ami sokkal jobb, mint amit tavaly év végén jelzett előre az idei évre (3,5%), vagyis a tervezettnél sokkal jobban sikerült a 2020-as koronavírus-válságból való kilábalás. Ennek fényében külön érdekes, hogy a hiány 7,5% lesz idén, miközben egy éve még 6,5%-ot jelzett előre a tárca. Vagyis a kormány egyrészt kihasználta a magasabb növekedésből fakadó hatalmas mozgásteret év közben és emelte fel a hiánycélt. (Természetesen a két folyamat össze is függ, mert az idei költekezés lecsapódott a GDP-növekedésben is, és fordítva.) A PM dokumentumából ki is derült, hogy az idei évben a meghozott adóintézkedések mellett is a pénzforgalmi adóbevétel közel 530 milliárd forinttal magasabban alakulhat a költségvetési törvény szerintihez képest. "Az adóbevételek közül év végéig atervekhez képest 341 milliárd forinttal magasabb összeg várható általános forgalmi adóból, 202 milliárdforinttal személyi jövedelemadóból és 25 milliárd forinttal kiskereskedelmi adóból" - részletezte a tárca.

A 2022-es gazdasági növekedést a kormány 5,9%-ra várja,

ami nemcsak az egy évvel ezelőtti 5,4%-os előrejelzésnél jobb, hanem az idén nyáron megszavazott 2022-es költségvetés feltételezésénél is (5,2%).

A kitekintő táblázatból az is kiolvasható, hogy erőteljes növekedéssel számol a következő évekre a kormány. 2023-ban 4,3%, 2024-ben 4%, míg 2025-ben 4,2% lehet a gazdaság növekedési üteme.

Mindez azzal a következménnyel is jár, hogy a nyugdíjasok örülhetnek: a következő 4 év mindegyikében várható nyugdíjprémium, mert a kormány várakozása szerint minden évben magasabb lesz a növekedés üteme, mint 3,5%.

A részletekből az is kiderül, hogy a kormány a fogyasztási kiadások brutális növekedésére számít jövőre, 7,9% lehet az év/év alapú növekedés, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt hónapokban több olyan intézkedést hozott, amivel a háztartások jövedelmi helyzetét javítani igyekszik (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj).

Nem meglepő fejlemény az sem, hogy az eddigi 10,5%-os beruházásnövekedési ütemet 7,4%-ra csökkentette a 2022-es évre vonatkozóan a szaktárca. Elkezdi ugyanis visszafogni az állami beruházási költekezését, már az idei évben elhalaszt 350 milliárd forintnyi állami beruházást, míg jövőre 755 milliárd forintnyi ilyen kiadást ütemez át.

Az export- és import növekedésére is magasabb számokat vázolt fel a következő években a kormány, mint egy évvel ezelőtt. Emellett a bérnövekedés tekintetében is jobb számokat prognosztizál a PM, mint korábban.

Az infláció rondít bele a képbe

Ilyen növekedés és fogyasztási kiadás-bővülés mellett nem meglepő, hogy Magyarországon magasabb infláció várható, mint korábban, de úgy is lehet fogalmazni, hogy a magas áremelkedési ütem tartóssá válik. A 2020-ban látott 3,3%-os éves infláció után 2021-ben 5,1% várható, míg 2022-ben 4,8% lehet a kormány szerint a pénzromlás évesített üteme, és 2023-ban is még 3,1% felett. Csak 2024-ben és 2025-ben lehet 3% az infláció.

A friss inflációs előrejelzés kapcsán ki kell emelni két dolgot. Egyrészt érdekes, hogy most a kormány 5,1%-os inflációt jelez előre a 2021-es évre, miközben a novemberi nyugdíjkiegészítés mértéke alapján azt lehetett sejteni, hogy 4,8%-os inflációval számol. Ez alapján azt lehet mondani, hogy idén a nyugdíjak vásárlóerejét a szokásos nyugdíjemelés nem védi meg, mindenképpen kell hozzá a nyugdíjprémium, ami egységesen mindenkinek 80 ezer forint volt. Másrészt érdekes, hogy jövőre 4,8%-os inflációval kalkulál a kormány, miközben az év elején 5%-kal fogja emelni a nyugdíjakat. Vagyis jövőre túlkompenzálja várhatóan a kormány az időseket.

Új hiánypálya gigantikus tartalékokkal

Nagyot változott a kép egy év alatt a költségvetési egyenleg tekintetében is. Végül a 2020-as költségvetési tényadat -8% lett az egy évvel ezelőtt várt -8,6%-kal szemben. Idén 7,5%-os GDP-arányos deficit várható, míg egy éve a kormány 6,5%-kal számolt. Jövőre 4,9% az új hiánycél, ami egy éve még 4,8% volt.

A frissített prognózis szerint 2023-ben 3,5%, 2024-ben 2,5%, míg 2025-ben 1,5% lehet a deficit. Ez mérsékelten lassabb hiánylefaragást jelez előre, mint korábban úgy, hogy közben sokkal jobb GDP-adatokat produkál a magyar gazdaság. Jól látható tehát, hogy eddig a jobb makrogazdasági környezetből fakadó plusz százmilliárdokat a kormány elköltötte, ez a gazdaságpolitikai irány van most épp fordulóban.

A részletes bevételi és kiadási sorok alapján kijelenthetjük: a kormány jelentős költségvetési tartalékokkal készül a következő évekre (ezeket bekarikáztuk a lenti táblázatban). Ennek szemléltetésére kiemeljük a 2022-es év tartalékait:

Az általános tartalék 150 milliárd forint lesz.

A céltartalékok 609 milliárd forintra rúgnak.

A járvány elleni védekezés központi tartaléka 20 milliárd forint.

A Gazdaság-újraindítási alap központi tartaléka 68 milliárd forint.

A Beruházási Alapban pedig 150 milliárd forint lesz, miután a kormány itt zárolt 400 milliárd forintot az eredeti 550 milliárd forintos összegből.

De a Beruházási Alap a későbbi években is fennmaradna 350 milliárd forint értékben.

A kiadási oldal egyébként a 2022-es évben jóval nagyobb lehet, mint azt a kormány egy éve tervezte. Ez részben az uniós programok 900 milliárd forinttal magasabb kiadásaival, a nagyobb állami vagyonnal kapcsolatos kiadásokkal, a drágább adósságszolgálattal, a TB-alapok magasabb támogatásával függ össze elsősorban.

Eközben a költségvetés bevételei is felrobbantak. Csak szemléltetésképp emeljük ki: jövőre 17 377 milliárd forint folyhat be összesen az államkasszába, ami közel 2200 milliárd forinttal magasabb, mint amit a kormány egy éve várt. De még az idén nyáron tett várakozását is felülmúlja 350 milliárd forinttal.

Jobb államadósságpálya

A magasabb GDP-növekedésnek köszönhető elsősorban, hogy az egy évvel ezelőttihez képest a kormány kedvezőbb államadósságpályát vázolt fel.

Mostani várakozása szerint 77% lesz a GDP-arányos államadósság 2022 végére az idén várható 79,9% után. A nyáron elfogadott 2022-es költségvetésben 79,3%-ra tervezte lefaragni az adósságot a kormány, vagyis a friss előrejelzés szerint nagyot javítana ezen a téren is a kormány. Ez részben ahogy említettük a jobb növekedési környezettel függ össze, de közben lép is az ügy érdekében: amellett hogy százmilliárdokat fizet ki új támogatások formájában az év elején a kormány, 755 milliárd forintos költségvetési kiigazítást is végrehajt jövőre.

A tavalyi prognózissal és vállalásokkal összevetve az is jól látható, hogy 2024-re gyakorlatilag ugyanoda várja most a kormány az államadósság szintjét, mint korábban. 2020 végén 72,9%-ra várta a 2024 év végi államadósságot, most pedig ezt 72,4%-ra várja. Vagyis a kormány előrébb hozta az adósságlefaragási

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter (j) és Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója (b) a központi költségvetés 2022. évi finanszírozásáról tartott sajtótájékoztatón a Pénzügyminisztériumban 2021. december 17-én. A jövő évi finanszírozásnál a Pénzügyminisztérium azzal számolt, hogy a GDP több mint 5 százalékkal emelkedik, ez lehetővé teszi az államháztartási hiánycél 4,9 százalékra csökkentését - jelentette be Varga Mihály. Forrás: MTI/Mónus Márton