Árrobbanás, hiányzó termékek, recesszió, forradalom - nem biztos, hogy boldog lesz az új év

Az inflációs nyomás erősödését említették legtöbbször a megkérdezett elemzők, amikor a jövő évi kis valószínűséggel bekövetkező, de annál jelentősebb piaci-gazdasági hatású forgatókönyvről kérdeztük őket. A pozitív és a negatív kockázatokra is rákérdeztünk, ebben a cikkben utóbbiakat vesszük sorra: az elemzők megemlítették a zöld fordulat elmaradását, az energiaárak további emelkedését, Kína stagnálását, az omikronnal kapcsolatos kockázatokat, de még egy Donald Trump vezette amerikai forradalom is szerepel a válaszok között.

Infláció, infláció, infláció

Nem meglepő, hogy a három megkérdezett elemző közül kettő is a kedvezőtlen inflációs fordulatot emelte ki a kis valószínűségű, de nagy hatású események között. Nyeste Orsolya, az Este Bank vezető közgazdásza szerint ilyen forgatókönyv, ha nem oldódnak az ellátási láncok feszültségei, marad chiphiány, fennmarad a konténerhiány és a szállítási problémák, tovább nőnek az árak.

Globálisan fékezheti az ipari termelést és a növekedést, ha a fenti problémák nem oldódnak meg az év középére, hanem tovább húzódnak"

- írja Portfolionak küldött válaszában.

Elmondása szerint egy ilyen forgatókönyv Magyarországra is rosszul hathat, s leginkább a feldolgozóipar, az autógyártás, illetve az ipari export kilátásait rombolhatja. „A kínálati problémák hatására az ipari termékek ára tovább emelkedik, az árszínvonal tartósan magas marad. Ráadás a monetáris politikai eszköztár nem igazán tudja kezelni az az ilyen típusú inflációt felpörgését.”

Ennek a forgatókönyvnek növekedési és inflációs hatásai is lennének az elemző szerint, növelve a stagfláció kialakulásának valószínűségét.

Zsiday Viktor portfóliómenedzser (Citadella) is megemlítette az inflációs kockázatokat: szerinte kiderülhet, hogy a munkaerőpiac feszessége miatt már az első félévben komoly bérinflációs nyomás lesz - elsősorban az angolszász világban - amire a jegybankoknak agresszívan reagálni kell.

A fekete hattyúként emlegetett előrejelzések olyan forgatókönyvre vonatkoznak, amelyek megvalósulási esélye nagyon csekély, de ha mégis megtörténnek, akkor nagy hatást gyakorolnak a gazdaságra és a piacokra. Ebben a cikkben nem csak ilyen nagyon váratlan, extrém alacsony valószínűségű eseményekre kérdeztünk rá az elemzőknél, hanem olyanokra, amelyek az alapforgatókönyv legfontosabb kockázatait jelentik (a pozitív hatású fekete hattyúkat egy másik cikkben mutatjuk be). Az itt bemutatott forgatókönyvek tehát NEM alapforgatókönyvek (ahol igen, ott külön jelezzük).

Nem haladunk a zöld átmenettel – vagy igen, de túl drága lesz

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint kedvezőtlen forgatókönyv lenne, ha parkolópályára kerülnének a zöld ügyek. „Az elmúlt évek a klímaváltozás elleni harcról szóltak és 2021-ben rendkívül nagy mérföldköveket léptünk át. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet is túl lehet erőltetni.

A rendkívül gyors szabályozói változásokat az energiapiac és a felvevőpiacok képtelenek lekövetni.

- írja a közgazdász, aki szerint ennek egyik látványos következménye az energiaválság, amelyet nevezhetjük akár energiaínségnek is. Ha a világgazdaság fellendülésével (ahogy a vírushelyzet javul) ez súlyosbodik, soha nem látott mértékben elszállhatnak ez az energiaárak.

Virovácz szerint ez egyrészt hatalmas inflációt okozna világszerte (akár két számjegyűt), másrészt leállásra kényszerítené a zöld változást.

A közgazdász szerint ennek eredményeképp megtörténne az, amiről senki sem gondolja, hogy ma már megtörténhet: lehet visszaút a fosszilis energia számára.

Nyeste Orsolya is megemlítette az energiapolitikával kapcsolatos kockázatokat. „Az új német kormány, illetve az Európai Unió is egyre komolyabb hangsúlyt fektet a zöld energia-átmenetre. Az atomerőművek leállítása, illetve a szénalapú erőművek tervezett bezárása fontos mérföldkövek lehetnek a CO2 kibocsátás tervezett csökkentésében.

A másik oldalról nézve viszont a zöldítés kockázatokat is rejt, leginkább az energiaellátására és az árakra nézve.

- írja az Erste Bank elemzője. Szerinte az ellátási kockázatok problémáját fokozhatja, ha a kiegyenlítő szerepet betöltő orosz földgáz nem jut el az Unióba, ha a földgáz-szállításokat Oroszország politikai nyomásgyakorlásra használja fel. Ez több szempontból is fájna: a hiányjelenségek, a tartósan emelkedő energiaárak nemcsak az inflációt pörgetik, hanem az ipari termelést is visszavethetik, rontva a növekedési kilátásokat.

Nincs év geopolitikai kockázatok nélkül

Virovácz megemlít egy politikai jellegű kockázatot is, amit ő „a republikánusok bosszújának” nevez: „Jövőre időközi választásokat tartanak az Egyesült Államokban. És bár ez nem nevezhető fekete hattyúnak, ahogy az sem, ha a republikánusok megnyerik ezt a választást, mégis lehetséges olyan kimenetel, ami borít mindent.” Emlékeztet, hogy Joe Biden elnök már most sem képes átvinni az ötleteit, és a republikánusok győzelmével még inkább béna kacsává válna az elnök. Donald Trump korábbi elnök tábora ebben az esetben vérszagot érezve megpróbálhatja kikényszeríteni az elnökváltást. Zavargások, tüntetések, sztrájkok jöhetnek.

Trump forradalmat szít és ezzel egy teljesen új fejezetet nyit a világtörténelemben."

- írja az ING közgazdásza, aki még tovább megy: „A globalizáció és a demokrácia korszaka végérvényesen véget ér. A káosz az arany árát soha nem látott csúcsra löki, miközben a dollármilliárdok égnek el a kockázatos eszközök drasztikus értékvesztésével.”

Nyeste Orsolya egy háborús konfliktusban lát kockázatokat, mégpedig az orosz-ukrán viszonylatban: „A két ország között egyre feszültebb a viszony, s egyre inkább tarthatunk attól, hogy Oroszország támadást indít Ukrajna ellen. A háború kirobbanása Oroszország európai kapcsolatait is érintheti, az egyébként is egyre bonyolultabbá váló energiapolitikai viszonyokat is érintheti.” A hatás nem kerülné el a piacokat és a gazdaságot. Nyeste szerint ebben az esetben a kockázatkerülés felerősödhet, ami – részben a földrajzi közelség okán – a magyar eszközöket is negatívan érintheti.

Ebből a forintárfolyam további extrém gyengülése lenne különösen negatív forgatókönyv.

Reálgazdasági és pénz(?)piaci zavarok

Virovácz harmadik, negatív kimenetelű fekete hattyú-forgatókönyve, hogy összeomlik a kriptopiac. „2020-ban és 2021-ben is slágerbefektetés volt a kriptovaluta és a legtöbb ilyen újabbnál újabb csúcsokat ért el 2021 folyamán. A Bitcoin vagy épp az Ethereum 2020 eleje óta 690 és 3450 százalékot emelkedett. Ennél fenntarthatatlanabb növekedést ritkán látni a piacokon” – írja. Szerinte ha valamilyen okból kiderül, hogy ez a befektetés mégsem olyan biztonságos, akkor dollármilliárdok éghetnek el pillanatok alatt.

Zsiday Viktor a reálgazdaságra figyel. Alapforgatókönyve szerint az első félévben a kínai lassulás és az omikron miatt globálisan is jelentősebb lassulás és dezinfláció jöhet. „Azt gondolom hogy ez nem okoz recessziót és a második félévben ismét fellendül a gazdaság.” – írja, majd ismerteti az eltérő, kedvezőtlen hatású forgatókönyveket:

Az egyik probléma, ha kiderül, hogy az omikron legalább annyi kórházba kerülést okoz mint a delta, mert akkor súlyos lezárás (full lockdown) nélkül nem lehet megállítani és recesszióba esnének a gazdaságok emiatt."

Emellett szintén kockázatokat lát Kína reálgazdasági teljesítményével kapcsolatban is: „a nagy kockázatot abban látom ha a kínai hatóságok rosszul mérték fel a helyzetet és a gazdaságuk recesszióba esik, magával rántva a fejlett világot is” – írja a befektető Portfolionak adott válaszában.

Van értelme egyáltalán fekete hattyúkat keresni?

A fenti forgatókönyvek mellett Virovácz Péter a fekete hattyúk általános problémájára is felhívja a figyelmet: szerinte ezeket az eseményeket rendkívül nehéz őket megjósolni, viszont nagyon ritkák. „Így tehát eleve nehéz ilyet mondani, hiszen, ha bármennyire is tisztába vagyunk azzal, hogy az adott esemény bekövetkezhet, már nem igazán lehet fekete hattyúnak sem nevezni.” – írja. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a fekete hattyúknál sokkal fontosabbak a szürke orrszarvúk (grey rhino) – ezek azok a nagyon is valószínű, nagyon nagy hatású dolgok, amelyek esetében a megvalósulás biztos, csak az idő a kérdés. Ilyenből pedig könnyebb felsorolni párat: legyen szó az orosz-ukrán konfliktusról, a kínai ingatlanpiaci lufiról, vagy éppen az inflációs robbanásról.

Címlapkép: Getty Images