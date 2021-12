Járványelemző: bekövetkezett a negatív fordulat, megjött az omikron hullám Magyarországra

Szerda óta szemmel láthatóan elkezdődött a makroszkopikus omikron járványhullám Magyarországon - írja a Portfolio-nak küldött elemzésében Vattay Gábor. Az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője, aki az elmúlt hónapokban járványelemző modellt épített, azt becsüli: jelenleg az esetek 25-30 százalékát okozhatja az új variáns. Mindezek alapján úgy látszik, hogy az 5. hullám kezdetén járunk, de egyelőre korai lenne komoly következtetéseket levonni, ugyanis az omikron variáns a deltánál valószínűleg kevésbé súlyos, ám gyorsabb terjedése okozhat még problémát.

A Portfolio a csütörtök reggel megjelent szerdai koronavírus-adatok kapcsán már rámutatott arra, hogy bár a főbb járványügyi adatok javultak tegnap, azonban több figyelmeztető jelt is lehetett már azonosítani. Azt írtuk, hogy a szerdai adathoz képest az új fertőzöttek száma emelkedett (3 hete nem látott mértékben), az új esetszám-csökkenés üteme így egyre jobban lassul idehaza, továbbá megállt a mintavételek pozivititási rátájának csökkenő trendje.

Vattay Gábor fizikus rövid elemzésében azt emelte ki, hogy a várakozásoknak megfelelően elindult egy új járványhullám Magyarországon, az ötödik, amit már az új variáns okoz. A szakember már korábban előrevetítette ennek bekövetkezését. Két és fél héttel ezelőtti, Portfolio-n megjelent elemzésében úgy fogalmazott ugyanis, hogy a járványgörbe esésének lassulásából tudjuk majd kikövetkeztetni a helyzetet a következő hetekben.

A magyar hatóságok ugyanis nem végeznek variánskövetést (néhány naponta mond be az NNK egy számot az omikron esetszámokra), így nem tudjuk, illetve nem közlik hivatalosan, hogy mennyire terjed erőteljesen az új variáns és mennyire domináns a szerepe már most.

A járványgörbe esésének lassulása viszont az elmúlt napok adatai alapján bekövetkezett. Ez pedig a járványmodellező szakember korábbi írása alapján figyelemreméltó fejlemény.

A mai országos esetszám adatokból azt becsülhetjük, hogy

850-1250 esetért lehet felelős az omikron variáns, ami az esetek 25-35%-a

- közölte csütörtöki elemzésében a szakember, aki azt is megjegyezte, hogy a karácsonyi 4 napos szünet miatt (amikor nem volt adatközlés) lehetett ezt csak mára kijelenteni, máskülönben már tegnap is tudhattuk volna.

Gyors értékelésében azt is kifejtette, hogy ez az omikron esetszám abból adódik, hogy hétről hétre 30-40%-ot kellene esnie a napi esetszámnak. A csökkenés mértéke azonban ettől lényegesen elmaradt a napokban, a kettő közötti különbséget magyarázza az omikron-variáns terjedése idehaza, mert rárakódik a delta variáns okozta fertőzésekre pluszban.

Vattay Gábor külön kiemeli Budapest járványgörbéjét. A fővárosi új fertőzési számok 7 napos mozgóátlagának görbéjén már látható a járványügyi fordulat.

A fővárosi koronavírus napi esetszámok 7 napos mozgóátlaga, az x tengelyen a dátum, a 0 időpont a mai napot jelöli.

Vattay Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy más hasonló országokban 2,5 naponként duplázódik az omikron variáns okozta új fertőzések száma.

Január 10-ére már 10.000 körüli napi esetszámoknál fogunk tartani, aztán addig emelkedik, amíg mérni tudjuk

- vetíti előre a fizikus.

Mi várható az ötödik hullámban?

Az elmúlt hónapok fejleményei fényében egyáltalán nem meglepő, hogy Magyarországon is elindult egy újabb járványhullán, a Portfolio hasábjain már korábban több cikkünkben is előrevetítettük ezt a nagyon valószínű forgatókönyvet. November végi cikkünkben (amikor még csak épp megjelent az omikron variáns Dél-Afrikában és nem volt látható a világban zajló gyors elterjedése) felsoroltuk azokat a tényezőket, amelyek ide vezethetnek. Legutóbb már Orbán Viktor is beszélt egy új omikron-hullám magyarországi esélyeiről. "Csak az a kérdés, hogy milyen mértékben sikerül majd védekezni, de ha Európában megugrik a fertőzések száma, elkerülhetetlen, hogy itthon is legyen új járványhullám" - fogalmazott akkor a kormányfő. Legutóbb pedig György István, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője mondta egy interjúban, hogy "sajnos azt látjuk, hogy reális az esély az újabb és újabb variánsok felbukkanására és elterjedésére".

A nemzetközi folyamatok azt mutatják egyébként, hogy az esetszámok tekintetében a jelenleg felfutó, omikron variáns okozta járványhullám már most a legnagyobb. A járványhullám súlyossága szempontjából ugyanakkor sokkal fontosabb nézni a kórházban ápoltak számának alakulását, valamint a halálozási statisztikákat. Az eddigi ismeretek ugyanis arra utalnak, hogy bár az omikron variáns sokkal gyorsabb terjedésre képes, azonban egyúttal enyhébb megbetegedésekkel jár, ami a járványlefolyás szempontjából kedvező hír.

Címlapkép forrása: Getty Images