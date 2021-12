Mindennek elszállt az ára, és ezen nagyon sok pénzt lehetett idén keresni

Amikor az idei év elindult, az emberiság már a vakcinákkal felvértezve igyekezett visszaszorítani a koronavírus járványt, a gazdaság újranyitása pedig javában elkezdődött. Az újranyitás miatt növekvő keresletet viszont sok esetben nem tudta megfelelően kiszolgálni a kínálati oldal, ami ahhoz vezetett, hogy az egyes nyersanyagok ára valósággal elszállt, és most jóval magasabban van, mint a járvány előtt. Bár a legtöbbet természetesen az energiaárakról lehetett hallani - főleg az elmúlt hónapokban - a fémek, vagy például mezőgazdasági termékek esetében is bőven lehetett látni hasonló mértékű drágulást.

A nyersanyagpiac éve

2021 sok szempontból a nyersanyagpiac éve volt. Persze nem fogyasztói, hanem inkább befektetői szemmel nézve, hiszen több árupiaci termék esetében elszálló árakat lehetett látni ebben az évben. Az olajár emelkedése miatt jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a faanyag (időszakos) szárnyalása az építőiparra helyezett nyomást, míg a földgáz drágulása a fűtési költségekre és az áramárakra van hatással és így tovább. Az év első felét jellemző ralit az támogatta, hogy a kereslet a koronavírus-járvány enyhülését követően gyakorlatilag a világban mindenütt felgyorsult, párhuzamosan a támogató költségvetési intézkedésekkel és az oltások által vezérelt gazdasági újranyitással. Mindeközben a viszont a kínálati oldal lassabban zárkózott fel és nem tudta tartani a lépést kereslettel, ráadásul a pénzügyi tényezők, köztük a gyengébb amerikai dollár pedig tovább hajtották felfelé az árakat.

Nyár óta viszont az általános ártrendek és a keresleti tényezők töredezetté váltak. Bár a fontosabb árucikkek többsége a nyári megtorpanás óta ismét emelkedő tendenciát mutat, egyesek (fűrészáru, nemesfémek, haszonállatok) továbbra is a 2021 eleji csúcsok alatt vannak. Ami a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat illeti, úgy tűnik, hogy a kínálati oldali fundamentumok a meghatározóak. Ez sehol sem nyilvánul meg jobban, mint az energiapiacokon, ahol a "kínálat szűkössége" az európai és ázsiai földgáz referenciaértékeket, valamint a szén árát sosem látott szintekre emelték.

A tovagyűrűző hatások más energiahordozókra, többek között a nyersolajra is kiterjednek. Az energiaköltségek inflációja hatással van a termelésre, és nyomot hagy az árupiaci komplexum más területein is. Az európai és kínai cink- és alumíniumkohók például a jelentések szerint a magasabb energiaköltségek miatt csökkentik a termelést. Erre válaszul a fémek ára is megugrott.

Eközben a mezőgazdasági piacokon az árak különösen ki vannak téve a globális kínálat nagymértékű ingadozásának. Az észak-amerikai aszályos időjárás komoly hatással van a búzatermésre, az észak-amerikai búzakészletek viszont több évtizedes mélypontra zuhantak, ami meg is látszott az árfolyamon.

Pontosabb képet kapunk a teljes nyersanyagpiaci képről, ha megnézzük a benchmarknak számító Bloomberg Commodity Index alakulását, amely a fizikai árucikkekre vonatkozó határidős kontraktusok árát követi nyomon az árupiacokon. Az indexet úgy tervezték, hogy minimalizálja a koncentrációt egyetlen árucikk vagy ágazat tekintetében. Jelenleg 23 határidős árutőzsdei terméket tartalmaz hat ágazatból.

Az index értéke az idei évben mindösszesen 24 százalékkal került feljebb, de gyakorlatilag tavaly március óta tart az emelkedés. Az elmúlt hetekben az omikron variánssal kapcsolatos félelmek, az újabb korlátozó intézkedések, és a lezárások kiváltották a korrekciót a nyersanyagok piacán (csakúgy, mint a részvényeknél), így az index értéke is jelentősen csökkent.

Olaj

Az olajár alakulásáról jóval gyakrabban lehet hallani más árupiaci termékekhez képest, hiszen továbbra is napjaink talán legfontosabb nyersanyagának számít, és az energiaátmenet ellenére is még várhatóan évtizedekig velünk marad. Az olajár visszapattanása még tavaly novemberben kezdődött el, ami a hatékony koronavírus-vakcinákkal kapcsolatos híreknek volt köszönhető. Az akkori 37 dollár körüli árfolyamhoz képest mostanra megduplázódott a fekete arany ára még a hetekben látott korrekciót ellenére is.

A gazdasági kilábalással párhuzamosan komoly ugrást lehetett tapasztalni az üzemanyagok kereslete terén, így nem véletlen, hogy az olajára nagyot ralizott, amely miatt a benzin és a gázolaj ára például Magyarországon történelmi csúcsra szökött a kormány által bevezetett ársapka előtt.

Bár az elemzők összességében megosztottak az olajpiaccal kapcsolatban, az olyan Wall Street-i szereplők, mint például a Goldman Sachs, vagy a JP Morgan, optimista kilátásokat fogalmaztak meg. A Goldman például arról számolt be, hogy "most már nagyon egyértelmű felfelé irányuló kockázatokat látni a 2023-as, 85 dolláros Brent előrejelzésére". Emellett a Goldman Sachs most már akár 150 dollárig tartó emelkedést vár, de az Energy Aspects is 85 dolláros Brentet vár jövőre, míg 100 dolláros árfolyamot 2023-ra.

Faanyag

Az év egyik nagy sztorija a faanyag-lufi fújódása, majd kidurranása volt az év középső részében. Mindez a kereslet és kínálat között tátongó szakadék miatt következett be, amiért természetesen itt is elsősorban a koronavírus-járvány okolható. Egyrészt a járványhelyzetben számos fűrésztelep működése leállt, miközben a lezárások miatt otthon ragadt amerikaiak otthonfelújításba kezdtek és felvásárolták az elérhető készleteket. A helyzet pedig egyre romlott, mivel a rekordalacsony kamatlábak miatt beindult egy építkezési boom is, amely még inkább fölfelé hajtotta a faanyagok árát.

A dolgok azonban a járványhelyzet enyhülésével javultak, több fűrésztelep újra elkezdett üzemelni, a magas árak pedig sok szereplőt eltántorítottak az építkezéstől vagy lakásfelújítástól (az árcsökkenési hatás azonban nem csapódik le azonnal a végfelhasználónál). Erre szokták azt mondani, hogy a magas árra a legjobb ellenszer a magas ár, hiszen ez egyszerre rombolja a keresletet és többletkínálatot generál.

A faanyag az évet még 876,6 dolláron indította, majd egészen 1686 dollárig emelkedett az árfolyama, tehát gyakorlatilag megduplázódott, mielőtt 450 dollár közelébe zuhant volna.

Az elmúlt hetekben egyébként ismét elindult a rali, már 1150 dollár közelében áll a jegyzés.

Etanol

Bár aránylag kevés szó esik róla, az etanol volt az idei év egyik legnagyobb sztárja. Az etanol fontos ipari vegyület; oldószerként, egyéb szerves vegyi anyagok szintézisében, valamint adalékként is használják az autóipari benzinhez. Utóbbi faktor járult részben hozzá az idei ralihoz, hiszen a befektetők már az olajnál is azt árazták, hogy a vakcinákkal és a korlátozások feloldásával visszapattanhat az üzemanyagok iránti kereslet. Korábban egyébként a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is kiemelte a bioüzemanyagok fontosságát, különös tekintettel az etanolra.

A bioüzemanyagok és az elektromobilitás egymást kiegészítő megoldások a közlekedés dekarbonizálásában. Jelentős kihasználatlan potenciál van az etanolban.

Mezőgazdasági termékek

Ahogy a cikk elején láthattuk, a mezőgazdasági nyersanyagok ára is teljesen elszállt. A zab, a repce és a kávé is kis híján kétszer annyiba kerül, mint az év elején. Kezdjük talán ezek közül sokak számára a legfontosabbal, a kávéval. Természetesen a logisztikai és ellátási problémák itt is ugyanúgy jelen vannak, mint a többi nyersanyag esetében, viszont ezek mellett az is felfelé nyomta az árakat, hogy Brazília, a világ egyik legnagyobb kávétermelője, folyamatos aszállyal és a hideg időjárás utóhatásaival küzd, amely a termés egy részét elpusztította. Elemzői becslések alapján alsó hangon a jövő évi termés akár 5-10 százalékkal is alacsonyabb lehet emiatt, a sérülések következtében ugyanis egyes fákat alaposan meg kellett metszeni, míg más esetekben teljesen újakat kell ültetni. Eközben Kolumbiában, a másik vezető beszállító országban a túlzott esőzések befolyásolták a termést.

A drágulás elsősorban a finneknek fájhat, hiszen az országban az egy főre vetitett éves kávéfogyasztás mennyisége mintegy 10 kilogramm. Viszonyításképpen, az olaszok egy főre vetítve évente nagyjából 6 kilogramm kávét fogyasztanak átlagosan.

A repce árának emelkedése már régóta esedékes volt, miután a legfontosabb termelő és exportáló régiókban négy egymást követő évben csökkentek a készletek, különösen Kanadában, ahol a repcekészletek a 2018/19-es 4,4 millió tonnáról 2021/22 végére az előrejelzések szerint 691 ezer tonnára csökkennek.

A munkaerőhiány és az időjárási problémák Malajzia és Indonézia kulcsfontosságú pálmatermelő régióiban a pálmaolaj (a világon a legnagyobb mennyiségben felhasznált növényi olaj) árának ugrásszerű növekedését okozták, a keresletet pedig a globális gazdasági fellendülés táplálta, ami tovább ösztönözte az olajos magvak árának emelkedését, és az átlagosnál jóval magasabb szintre emelte az árakat, ami különösen a magas olajtartalmú magvak, például a repce esetében is árfelhajtó tényezőként jelentkezett.

Ón

Zárásként pedig itt egy kevésbé ismert fém, amely az idei év egyik legjobban teljesítő nyersanyaga volt, ami nem véletlen, hiszen egy alapvetően deficites piacról van szó, ahol a bányászok nem tudnak lépést tartani a kereslettel. Az ón legfőbb felhasználási területe az elektronika, ahol a forrasztóanyagok elegyének részét képezi, amellyel a fémek közötti kötést készítik el,

vagyis gyakorlatilag mindenben megtalálható az okostelefonoktól az elektromos autókig.

A technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre jelentősebb szerepet töltenek be az elektronikai megoldások is a mindennapokban (pl. 5G, robotika stb.), azaz az ón növekedési kilátásai egyáltalán nem rosszak.

